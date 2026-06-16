Buyback Telecom Italia TIM: 7,6 milioni di azioni comprate tra l’8 e il 12 giugno 2026

Telecom Italia TIM ha effettuato acquisti per 7.577.294 azioni proprie tra l'8 e il 12 giugno 2026, consolidando un buyback che ha raggiunto 30.434.780 azioni dall'avvio della prima tranche approvata il 15 aprile 2026.

Negli ultimi giorni di prima metà giugno, Telecom italia TIM ha intensificato gli acquisti nell’ambito del programma di riacquisto di azioni proprie. Tra il 8 giugno 2026 e il 12 giugno 2026 la società ha acquistato complessivamente 7.577.294 azioni ordinarie a un prezzo medio ponderato per il volume di 0,7692 euro per azione, per un controvalore totale di circa 5,83 milioni di euro. Questi movimenti si inseriscono nella prima tranche del piano autorizzato dall’assemblea del 15 aprile 2026con effetti visibili sulla consistenza del capitale sociale detenuto dalla stessa azienda.

Dettagli sugli acquisti effettuati dall’8 al 12 giugno 2026

Nel periodo considerato Telecom Italia TIM ha eseguito acquisti per un totale numerico significativo: 7.577.294 azioni. Il prezzo medio ponderato di 0,7692 euro per azione determina un esborso complessivo di 5,83 milioni di euro. Questi dati illustrano la misura e la tempistica dell’intervento sul mercato, dove l’azienda ha operato per riequilibrare la propria struttura patrimoniale e rendere più efficiente la gestione del capitale. Il prezzo medio ponderato è il parametro che riflette il rapporto tra quantità acquistata e prezzo pagato su ogni singola operazione nell’arco del periodo indicato.

Impatto immediato sul flottante

L’effetto immediato di questa serie di acquisti è la riduzione di azioni disponibili sul mercato. Con l’acquisto di 7.577.294 titoli in pochi giorni, Telecom Italia TIM ha influenzato la liquidità del titolo e la quantità di azioni in circolazione. Il buyback può avere ripercussioni sul rapporto utili per azione e su indicatori di mercato sensibili alla base azionaria, anche se le conseguenze effettive dipendono da variabili come il comportamento degli investitori e le condizioni di mercato.

Consuntivo della prima tranche approvata il 15 aprile 2026

Dall’avvio della prima tranche del programma di riacquisto, autorizzata dall’assemblea del 15 aprile 2026Telecom Italia TIM ha accumulato l’acquisto di 30.434.780 azioni ordinarie. Questo stock complessivo rappresenta circa lo 0,14% del capitale sociale ed è stato realizzato con un impegno finanziario pari a circa 22,55 milioni di euro. La misura mostra come la società stia procedendo con coerenza rispetto al piano approvato, distribuendo gli acquisti su più sedute per ottimizzare l’esecuzione.

Posizione azionaria al 12 giugno 2026

Alla data del 12 giugno 2026prendendo in considerazione anche le azioni proprie già detenute in precedenza, Telecom Italia TIM risultava titolare di 71.535.134 azioni proprie, corrispondenti a circa lo 0,33% del capitale sociale. Questo quantitativo complessivo fornisce un quadro della quota del capitale direttamente controllata dalla società stessa e funge da riferimento per eventuali future operazioni di mercato o per il bilancio societario.

Il progressivo incremento delle azioni in portafoglio da parte della società è un elemento operativo che gli analisti e gli investitori seguono con attenzione, poiché può condizionare indicatori finanziari e strategie aziendali. L’andamento del buyback e la sua estensione nel tempo saranno aspetti da monitorare per valutare l’impatto sulla governance e sui parametri di mercato legati al titolo di Telecom Italia TIM.