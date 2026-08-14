Mercato crypto in turbolenza: Bitcoin sotto pressione e regolamentazione in attesa

Il mercato delle criptovalute è in una fase di assestamento, con Bitcoin che fatica a superare i 65.000 dollari e la SEC che lavora a una nuova regolamentazione

Il mercato delle criptovalute sta vivendo una fase di grande volatilità, con Bitcoin che fatica a mantenere la soglia dei 65.000 dollari. Le pressioni sui prezzi sono dovute a una serie di fattori, tra cui le preoccupazioni sull’inflazione e il rally del petrolio. Ma non è solo il prezzo di Bitcoin a destare preoccupazione: anche le altcoin come XRP ed Ethereum stanno registrando cali significativi.

Le ‘mani forti’ tornano ad accumulare

Nonostante il calo dei prezzi, ci sono segnali che le cosiddette ‘mani forti’ stanno tornando a investire nel mercato. Secondo i dati on-chain, i portafogli che detengono oltre 10.000 BTC sono saliti a un massimo semestrale di circa 90 indirizzi. Questo fenomeno potrebbe essere legato a una fase di incertezza legata a questioni di sicurezza hardware e ai ritardi normativi sul cosiddetto Clarity Act.

La SEC e la regolamentazione delle criptovalute

Sul fronte regolamentare, la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) ha calendarizzato una riunione per votare l’avvio del primo processo di regolamentazione organica sul comparto crypto. La proposta di ‘Reg Crypto’ dovrebbe definire un quadro per supportare specifiche tipologie di offerte di asset digitali. Gli osservatori ritengono che si tratti di un passaggio chiave per dare maggiore certezza normativa a emittenti e investitori istituzionali.

Il caso Trump Media & Technology Group

Un esempio concreto delle conseguenze della volatilità del mercato crypto è il caso di Trump Media & Technology Group controllante della piattaforma social Truth Social. A fine giugno, l’azienda deteneva 9.477 BTC per un valore di circa 557 milioni di dollari. Le recenti correzioni di mercato avrebbero generato perdite latenti complessive nell’ordine di 361 milioni di dollari sui propri asset crypto, inclusa una posizione su Cronos (CRO).

Stablecoin e la ricerca di equilibrio

L’attenzione resta alta anche sul segmento delle stablecoin. Secondo Ryan Rasmussen di Bitwise la società Circle sarebbe sottovalutata dagli investitori, mentre le stablecoin si avviano verso una capitalizzazione a livelli di trilioni di dollari nei prossimi anni. Nel frattempo, la società quotata Strategy ha costruito una posizione di cassa di circa 4,75 miliardi di dollari, mostrando che gli investitori istituzionali non considerano ancora le criptovalute come sostituto diretto del contante.

Nel complesso, il quadro delle ultime ore delinea un mercato in fase di assestamento, con prezzi sotto pressione ma anche segnali di accumulo da parte delle ‘mani forti’. L’evoluzione della normativa USA, unita ai dati macroeconomici e alle scelte dei grandi detentori, resterà il principale driver per la traiettoria di Bitcoin e del resto del comparto crypto nella seconda parte dell’anno.