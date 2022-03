I migliori siti di prestito Crypto e Bitcoin per guadagnare interessi 2022

I migliori siti di prestito Bitcoin possono ridurre molto lo stress nel 2022.

È vero. Invece di stressarti sul trading, puoi guadagnare interessi su Bitcoin (e altre criptovalute) attraverso il reddito passivo.

Gli studi dimostrano che quando hai un reddito passivo, il tuo stress e l’ansia sono ridotti, trascorri più tempo con amici e familiari e godi di una maggiore libertà di perseguire i tuoi hobby e interessi, quindi quanto investire in Bitcoin e hai bisogno di investire anche per il reddito passivo da Bitcoin scopri di seguito.

Andando avanti, troverete:

Un confronto di prestito crittografico dei 5 migliori siti di prestito Bitcoin.

I 9 fattori da considerare quando si sceglie la piattaforma di prestito Bitcoin.

Cos’è il prestito BTC e come prestare BTC – Spiegato.

3 motivi per cui e come fare reddito passivo con le piattaforme di prestito Bitcoin

I 5 migliori siti di prestito Bitcoin

Ognuno di noi di CryptoManiaks è stato nella sfera crittografica per molto tempo.

Come abbiamo commesso errori, abbiamo anche imparato.

Ecco la somma delle nostre conoscenze: un elenco dei migliori siti di prestito Bitcoin che utilizziamo e di cui ci fidiamo e che consideriamo i posti migliori per guadagnare interessi sulla tua criptovaluta.

E i vincitori sono Blockfi, YouHodler, Coinloan, BTCPOP e Xcoins.

Ora, facciamo un confronto tra prestiti crittografici per le mie piattaforme preferite. Vedrai anche come guadagnare interessi con il prestito di Bitcoin e stare al sicuro nel farlo.

#1 BLOCKFI

BlockFi è stata fondata da Zac Prince e Flori Marquez. La società ha raccolto oltre 20 milioni di dollari da aziende, tra cui Coinbase Venture.

Sono giovani e in crescita, e lo fanno a un ritmo veloce. Per quanto riguarda le piattaforme di prestito Bitcoin, questo è uno da guardare.

Pro:

Alto tasso di interesse per BTC ed ETH. Tasso di interesse fino al 6% sul leniding BTC (solo per i depositi inferiori a 5 BTC) e fino al 4,5% sui prestiti Ethereum, composti. Questi sono alcuni dei migliori tassi di interesse crittografici che troverai sia per BTC che per ETH.

Tasso di interesse fino al 6% sul leniding BTC (solo per i depositi inferiori a 5 BTC) e fino al 4,5% sui prestiti Ethereum, composti. Tasso di interesse del 4,5% per i mutuatari. Questo è un vantaggio per i finanziatori. Perché? Perché incoraggia le persone a prendere in prestito dalla piattaforma con tassi di interesse ETH o BTC interessanti. Pensalo come liquidità. Più liquidità, meglio è per tutti.

Questo è un vantaggio per i finanziatori. Perché? Perché incoraggia le persone a prendere in prestito dalla piattaforma con tassi di interesse ETH o BTC interessanti. Pensalo come liquidità. Più liquidità, meglio è per tutti. Nessun deposito minimo. BlockFi apre anche le sue porte a tutti, indipendentemente dalle dimensioni del loro portafoglio e questo è ciò che i migliori siti di prestito Bitcoin dovrebbero fare.

BlockFi apre anche le sue porte a tutti, indipendentemente dalle dimensioni del loro portafoglio e questo è ciò che i migliori siti di prestito Bitcoin dovrebbero fare. Alta sicurezza. Le tue risorse crittografiche sono archiviate con Gemini. Questo trust di deposito di 3rd party è un custode autorizzato con assicurazione e ha un track record perfetto privo di hack o perdite di fondi dei clienti. In effetti, Gemini funziona con molti siti di prestito regolari e altre migliori piattaforme di prestito di criptovaluta che potresti utilizzare.

