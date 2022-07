Modello head and shoulders: la guida passo a passo

in

Oggi ti mostrerò passo dopo passo come scambiare il modello head and shoulders.

In effetti, ho persino scambiato molti degli esempi che stai per vedere.

E vorrei sottolineare una cosa:

Questa non è una guida solo per i trader avanzati. Sono un grande sostenitore del mantenere le cose semplici.

Quindi, che tu sia appena agli inizi o un professionista esperto, adorerai questa guida.

Attributi del modello head and shoulders

Prima di poterlo scambiare, devi prima conoscere gli attributi chiave del modello. In questo modo puoi facilmente individuare la testa e le spalle più favorevoli da scambiare.

Iniziamo con l’illustrazione qui sotto.

Come puoi vedere dal disegno sopra, il modello head and shoulders ha cinque attributi.

In ordine di occorrenza, sono:

Tendenza al rialzo Spalla sinistra Testa Spalla destra Scollatura

Nota che ho messo la “scollatura” per ultima.

All’inizio, può sembrare un errore.

Tuttavia, abbiamo bisogno sia delle spalle che della testa del modello prima di poter identificare la scollatura. Se questo suona confuso, non preoccuparti. Avrà più senso man mano che avanzi nella lezione.

Ora discutiamo ogni passaggio in modo più dettagliato.

Passaggio 1: tendenza al rialzo

La prima parte di un modello head and shoulders è la tendenza al rialzo. Questo è il movimento esteso più in alto che alla fine porta all’esaurimento.

Come regola generale, più a lungo dura la tendenza al rialzo, più è probabile che l’inversione sia sostanziale.

Fase 2: Spalla sinistra

Il mercato si muove verso il basso per formare un minimo più alto. A questo punto, le cose stanno iniziando a mettersi insieme, ma non ne abbiamo abbastanza per disegnare la scollatura.

Passaggio 3: testa

Ora che la spalla sinistra si è formata, il mercato fa un alto più alto che forma la testa. Ma nonostante il rally rialzista, gli acquirenti non sono in grado di fare un minimo sostanzialmente più alto.

A questo punto, abbiamo la spalla sinistra e la testa della struttura. Anche la scollatura sta iniziando a prendere forma, ma abbiamo bisogno della spalla destra prima di poter disegnare la scollatura sul nostro grafico.

Passo 4: Spalla destra

La spalla destra è dove le cose si uniscono. È un’indicazione che gli acquirenti sono stanchi e che il mercato potrebbe prepararsi per un’inversione.

Non appena inizia la spalla destra, ne abbiamo abbastanza per iniziare a tracciare la scollatura. Ma poiché il modello non è ancora completo, è meglio pensarlo come una bozza approssimativa piuttosto che una versione finale.

Passo 5: Scollatura

Ora che abbiamo una testa definita e due spalle possiamo disegnare il supporto della scollatura. Questo livello diventerà una componente chiave quando entreremo in come scambiare il breakout.

Pensa alla scollatura come alla linea nella sabbia tra acquirenti e venditori.

Cosa causa la formazione di una testa e di spalle?

Tutta l’azione dei prezzi porta con sé un messaggio. Alcuni messaggi sono più facili da leggere di altri, ma sono sempre presenti.

Per quanto riguarda il modello head and shoulders, il messaggio è che gli acquirenti sono stanchi e che è meglio prepararsi per una potenziale inversione.

Ma cosa c’è nel modello che fa invertire il mercato? Come possono alcuni semplici swing high raggiungere questo obiettivo?

Questo è il tipo di domande che ti aiuteranno a sbloccare gli indizi e portarti al livello successivo.

Ma c’è un problema…

Il modo in cui ho formulato le due domande sopra non riesce a catturare l’essenza del modello della testa e delle spalle.

Vedete, non è la struttura dei prezzi in sé che fa invertire il mercato. È la transizione che si verifica tra acquirenti e venditori. Il modello è solo il risultato o il sottoprodotto di quel processo.

Per spiegare meglio le cose guardiamolo da una prospettiva diversa. Per questo, useremo una vera formazione di head and shoulders che si è verificata sul grafico settimanale GBPJPY.

Si noti come dopo aver ritagliato un massimo più alto (testa) e tirato indietro, gli acquirenti non sono stati in grado di spingere il prezzo sopra la testa. Questo alla fine ha formato la spalla destra.

