ByBit: cos’è e come funziona

In questa recensione di ByBit del 2022, esaminerò cos’è ByBit, la sua storia, il team, i pro ei contro della piattaforma e altro ancora.

Che tu sia un investitore istituzionale o al dettaglio, non vuoi pagare commissioni elevate o utilizzare la piattaforma di trading sbagliata.

Devi tenerti aggiornato sulle migliori piattaforme di trading.

Dovresti prendere in considerazione ByBit? Le commissioni sono ragionevoli sia per gli investitori al dettaglio che per quelli professionali?

Dovresti creare un account oggi?

Tuffiamoci dentro!

Takeaway chiave di ByBit

Capisco che potresti non avere abbastanza tempo per leggere la mia recensione completa di ByBit, quindi ecco un riepilogo attuabile per aiutarti.

Pro di ByBit:

Trading anonimo. Nessun KYC richiede

Nessun KYC richiede Eccellente servizio clienti. Disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, diversi metodi di contatto

Disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, diversi metodi di contatto Basse commissioni di prelievo. Varia in base alla valuta

Varia in base alla valuta Conti demo. Impara la piattaforma senza perdere risorse

Contro di ByBit:

Criptovalute limitate.

Sfondo

Anno di fondazione: 2018

Sede centrale: Singapore

Licenze: Isole Vergini Britanniche

Valute fiat: 59 valute fiat tramite Fiat Gateway

Criptovalute: Bitcoin (BTC), Eos (EOS), Ethereum (ETH), Tether (USDT)

Tipo di servizio: Borsa dei derivati

Reputazione e sicurezza 9/10

ByBit è uno degli scambi di derivati crittografici in più rapida crescita, con trader provenienti da tutto il mondo.

Licenza ByBit e assicurazione

L’entità legale di Bybit ha sede nelle Isole Vergini britanniche, come pochi altri derivati di scambio di successo.

Lo scambio ha una solida configurazione legale in atto per evitare sequestri ingiustificati o interruzioni a sorpresa da parte di funzionari governativi.

Sicurezza

ByBit aveva il certificato SSL previsto e l’autenticazione a 2 fattori.

Non richiedono KYC; invece, verifichi il tuo indirizzo email. ByBit offre anche opzioni di sicurezza aggiuntive tra cui SMS e autenticazione di Google.

Per mantenere i tuoi fondi al sicuro, il sito consiglia di utilizzare il suo sistema di contanti a portafoglio freddo (Gerarchico Deterministico). Trascorrono anche del tempo a elaborare manualmente i prelievi.

ByBit ha anche un programma di bug bounty e un portafoglio freddo multi-firma per archiviare il 100% delle attività depositate dai trader. Tutte le richieste di prelievo sono sottoposte a una procedura rigorosa che effettua la conferma dei prelievi; e tutte le richieste vengono esaminate manualmente a intervalli di tempo fissi (0800, 1600 e 2400 UTC).

Reclami ricevuti

Mentre ByBit ha numerosi reclami, la maggior parte di essi sono la varietà “ByBit scam”. Non prendo mai sul serio quelle recensioni perché tutti le ottengono e di solito è dovuto al fatto che il cliente non capisce i termini o qualche altro malinteso.

Le poche preoccupazioni legittime sono sempre affrontate da ByBit, da quello che ho visto. Quando li ignori, ByBit ha una reputazione superiore alla media per essere uno scambio sicuro e legittimo.

Paesi proibiti

Prima di andare avanti con l’essenza della mia recensione di ByBit, assicurati di non utilizzare questa piattaforma se risiedi nei seguenti paesi.

Stati Uniti

Regno Unito

Canada

Singapore

Cuba

Iran

Siria

Corea del Nord

Sudan

Cina

ByBit è anche limitato in Crimea e Sebastopoli, in Russia.

Le rigide politiche di regolamentazione provenienti dalla SEC sono troppo per ByBit da sopportare in questo momento, in quanto impone obblighi rigorosi agli scambi di trading che ricevono denaro dagli investitori statunitensi.

Detto questo, con la continua crescita del sito, dovresti aspettarti che ByBit accolga clienti statunitensi e più clienti in tutto il mondo nei mesi o negli anni a venire.

Funzionalità di Exchange

Liquidità

La liquidità della piattaforma è stata una delle principali preoccupazioni dei trader dopo il lancio della piattaforma. Tuttavia, il team di ByBit ha fatto un ottimo lavoro affrontando questo problema e ha portato la piattaforma al 2 ° posto in termini di liquidità per una piattaforma di derivati di criptovaluta, in meno di un anno nel settore.

Tipi di ordine disponibili

I tipi di ordine includono:

Ordini limite

Ordini di mercato

Limite di stop

Stop Market

Post-Solo

Chiudi su Trigger

GoodTillCancelled

ImmediateOrCancel

FillOrKill

Commissioni di trading

Le commissioni di trading sono aggiunte dello 0,025% per gli ordini dei maker e dello 0,075% sottratte dagli ordini degli acquirenti.

Esperienza utente

ByBit offre molti incentivi come bonus di deposito multipli, grandi premi di riferimento e bonus crittografici per fare azioni come seguire ByBit sui social media ed essere un trader attivo.