Contro:

Tassi di interesse digressivi. I tassi scendono al 3,2% per i depositi superiori a 5 BTC. Ma questo non dovrebbe essere un problema per la maggior parte delle persone che cercano di prestare Bitcoin per interesse.

I tassi scendono al 3,2% per i depositi superiori a 5 BTC. Ma questo non dovrebbe essere un problema per la maggior parte delle persone che cercano di prestare Bitcoin per interesse. Criptovalute limitate disponibili. Sono disponibili solo BTC, ETH, LTC, USDC, GUSD e PAX.

Sono disponibili solo BTC, ETH, LTC, USDC, GUSD e PAX. Non assicurato FDIC. Anche se Gemini – il loro fornitore di portafogli – ha una solida esperienza per la sicurezza.

Termini di pagamento:

Pagamenti di interessi mensili nel tipo di attività che depositi con BlockFi.

Esempio: se depositi Ethereum, guadagni interessi in ETH.

Gli interessi vengono versati sul tuo conto ETH una volta al mese.

#2 YouHodler

YouHodler è un nuovo arrivato, ma è un forte concorrente. Con YouHodler, puoi prestare le tue borse e guadagnare interessi su cripto fino al 12% APR.

Se sei più incline a prendere in prestito fondi, puoi anche ottenere un prestito crittografico supportato dalle monete TOP 12 fino al 90% LTV.

Pro:

Fiducia. YouHodler è membro della Crypto Valley Association nel capitolo della Svizzera occidentale.

YouHodler è membro della Crypto Valley Association nel capitolo della Svizzera occidentale. Deposito minimo basso. A partire da soli $ 100.

A partire da soli $ 100. Pagamenti flessibili. Carte di credito istantanee e prelievi bancari inclusi.

Carte di credito istantanee e prelievi bancari inclusi. BNB disponibile. YouHodler è l’unica piattaforma di prestito crittografico su cui puoi guadagnare interessi su BNB.

YouHodler è l’unica piattaforma di prestito crittografico su cui puoi guadagnare interessi su BNB. Multi-Hodl. Un’offerta unica che consente ai prestatori di guadagnare interessi sulle criptovalute dall’80% del loro portafoglio mentre utilizzano il 20% del loro portafoglio per acquistare e vendere altre criptovalute.

Un’offerta unica che consente ai prestatori di guadagnare interessi sulle criptovalute dall’80% del loro portafoglio mentre utilizzano il 20% del loro portafoglio per acquistare e vendere altre criptovalute. Tasso di interesse del prestito Bitcoin. I prestatori guadagnano il 4,8% di APR sui loro BTC depositati, che è superiore alla media per il prestito di Bitcoin.

I prestatori guadagnano il 4,8% di APR sui loro BTC depositati, che è superiore alla media per il prestito di Bitcoin. Fondi demo. I prestatori possono prima sperimentare con fondi demo per trovare la migliore opzione di prestito crittografico per se stessi.

Contro:

Manca di esperienza. Giovane piattaforma di prestito di criptovaluta senza una comprovata esperienza.

Giovane piattaforma di prestito di criptovaluta senza una comprovata esperienza. Conformità. Severe leggi KYC/ AML.

Severe leggi KYC/ AML. Modesta stablecoin APR. Le migliori piattaforme di prestito crittografico offrono tassi di interesse più elevati ai prestatori che depositano stablecoin.

Le migliori piattaforme di prestito crittografico offrono tassi di interesse più elevati ai prestatori che depositano stablecoin. Scelta limitata. Solo BTC, BNB, USDT, PAX, PAXG, USDC e TUSD sono disponibili per guadagnare interessi sulla criptovaluta.

Termini di pagamento:

I creditori ricevono interessi pagati alla fine del mese.

Quando incassi, hai la possibilità di prelevare nella cripto o fiat di tua scelta.

#3 Coinloan

Coinloan non è un’azienda come le altre. È una delle prime piattaforme di prestito crittografico P2P per prestiti criptati.

Sono iniziati nel 2017 in Estonia, dove si trovano attualmente.

Hanno un semplice processo di installazione, sicurezza di livello bancario e offrono prestiti crittografici e prestiti in varie criptovalute.