Il massimo inferiore sarebbe una grande bandiera rossa se tu fossi un toro GBPJPY durante questo periodo.

Diamo un’altra occhiata allo stesso grafico GBPJPY.

Se ricorderai dalla lezione su come determinare la forza del trend, il segno rivelatore di un imminente cambiamento di tendenza è uno spostamento nella sequenza di alti e bassi.

Ad esempio, un mercato che si è ritagliato alti e bassi più alti potrebbe essere nei guai con un singolo massimo inferiore.

Tuttavia, una tendenza non è tecnicamente interrotta fino a quando non otteniamo un massimo più basso e un minimo inferiore. Si noti come l’azione dei prezzi all’interno del secondo cerchio rosso sopra ha eliminato l’ultimo minimo oscillante.

Non appena quel minimo è stato tolto, il GBPJPY ha segnalato che gli acquirenti erano nei guai.

L’inversione della testa e delle spalle non funziona a causa del modello stesso. Funziona a causa del modo in cui gli alti e bassi si sviluppano e interagiscono tra loro nella parte superiore di una tendenza al rialzo.

Ricorda sempre di mantenerlo semplice. Tutto quello che stiamo facendo qui è identificare un potenziale cambiamento di tendenza concentrandoci sulla relazione tra alti e bassi.

Breakout head and shoulders

Una cosa importante da tenere a mente sul modello di head and shoulders è che è confermato solo su una rottura del supporto della scollatura.

E per pausa, intendo una chiusura sotto di esso.

Un errore comune tra i trader Forex è quello di presumere che il modello sia completo una volta che si forma la spalla destra.

In effetti, è completo e quindi negoziabile solo una volta che il mercato si chiude sotto la scollatura.

Si noti nell’illustrazione sopra che il mercato si è chiuso sotto la scollatura. Ciò conferma il modello di head and shoulders e segnala anche un breakout.

Suggerimento Pro: Se sei sul grafico giornaliero, dovresti aspettare una chiusura giornaliera sotto la scollatura prima di considerare una voce.

Ora torniamo al nostro esempio di modello di head and shoulders GBPJPY per vedere dove è stato confermato.

Si noti come ci sia voluta una chiusura giornaliera sotto il supporto della scollatura per costituire una rottura confermata. Mentre ci sono state alcune sessioni precedenti che sono arrivate vicine a rompere il livello, in realtà non hanno mai chiuso al di sotto del supporto.

Successivamente, discuteremo alcuni metodi di ingresso per il trading della testa e delle spalle.

Come inserire una rottura del supporto della scollatura

Finora in questa lezione, abbiamo trattato i cinque attributi di un modello di head and shoulders. Abbiamo anche discusso su come differenziare una formazione che è ancora intatta da una che si è rotta.

Ora per la parte davvero divertente – come fare trading e, naturalmente, trarre profitto da un’inversione della testa e delle spalle.

Ci sono due scuole di pensiero su come entrare in un breakout. Il primo è quello di utilizzare un ordine in sospeso per andare corto appena sotto la scollatura. Si noti che coloro che utilizzano questo metodo non stanno aspettando che il mercato si chiuda sotto la scollatura.

Il problema con questo approccio è che ti lasci esposto alla possibilità di una falsa rottura. Vedrai spesso una coppia scendere al di sotto del supporto su base intraday solo per chiudere di nuovo sopra il livello prima delle 17:00 EST.

Il che ci porta al secondo approccio, e quello che preferisco. Questo metodo prevede l’attesa di una chiusura giornaliera sotto la scollatura prima di considerare una voce.

In questo modo, mitighi il rischio che il mercato ritorni sulla tua posizione e ti fermi per una perdita.

Per questo motivo, ci concentreremo solo sul secondo approccio. Ma anche quando si aspetta che il mercato si chiuda al di sotto della scollatura ci sono due metodi di ingresso da considerare.

Discutiamo ciascuno in dettaglio.

Metodo di ingresso #1

Il primo modo per entrare in una rottura head and shoulders è vendere non appena la candela si chiude sotto il supporto.

Ad esempio, poiché stiamo analizzando il GBPJPY sull’intervallo di tempo giornaliero, aspetteremmo una chiusura giornaliera al di sotto della scollatura. Questo sarebbe il nostro segnale per andare short (vendere).

Ecco come apparirebbe:

Nota come stiamo entrando corto non appena la coppia si chiude sotto il supporto della scollatura.