Mentre ByBit attualmente accetta solo poche criptovalute, lo scambio ne aggiungerà sicuramente altre nei prossimi anni.

Adoro il fatto che tu possa depositare e prelevare senza il solito fastidio KYC. Non devi fornire loro i tuoi documenti personali. Una volta aperto il tuo account e depositato criptovaluta, puoi iniziare a fare trading immediatamente. Per le persone focalizzate sulla privacy, questo è un solido vantaggio.

Caratteristiche e funzionalità della piattaforma

ByBit offre un luogo nitido e trasparente per i trader per impegnarsi in cripto-trading legale e regolare. La piattaforma è intuitiva, ma offre anche risorse educative per aiutarti a imparare a fare trading, rendendola ideale per coloro che sono nuovi al trading e per coloro che hanno molta esperienza.

Una delle migliori caratteristiche è la modalità demo che ti consente di esercitarti e imparare la piattaforma senza rischiare nessuno dei tuoi beni. Hanno anche un blog utile che viene aggiornato regolarmente con notizie e aggiornamenti.

Design e aspetto

Troverai la piattaforma di ByBit attraente e semplice. Tutto è facile da navigare e i menu sono semplici da trovare nella parte superiore della pagina. Secondo il sito web, implementeranno anche una modalità scura per rendere lo schermo di visualizzazione più facile per gli occhi, che penso sarà un’aggiunta meravigliosa.

Processo di registrazione

Anche la registrazione con ByBit è semplice poiché non richiedono KYC. Hai solo bisogno di un numero di telefono o di un indirizzo e-mail.

Per motivi di sicurezza, la tua e-mail o il tuo numero di telefono saranno verificati. Ulteriori indicazioni saranno comunicate tramite chiamata, e-mail o persino testo.

Pagamenti

ByBit non ha alcuna connessione con la valuta fiat. Ciò significa che dovrai finanziare il tuo account con criptovalute.

Tuttavia, ByBit ha un gateway fiat in cui è possibile acquistare criptovalute con valute legali come USD, AUD, JPY, USDT e altro.

Metodi di deposito e prelievo

ByBit non ti addebiterà alcun costo per i depositi. Dovrai solo pagare le tasse minerarie per il trasferimento, che alcuni ritengono siano un po ‘alte.

Depositi

I metodi di deposito disponibili su ByBit sono:

BTC ·

ETH

EOS

XRP ·

USDT (ERC-20)

USDT (TRC-20)

Prelievi

I metodi di prelievo disponibili su ByBit sono:

BTC ·

ETH

EOS

XRP ·

USDT (ERC-20)

USDT (TRC-20)

BTC/USD

BTC/USDT

ETH/USD

XRP/USD

ETH/USDT

EOS/USD

LTC/USDT

LINK/USDT

BCH/USDT

XTZ/USDT

Minimi di deposito

Non ci sono depositi minimi ma ci sono prelievi minimi a seconda del tipo di criptovaluta che stai utilizzando. Vedi l’immagine sopra per i dettagli.

Coppie disponibili

La coppia disponibile su ByBit include:

Servizio clienti

ByBit ha diverse opzioni di servizio clienti. Puoi iniziare con la pagina di aiuto di ByBit che offre risposte alle domande più frequenti sul sito. Questa pagina ha un’utile barra di ricerca e un’opzione per inviare un ticket se hai un problema a cui non riesci a trovare una risposta.

Possono anche essere raggiunti su Twitter e Telegram per rispondere alle tue domande. Se non trovi ciò di cui hai bisogno, c’è anche il supporto chat 24 ore su 24, 7 giorni su 7, proprio nell’angolo in basso a destra della pagina.

Caratteristiche degne di nota

ByBit offre un’utile app mobile disponibile su Google Play e sull’App Store. Puoi anche installare l’app mobile scansionando il QRCode dal sito web. Hanno anche molte altre caratteristiche degne di nota.

Ricompense

Le nuove iscrizioni a ByBit possono sfruttare il coupon “A Big Deal” che offre loro un coupon da $ 50 nella criptovaluta di deposito corrispondente se effettuano il primo deposito entro 48 ore dalla registrazione o un coupon da $ 10 dopo 48 ore.

Contenuti educativi

Un semplice sguardo agli account dei social media di ByBit mostra quanto siano dedicati a fornire ai propri clienti preziosi consigli di trading. È sicuramente qualcosa che distingue ByBit dai suoi concorrenti.

Offrono anche una pagina ByBit Learn in cui puoi imparare tutto ciò che devi sapere sulla criptovaluta e sul trading. Questo è un modo eccellente per aiutare i neofiti a entrare nel trading senza paura.

Promozioni

ByBit offre regolarmente voucher esclusivi, offerte flash, nuovi premi di iscrizione e un programma di riferimento. Organizzano anche competizioni regolarmente e non sono solo per divertimento. Puoi vincere premi, bonus e molti altri.

Estrazione dati

ByBit ha anche il cloud mining che ti consente di entrare nel mining ETH con un prezzo di ingresso basso. Basta acquistare la quantità di hashrate desiderata e raccogliere ETH dal cloud.