Pro:

Fiducia. Ha collaborato con Ontology, Bitcoin.com e Acquiring.

Ha collaborato con Ontology, Bitcoin.com e Acquiring. Miglior Crypto APR. 6,6% per BTC, 5,13% per ETH, 5,97% per BCH, 5,34% per LTC e 5,13% per XMR.

6,6% per BTC, 5,13% per ETH, 5,97% per BCH, 5,34% per LTC e 5,13% per XMR. Alto APR Fiat/Stablecoin. 10,5% per Euro, USDT, USDC, TUSDT e PAXOS.

10,5% per Euro, USDT, USDC, TUSDT e PAXOS. Senza difficoltà. Coinloan non addebita commissioni per il deposito e il prelievo di fondi sulla piattaforma.

Coinloan non addebita commissioni per il deposito e il prelievo di fondi sulla piattaforma. Ampia offerta. Coinloan fornisce molti strumenti per raggiungere i tuoi obiettivi finanziari: prestiti crypto-to-crypto o crypto-to-fiat, conto interessi, scambio crittografico e oltre.

Coinloan fornisce molti strumenti per raggiungere i tuoi obiettivi finanziari: prestiti crypto-to-crypto o crypto-to-fiat, conto interessi, scambio crittografico e oltre. Flessibilità dei termini. Puoi scegliere il tasso di interesse, la durata del prestito, l’importo del prestito, il metodo di rimborso, ecc.

Puoi scegliere il tasso di interesse, la durata del prestito, l’importo del prestito, il metodo di rimborso, ecc. Sempre aperto. Lo stato di istituto finanziario autorizzato e la copertura mondiale consentono loro di offrire un servizio quasi ovunque e in qualsiasi momento, giorno e notte.

Lo stato di istituto finanziario autorizzato e la copertura mondiale consentono loro di offrire un servizio quasi ovunque e in qualsiasi momento, giorno e notte. Trasparenza. Viene generato un contratto di prestito unico per ogni prestito e gli utenti possono esportare la cronologia dei prestiti in CSV per scopi di responsabilità, quindi è così che appare una piattaforma di prestito Bitcoin trasparente.

Contro:

P2P dipendente. Un’azienda giovane che si affida a una rete P2P. Forse è meglio aspettare che la rete P2P cresca in modo da poter prendere in prestito o prestare criptovalute per interesse più facilmente.

Un’azienda giovane che si affida a una rete P2P. Forse è meglio aspettare che la rete P2P cresca in modo da poter prendere in prestito o prestare criptovalute per interesse più facilmente. Sicurezza. Nessuna assicurazione e non c’è molta menzione della conservazione dei fondi dei clienti in portafogli freddi.

Nessuna assicurazione e non c’è molta menzione della conservazione dei fondi dei clienti in portafogli freddi. Servizio clienti poco frequente. Nessuna assistenza chat 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e il tempo di attesa potrebbero essere più lunghi rispetto ad altri concorrenti.

Termini di pagamento:

I creditori ricevono interessi pagati alla fine del prestito.

L’importo viene pagato tramite bonifico bancario (SWIFT, SEPA) o AdvCash.

Il tasso di interesse dipende dal prestatore poiché il prestatore “seleziona il tasso di interesse, la valuta del prestito, la durata e l’importo del prestito desiderato”.

#4 BTCPOP

BTCPOP è stata fondata nel 2014 nel Regno Unito da Lee Bartholomew e attualmente ha sede nelle Isole Marshall.

Offrono abbinamenti tra prestatore e mutuatario; ciò significa che potresti trovare una vasta gamma di opzioni di prestito e prestito crittografico per imprenditori, individui e nuove società in tutto il mondo.

Secondo BTCPOP, puoi “ottenere rapidamente prestiti da altri membri o fare soldi prestando denaro che hai. Tu imposti i termini. Tu imposti l’importo.”

Pro:

Sistema di chat. Gli utenti possono discutere termini, dettagli, rischi, ecc.