Metodo di ingresso #2

Mentre il metodo sopra ha i suoi usi, di solito preferisco aspettare un nuovo test della scollatura come nuova resistenza.

Questo ci porta al metodo di seconda entrata.

Si noti come con il metodo di seconda entrata stiamo aspettando un nuovo test della scollatura come nuova resistenza.

Questo realizza due cose:

Aiuta a convalidare la pausa recente Offre un rapporto rischio/rendimento più favorevole

Questa combinazione è il motivo per cui opto quasi sempre per il secondo metodo. C’è, naturalmente, una maggiore possibilità di perdere un ingresso aspettando, ma la potenziale ricompensa per farlo è altrettanto grande.

Posizionamento Stop Loss e controllo del rischio

Nonostante sia semplice, il posizionamento di stop loss quando si negoziano la testa e le spalle è un argomento controverso. Alcuni trader preferiscono uno stop sopra la spalla destra, mentre altri scelgono un posizionamento più aggressivo.

Come tutto ciò che fai nel mercato Forex, si tratta di ciò che funziona meglio per te.

Detto questo, tendo a credere che uno stop loss sopra la spalla destra sia eccessivo. Influisce inutilmente e negativamente sul rapporto rischio/rendimento.

Ecco perché…

Una head and shoulders è confermata con una chiusura sotto la scollatura, giusto? Quindi un ritorno ravvicinato al di sopra dello stesso livello annullerebbe il modello.

Ora, supponendo che la mia fermata sia sopra la spalla destra, aspetterò che il mercato mi porti fuori se si chiude sopra la scollatura?

Certo che no.

Quindi in realtà ci sono tre modi per uscire dal commercio se le cose dovessero diventare aspre. Iniziamo con il primo e, a mio parere, meno accattivante e poi finiremo con i miei due preferiti.

Posizionamento Stop Loss #1

La prima area in cui puoi posizionare il tuo stop loss è sopra la spalla destra.

Si noti come questa opzione fornisca un’ampia quantità di spazio tra l’ingresso e lo stop loss.

Tuttavia, questa non è necessariamente una buona cosa. Direi anche che fa più male che bene. Vedi, uno stop loss così alto significa che hai anche dimezzato il tuo potenziale profitto o peggio.

Nel caso del modello GBPJPY l’obiettivo misurato, a cui arriveremo in seguito, è di 1.800 pip al di sotto del punto di breakout. Se hai scelto questa prima opzione per impostare il rischio, significa che avresti uno stop di 500 pip. Se lo dividiamo nell’obiettivo, otteniamo 3.6R.

Questo è abbastanza buono, ma vediamo cosa avremmo potuto avere usando l’opzione di sezione.

Posizionamento Stop Loss #2

Questo è il mio posizionamento di stop loss preferito. Consente un rapporto rischio/rendimento molto migliore pur offrendomi la possibilità di “nascondere” la mia fermata.

Ecco come appare sul grafico GBPJPY:

Nota che sto posizionando lo stop sopra l’ultimo swing high. Questo è ancora a circa 200 pip dalla mia voce, quindi è nascosto, ma non è così lontano da influire negativamente sulla mia potenziale ricompensa.

Puoi sempre andare più stretto se lo desideri poiché tutto dipende da ciò che si adatta al tuo stile di trading. Ricorda solo che più il tuo stop loss è vicino al tuo ingresso, maggiore è la possibilità di essere tolto dal commercio prematuramente.

Ricordi il profitto di 3,6 R con il primo posizionamento di stop loss sopra?

Impostando invece il tuo stop sopra l’ultimo swing high, hai ridotto la distanza di stop loss da 500 pip a 200 pips. Con un obiettivo di 1.800 pip, questo è un 9R incredibilmente redditizio.

Per dirla in termini ipotetici, si tratta di un profitto del 7,2% contro un profitto del 18%, supponendo che tu abbia rischiato il 2% del saldo del tuo conto sul commercio.

Esci da Chiudi (Rete di sicurezza)

Io la chiamo la mia rete di sicurezza. Perché qualsiasi chiusura giornaliera sopra la scollatura suggerisce l’invalidazione. E non so voi, ma preferirei prendere una perdita di 50 pip piuttosto che una perdita di 100 pip.

Riferendosi all’esempio GBPJPY sopra, se il mercato avesse chiuso di nuovo sopra la scollatura dopo aver chiuso sotto di esso, vorremmo uscire dal commercio. Una tale chiusura segnalerebbe che il modello non è più valido e che i venditori non hanno più il controllo.

