Salta al contenuto
18 Agosto 2026

Oro in calo, petrolio in rialzo: contrasto settimanale nei mercati delle materie prime

Oro a 4356.6 USD in calo del 1.59%, petrolio WTI a 84.77 (+1.21%), Brent a 93.26 (+0.56%)

· · 1 min
Oro in calo, petrolio in rialzo: contrasto settimanale nei mercati delle materie prime

L’oro segna un ribasso del 1.59%, portando il prezzo a 4356.6 USD. Un movimento in controtendenza rispetto al petrolio, che mostra segnali di ripresa.

Il WTI guadagna 1.21%, raggiungendo 84.77 USD, mentre il Brent sale dello 0.56% a 93.26 USD. Un contrasto netto che riflette dinamiche diverse tra i due settori.

La divergenza tra l’oro e il petrolio è un segnale da monitorare. L’oro, tradizionalmente rifugio, potrebbe risentire di un contesto di mercato più favorevole alle commodity energetiche. I dati di gold-api.com confermano questa tendenza.

Il contenuto è informativo e non costituisce consulenza finanziaria.

Autore

Andrea Innocenti

Andrea Innocenti ha coordinato dall'estero il rientro di una cronista napoletana durante una crisi diplomatica, gestendo contatti con consolati; è corrispondente esteri che definisce linee editoriali sulla geopolitica. Nato a Napoli, parla dialetto locale e mantiene rapporti con ONG partenopee.

Continua a leggere