Gli utenti possono discutere termini, dettagli, rischi, ecc. Servizio di prestito diretto. BTCPOP ti aiuterà a ottenere il prestito.

BTCPOP ti aiuterà a ottenere il prestito. Valute disponibili. BTCPOP non regola quali valute possono essere depositate, prese in prestito o puntate. Dal momento che sono una piattaforma P2P, lasciano tutto questo ai loro utenti in modo che possano facilmente prestare BTC.

BTCPOP non regola quali valute possono essere depositate, prese in prestito o puntate. Dal momento che sono una piattaforma P2P, lasciano tutto questo ai loro utenti in modo che possano facilmente prestare BTC. Flessibilità dei termini. BTCPOP non regola termini, limiti, penali di pagamento anticipato, scadenze, date di pagamento o altri elementi. Poiché BTCPOP è una piattaforma P2P, lasciano tutto questo ai loro utenti.

BTCPOP non regola termini, limiti, penali di pagamento anticipato, scadenze, date di pagamento o altri elementi. Poiché BTCPOP è una piattaforma P2P, lasciano tutto questo ai loro utenti. Monitoraggio della reputazione. BTCPOP tiene traccia della reputazione di mutuatari e creditori, in modo che il denaro di tutti rimanga più sicuro.

BTCPOP tiene traccia della reputazione di mutuatari e creditori, in modo che il denaro di tutti rimanga più sicuro. Sicurezza. BTCPOP memorizza le monete dei suoi clienti offline (in portafogli freddi) che li separa da molti altri siti di prestito Bitcoin.

Contro:

Tassi elevati per i mutuatari. Il che potrebbe significare meno traffico per i finanziatori.

Il che potrebbe significare meno traffico per i finanziatori. Fiducia. Non tanti supporti istituzionali o pedigree come altri siti.

Non tanti supporti istituzionali o pedigree come altri siti. Tasse. Poiché BTCPOP non regola o determina i tassi sui prestiti, BTCPOP addebita invece commissioni. Addebitano una commissione di quotazione dell’1% e del 2% per eventuali ritardi di pagamento. Addebitano anche commissioni di puntata, commissioni di verifica e altro ancora, che possono essere trovate nel loro elenco di commissioni (fai clic su “visualizza le nostre commissioni”).

Termini di pagamento:

I creditori ricevono interessi pagati quando e come scelgono.

Ogni prestatore imposta i propri termini, condizioni, tasso di interesse e monete.

#5 Xcoin

Xcoins è stato avviato nell’agosto 2018 da un collega di nome Sergey Nikitin. Ha deciso di sfruttare PayPal per far funzionare l’operazione.

I prestatori consentono alle persone di prendere in prestito i loro BTC e, in cambio, i prestatori ricevono pagamenti mensili PayPal a vari livelli di interesse per il prestito di Bitcoin.

Xcoins è una piattaforma di prestito Bitcoin P2P, quindi i prestatori impostano i propri tassi e i mutuatari scelgono di prenderli o meno.

Pro:

Deposito minimo basso. I prestatori possono depositare un minimo di $ 20 in BTC e iniziare a guadagnare interessi sui prestiti BTC.

I prestatori possono depositare un minimo di $ 20 in BTC e iniziare a guadagnare interessi sui prestiti BTC. Termini fissi. I prestatori che prestano Bitcoin per interessi possono depositare e prelevare in qualsiasi momento, ma i mutuatari devono pagare il loro prestito in una somma forfettaria.

I prestatori che prestano Bitcoin per interessi possono depositare e prelevare in qualsiasi momento, ma i mutuatari devono pagare il loro prestito in una somma forfettaria. Flessibilità tariffaria. I prestatori stabiliscono i propri tassi. Quando i mutuatari richiedono un prestito, Xcoins recupera le migliori offerte corrispondenti alla richiesta.

I prestatori stabiliscono i propri tassi. Quando i mutuatari richiedono un prestito, Xcoins recupera le migliori offerte corrispondenti alla richiesta. Disponibilità geografica. Oltre 167 paesi serviti, tra cui Stati Uniti e Regno Unito

Oltre 167 paesi serviti, tra cui Stati Uniti e Regno Unito Fidato. Oltre 250.000 clienti soddisfatti in tutto il mondo.