In effetti, questa nozione può essere applicata a quasi tutti i modelli che scambi. Può aiutare a ridurre le dimensioni di una perdita nel caso in cui il mercato si rivolga contro di te.

Obiettivo head and shoulders

Sapere quando prendere profitto può significare la differenza tra un trade vincente e uno perdente. È probabilmente l’aspetto più impegnativo del trading.

Quando si tratta del modello di head and shoulders, ci sono due modi per affrontarlo. E per alcuni, una miscela dei due potrebbe essere la strada da percorrere.

Approccio #1

Il primo e più conservativo approccio è quello di registrare profitti al primo livello di supporto chiave. Queste sono le aree che hai definito che potrebbero causare il rimbalzo del mercato. Pertanto, potrebbe essere una buona idea trarre profitto da un nuovo test di una di queste aree.

Poiché ogni situazione è diversa, questi livelli di supporto possono variare. Ma l’unica cosa che deve essere sempre vera è un rapporto rischio/rendimento favorevole. Quindi assicurati sempre di fare i conti prima di fare il commercio.

Approccio #2

Il secondo e più aggressivo approccio consiste nell’utilizzare un obiettivo misurato.

Sebbene l’utilizzo di un obiettivo misurato sia più aggressivo in quanto il tuo obiettivo è più lontano dal tuo ingresso, è anche più universale.

Perché, chiedi?

Quando si utilizza questo metodo, si esegue una misurazione dell’altezza dell’intero modello. Quindi, indipendentemente dalla situazione, avrai sempre un’area target specifica.

Eccone uno tratto dal grafico giornaliero EURCAD:

Si noti che misuro dalla parte superiore della testa direttamente sotto alla scollatura. Quindi prendo la stessa distanza e misuro più in basso dal punto di breakout.

Misurare da questo punto è un dettaglio piccolo ma significativo, soprattutto per le scollature che si sviluppano ad angolo.

Un’ultima nota sugli obiettivi misurati. Sebbene possano essere estremamente precisi, raramente sono perfetti. Quindi, come ulteriore livello di difesa, è meglio pensarli come aree generali piuttosto che livelli specifici.

Inoltre, cerca di trovare un livello di supporto chiave che si interseca o almeno si avvicini all’obiettivo misurato. Questo ti aiuterà a convalidare l’area target e ti darà un maggiore grado di fiducia durante il trade.

Alcuni esempi

A chi non piacciono altri esempi? So di sì.

Quindi, per iniziare a concludere le cose, ecco un altro paio di esempi di head and shoulders in azione.

Assicurati di prendere nota di come ogni struttura si forma nel suo modo unico ma è ancora molto efficace nel segnalare un’inversione.

Il primo è il grafico giornaliero EURCAD.

Si noti come in questo caso l’obiettivo misurato sia allineato con un’area di rotazione chiave. Anche se non è richiesto, questo può aggiungere un maggiore grado di fiducia a qualsiasi idea commerciale derivante dall’inversione.

Il secondo modello di inversione si è formato sul time frame settimanale USDJPY dopo una tendenza al rialzo pluriennale.

Una differenza significativa qui rispetto alla prima inversione EURCAD è che la scollatura USDJPY è un livello orizzontale. Questo è perfettamente accettabile ma non è molto comune.

Nella maggior parte dei casi, il supporto della scollatura si formerà in diagonale. Il tono del livello può variare, ma una cosa deve essere sempre vera: il livello dovrebbe spostarsi dall’alto a sinistra in alto a destra. Nota l’angolo sul primo grafico EURCAD sopra.

Approfondimenti chiave prima di partire…

Quindi, a questo punto, hai familiarità con gli attributi del modello, dove trovarlo e, soprattutto, come entrare e uscire per profitto.

Ma ci sono alcune intuizioni chiave che voglio condividere con te prima di andare. Pensa a queste come regole da seguire quando si scambia il modello head and shoulders.

Iniziamo.

Il modello deve formarsi dopo un movimento esteso più in alto

Questa regola è autoesplicativa. Può essere un modello di inversione ribassista solo se si forma dopo un movimento prolungato verso l’alto.

Un modo per ricontrollare è assicurarsi che non ci siano alti oscillanti immediati a sinistra della formazione.

