Broker CFD più affidabili: elenco completo

Il trading di CFD consente ai trader di realizzare profitti su entrambi i lati del mercato (rialzista o ribassista). Pertanto, indipendentemente dalle condizioni e dalle tendenze del mercato, i trader troveranno opportunità per realizzare profitti. Questa è una differenza sorprendente tra il trading di CFD e il trading di attività sottostanti.

Tuttavia, non tutti i broker sono affidabili e adatti a tutti i tipi di pubblico. Il seguente articolo spiega come scegliere un broker CFD e introduce un elenco dei broker CFD più affidabili oggi.

Come scegliere un broker CFD affidabile?

Quando si sceglie una piattaforma di trading CFD, ci sono diversi punti che i trader devono considerare come segue:

Normative e legali: Un broker affidabile è autorizzato e regolamentato da autorità legali come FCA, CySec,….

Ciò garantisce la sicurezza del capitale investito e riduce al minimo i rischi per gli utenti. Molti broker sono truffe. Pertanto, il trader deve ricercare diversi broker, scoprire le loro informazioni su Google insieme a termini come una truffa e quindi valutare i risultati. In alternativa, i trader possono anche scoprire se un broker è affidabile o meno cercando tra le recensioni di singoli utenti e siti Web noti.

Commissioni di trading: Commissioni e spread sono i fattori più importanti quando si sceglie un broker CFD perché influenzano i profitti di trading.

Le basse commissioni di transazione aiutano i trader a risparmiare un po ‘di denaro, specialmente per i trader frequenti. Di solito, i broker CFD addebitano uno spread quando un trader apre un ordine. Tuttavia, lo spread tra i broker non è lo stesso. Pertanto, i trader devono scegliere broker CFD con commissioni minori / moderate.

Influenza: La leva finanziaria è uno dei vantaggi che i broker CFD offrono ai trader, consentendo ai trader di aprire ordini con un volume maggiore rispetto al capitale effettivo.

Tuttavia, i trader devono anche imparare a gestire i rischi quando utilizzano la leva finanziaria e utilizzare la leva in modo appropriato.

Piattaforma di rading T: una piattaforma di trading intuitiva e facile da usare aiuterà i trader a familiarizzare rapidamente ed evitare errori sfortunati. Inoltre, vari indicatori e strumenti di supporto renderanno il trading e l’analisi dei trader più accurati e convenienti.

Tipi di asset: Alcuni broker possono limitare il numero di attività CFD. Prima di scegliere un broker, un trader deve determinare se quel broker offre i tipi di attività che vuole negoziare.

Strumenti di gestione del rischio: Strumenti di copertura come lo stop-loss sono forniti per controllare le perdite quando il mercato è volatile. La maggior parte dei broker offre questo strumento. Tuttavia, i trader dovrebbero anche controllare prima di fare trading.

Elenco dei broker CFD più affidabili

Capital.com

Capital.com è il broker CFD leader a livello mondiale, che consente di negoziare una vasta gamma di attività da azioni, indici, forex a criptovalute, materie prime ed ETF. Con un’interfaccia semplice, facile da usare, spread bassi,… Capital.com ha vinto molti premi ed è molto apprezzato dagli utenti su TrustPilot, Google Play e Apple Store.

Vantaggi del trading su Capital.com:

Registra e verifica gli account in modo rapido e semplice.

Piattaforma di trading separata amichevole, facile da usare anche per i neofiti.

Ampia gamma di strumenti di trading da azioni, indici, criptovalute, forex, materie prime, ETF.

Spread bassi e senza commissioni rispetto alla maggior parte degli altri broker CFD.

Leva elevata, regolabile per ogni singola asset class.

Metodi di deposito / prelievo gratuiti e diversificati.

Fornire strumenti di gestione del rischio (stop loss, take profit).

Connettiti con MT4 e Tradingview.

Ha una propria app di guida al trading (Investmate) – che consente agli utenti di accedere alle conoscenze sugli investimenti finanziari.

