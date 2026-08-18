Oro in calo, petrolio in rialzo: contrasto settimanale nei mercati delle materie prime

L’oro segna un ribasso del 1.59%, portando il prezzo a 4356.6 USD. Un movimento in controtendenza rispetto al petrolio, che mostra segnali di ripresa.
Il WTI guadagna 1.21%, raggiungendo 84.77 USD, mentre il Brent sale dello 0.56% a 93.26 USD. Un contrasto netto che riflette dinamiche diverse tra i due settori.
La divergenza tra l’oro e il petrolio è un segnale da monitorare. L’oro, tradizionalmente rifugio, potrebbe risentire di un contesto di mercato più favorevole alle commodity energetiche. I dati di gold-api.com confermano questa tendenza.
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