Dai un’occhiata ai grafici qui sopra. Notate tutto lo spazio bianco a sinistra. Questo è ciò che vuoi vedere quando fai trading su qualsiasi modello di inversione ribassista.

Nessuna delle due spalle può essere sopra la testa

Non puoi alzare le spalle sopra la testa, giusto?

Per il vostro bene, spero di no.

Lo stesso vale per questo modello tecnico. La testa dovrebbe sempre sporgere sopra entrambe le spalle sinistra e destra. E mentre non esiste una regola esatta per la distanza, dovrebbe essere evidente da una rapida occhiata.

Suggerimento Pro: Se devi mettere in discussione la validità di un modello, probabilmente non vale la pena rischiare.

La scollatura deve essere orizzontale o ascendente ma mai discendente

Se trovi una testa e una spalla in cui la scollatura si sposta dall’alto a sinistra in basso a destra, potresti voler rimanere in disparte.

Ad esempio, se viene visualizzato questo:

È un segno di un modello di inversione “debole”. E mentre potresti ancora godere di un risultato favorevole, le probabilità non sono a tuo favore.

Invece, questo è ciò che vuoi vedere:

Nota come la scollatura si sta spostando da sinistra in basso a destra. Questo suggerisce un modello di head and shoulders “sano” e uno che probabilmente vuoi tenere d’occhio.

Nella mia esperienza, più ripido è l’angolo della scollatura, più aggressivo è probabile che sia il breakout e l’inversione. Non guardare oltre l’esempio GBPJPY sopra.

Le spalle dovrebbero essere sullo stesso piano orizzontale

Questo è un po ‘difficile da spiegare, quindi un’illustrazione sembra più appropriata.

Si noti come sia la spalla sinistra che quella destra “si sovrappongono” in una certa misura. Ognuno condivide una porzione dello stesso piano orizzontale. Non hanno bisogno di sovrapporsi completamente, ma hanno bisogno di condividere una parte dell’area evidenziata sopra.

Se trovi una struttura dei prezzi che non si adatta a questa descrizione, non è tecnicamente una head and shoulders.

Attenersi agli intervalli di tempo giornalieri e settimanali

Ultimo ma certamente non meno importante sono i tempi che tendono a funzionare meglio. Dopo diversi anni di trading di queste inversioni, posso dire con certezza che sono più affidabili negli intervalli di tempo giornalieri e settimanali.

Mentre puoi scambiarli su un grafico a 1 ora o 4 ore, corri il rischio di trovare molti falsi positivi. Questo è un modello che sembra una testa e una spalla ma non si comporta come uno.

Per evitare questo, assicurati di attenerti al periodo di tempo giornaliero e superiore. Dopotutto, è qui che di solito puoi trovare le tendenze più coerenti.

Parole finali

Ci sono molti modi diversi per scambiare inversioni nel mercato Forex, ma pochi sono costantemente redditizi come la testa e le spalle.

Non si tratta solo di scambiare una formazione tecnica. Si tratta di “leggere” l’azione dei prezzi per capire il cambiamento fondamentale tra acquirenti e venditori.

Mentre non ci sono garanzie nel mercato Forex, la strategia head and shoulders che hai appena imparato è il più vicino possibile. Segui le linee guida di cui sopra e sarai sulla buona strada per ottenere profitti coerenti.

FAQ generali

Cos’è un modello di head and shoulders?

La testa e le spalle sono un modello di topping, noto anche come inversione ribassista, in cui il mercato fa un massimo più alto (testa) seguito dal primo massimo inferiore (seconda spalla).

Cosa rende la testa e le spalle così efficaci?

Un modello di head and shoulders ben formato sporge come un pollice dolorante. Di solito è anche segnato dal primo massimo inferiore in una tendenza al rialzo, che tende ad attirare i venditori.

Cosa rappresenta la scollatura?

La scollatura di un modello di head and shoulders collega i bassi da entrambe le spalle. È la “linea di innesco” della struttura. Una chiusura al di sotto conferma l’inversione che tende ad attirare più venditori.

Dove dovrebbe svilupparsi un modello di head and shoulders?

Idealmente, dovrebbe formarsi dopo una tendenza al rialzo estesa. Più alto è, meglio è. Più spazio vuoto vedi all’immediata sinistra del modello, più è probabile che il modello si svolga a tuo favore.

Ora tocca a te…

Sei pronto per iniziare a scambiare il modello di inversione della testa e delle spalle?