Il servizio di assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, è efficiente e veloce. Di solito, bastano pochi secondi per ottenere una risposta da Capital.com.

Capital.com ha sviluppato una piattaforma di trading separata che è facile da usare e consente agli utenti di connettersi direttamente con MT4 e Tradingview.

2. XM.com

XM è stata fondata nel 2009 con oltre 1,5 milioni di utenti provenienti da 196 paesi. XM è classificato 170 ° su 353 nella lista dei migliori broker di DailyForex con molti vantaggi sulle piattaforme di trading e professionalità e reputazione.

Vantaggi del trading su XM

Registra e verifica gli account in modo rapido e semplice.

La piattaforma di trading è semplice da usare e facile da usare.

Un broker di fiducia con registrazione FCA e regolamento CySec.

Offre una leva elevata fino a 888: 1.

Esecuzione istantanea delle transazioni, nessuna latenza.

Assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per telefono, e-mail o chat dal vivo.

Registra e verifica gli account in modo rapido e semplice.

La piattaforma di trading è semplice da usare e facile da usare.

Un broker di fiducia con registrazione FCA e regolamento CySec.

Offre una leva elevata fino a 888: 1.

Esecuzione istantanea delle transazioni, nessuna latenza.

Assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per telefono, e-mail o chat dal vivo.

Elaborazione rapida dei prelievi

Un ampio elenco di tipi di account e prodotti di trading.

3. eToro

Molti investitori hanno conosciuto eToro come uno dei broker che consentono una commissione dello 0% per acquistare azioni. Inoltre, eToro è anche famoso per una caratteristica unica chiamata social trading, che rende eToro noto come il primo social network di investimento al mondo.

Vantaggi del trading su eToro.

Interfaccia amichevole, facile da usare anche per i neofiti.

Grafici professionali.

Non è necessario installare e utilizzare software di trading complicati

Molti diversi asset di investimento.

Il sistema di tracciamento, calcolo e reporting è estremamente intuitivo e facile da capire.

Il sistema di leva flessibile consente ai trader di aumentare facilmente i profitti, è possibile scegliere la leva per ogni transazione.

Il social network è aperto alle transazioni di tutti i membri, i trader possono facilmente imparare, scambiare, copiare scambiare altri membri.

4. ICMartket

ICMarkets è un broker australiano con lo slogan “True ECN”. Ciò significa che ICMarkets metterà completamente l’ordine di trading di un trader sul mercato monetario (con un tipo di conto ECN). Questo può essere considerato un vantaggio di ICMarkets, oltre a un sistema di prodotti diversificato con buoni spread.

Vantaggi quando si fa trading su ICMarket:

ICMarket è una società rispettabile regolamentata da AFSL e ASIC.

I depositi dei clienti sono tenuti completamente separati presso Westpac Banking Corporation e National Australia Bank. Queste sono le più grandi banche in Australia.

ICMarket utilizza la tecnologia ECN – aiutando i clienti ad accedere direttamente al mercato, gli investitori possono negoziare in modo reale nel mercato, evitando la situazione di essere trattenuti dal pavimento o correggendo gli ordini.

Spread estremamente bassi: lo spread medio di EURUSD è 0,1 e USDJPY è 0,2; il più basso sul mercato.

Esecuzione rapida degli ordini. La velocità di corrispondenza degli ordini è estremamente veloce, senza riquotazioni.

Nessun limite al trading: i trader possono scambiare Scalping, Hedging o Trading automatizzato da robot senza alcuna restrizione.

Varie porte di deposito / prelievo.

Assistenza clienti veloce e dedicata.

Conclusione

Sopra ci sono alcuni criteri per scegliere i broker CFD e alcuni broker affidabili oggi. In generale, il trading di CFD è abbastanza flessibile ma comporta anche molti rischi. A seconda delle loro esigenze di trading, i trader possono scegliere un broker adatto per loro.