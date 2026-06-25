Btp Italia Sì: dettagli sull’emissione e vantaggi per i risparmiatori

Il Btp Italia Sì ha raccolto quasi 9 miliardi di euro in cinque giorni di collocamento, con un tasso minimo garantito dell'1,6%. Scopri i dettagli e i vantaggi per i risparmiatori

Il Btp Italia Sì ha fatto il suo esordio con un successo straordinario, raccogliendo quasi 9 miliardi di euro in soli cinque giorni di collocamento. Questo nuovo titolo di Stato pensato esclusivamente per i risparmiatori individuali, offre un tasso minimo garantito dell’1,6% più l’inflazione nazionale, rendendolo un’opzione interessante per chi cerca sicurezza e rendimenti legati all’andamento dei prezzi.

L’emissione, avvenuta dal 15 al 19 giugno 2026, ha visto la partecipazione di oltre 281.000 contratti, dimostrando un forte interesse da parte degli investitori. Il titolo, con una durata di cinque anni e un premio finale extra dello 0,6% per chi lo detiene fino a scadenza, rappresenta una novità significativa nel panorama dei titoli di Stato.

Caratteristiche principali del Btp Italia Sì

Il Btp Italia Sì si distingue per diverse caratteristiche vantaggiose. Innanzitutto, offre un tasso cedolare reale minimo garantito dell’1,6%, che viene calcolato sommando un tasso fisso a un tasso variabile legato all’inflazione nazionale. Questo meccanismo semplificato garantisce un rendimento minimo anche in caso di deflazione.

Tra gli altri vantaggi, troviamo la tassazione agevolata al 12,5%, l’esclusione dal calcolo ISEE fino a 50.000 euro investiti e l’assenza di commissioni per chi acquista durante i giorni di collocamento. Inoltre, il capitale nominale è garantito a scadenza, offrendo un ulteriore livello di sicurezza per gli investitori.

Come è stato collocato il titolo

Il collocamento del Btp Italia Sì è avvenuto attraverso la piattaforma elettronica MOT di Borsa Italiana, con la partecipazione di quattro banche: Intesa Sanpaolo, UniCredit, Banca Monte dei Paschi di Siena e Banco BPM. Gli investitori hanno potuto sottoscrivere il titolo direttamente online tramite home-banking, senza bisogno di recarsi in filiale.

Il titolo è stato sottoscritto alla pari, con un taglio minimo acquistabile di 1.000 euro. Il codice ISIN durante il collocamento è stato IT0005713539, mentre per le eventuali vendite sul mercato secondario sarà IT0005713547. La data di godimento è fissata al 23 giugno 2026, con scadenza prevista per il 23 giugno 2031.

I risultati dell’emissione

L’emissione del Btp Italia Sì si è conclusa con una raccolta complessiva di 8.842,593 milioni di euro e 281.140 contratti registrati. Questi numeri confermano il forte interesse dei risparmiatori per questo tipo di investimento, che offre un equilibrio tra sicurezza e rendimento legato all’inflazione.

Il numero indice dell’inflazione alla data di regolamento è stato fissato a 102,23333, e il tasso cedolare minimo reale definitivo è stato confermato all’1,60% annuo. Per chi decide di mantenere il titolo fino alla scadenza, è previsto un premio fedeltà extra pari allo 0,6% del capitale nominale investito.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze o rivolgersi alla propria banca. Il titolo può essere ceduto interamente o in parte prima della scadenza, senza vincoli, e alle condizioni di mercato, sempre per lotti minimi da mille euro nominali.