Oltre 250.000 clienti soddisfatti in tutto il mondo. Istante. Riceverai cripto non appena prendi un prestito.

Riceverai cripto non appena prendi un prestito. Garanzia del 50%. Xcoins offre una garanzia di margine di profitto del 50% per proteggere i suoi istituti di credito da chargeback fraudolenti.

Contro:

Solo BTC. Questo sito di prestito Bitcoin P2P utilizza solo Bitcoin, quindi l’unica opzione per gli utenti è prestare BTC. Ma lo spazio crittografico è piuttosto vasto e una scelta più ampia di criptovalute sarebbe meglio.

Esperienza utente. Non moderno e piacevole come altre piattaforme di prestito Bitcoin.

Non moderno e piacevole come altre piattaforme di prestito Bitcoin. Nessuna assicurazione. I fondi dei clienti, per istituti di credito e mutuatari, non sono assicurati contro hack, truffe o furti.

Termini di pagamento:

I creditori ricevono interessi pagati alla fine del prestito.

L’importo viene pagato al loro PayPal o Visa / Mastercard nella fiat di loro scelta.

GUADAGNA INTERESSI SU BITCOIN CON XCOINS

I migliori tassi di interesse Crypto – Confrontati

Concentriamoci, vero?

Scegliere i siti di prestito BTC con i migliori tassi di prestito crittografico per i prestatori ti consentirà di ottenere il massimo dal tuo dollaro.

Quindi diamo un’occhiata solo ai tassi di ciascuno di questi cinque programmi di prestito crittografico.

Disponibile Tasso d’interesse Termini Pagamento degli interessi BLOCKFI BTC, ETH, LTC e stablecoin Dal 3,2% all’8,6% Flessibile Una volta al mese YOUHODLER · BTC, BNB e stablecoin Dal 3% al 12% Flessibile Alla fine del prestito COINLOAN Euro, BTC, 4+ altcoin e 4+ stablecoin Dal 5,13% al 10,5% Impostato da P2P Set di Lender BTCPOP BTC e oltre 50 altcoin Impostato da P2P Impostato da P2P Set di Lender XCOIN Solo BTC Dal 10% al 15% Impostato da P2P Alla fine del prestito

Scegliere la migliore piattaforma di prestito Bitcoin – 9 fattori da considerare

Cosa trasforma i normali siti di prestito BTC nelle MIGLIORI piattaforme di prestito Bitcoin?

È una combinazione di diversi fattori importanti.

Dovresti considerare almeno i seguenti fattori.

1. Miglior tasso di interesse per il prestito crittografico

Presta attenzione sia al tasso di interesse offerto ai mutuatari che al tasso di interesse offerto ai prestatori.

Il tasso di interesse offerto ai mutuatari dovrebbe essere abbastanza basso da farli prendere in prestito mentre abbastanza alto da guadagnare denaro per la piattaforma di prestito di criptovaluta e i prestatori.

Il tasso di prestito criptato dovrebbe anche essere abbastanza bilanciato da dare ai prestatori un buon rendimento.

2. Sicurezza

Non importa se i prestatori guadagnano elevate quantità di interessi su Bitcoin o altre criptovalute se finisce per essere rubato attraverso hack o truffe di uscita.

Assicurati di utilizzare piattaforme di prestito di criptovaluta con un livello di sicurezza con cui ti senti al sicuro, oltre a prestare solo l’importo che stai bene a perdere.

3. Criptovalute disponibili

Quante criptovalute offre una piattaforma ai prestatori da depositare?

Alcune piattaforme come Xcoins consentono solo ai prestatori di prestare BTC.

Questo è ottimo se prestare Bitcoin per interesse è l’unica criptovaluta che hai o vuoi usare. Ma molte persone nello spazio crittografico hanno anche altcoin seduti in giro e non vogliono prestare solo Bitcoin.

Se hai altri altcoin o stablecoin che vuoi mettere al lavoro guadagnando interessi per te, prendi in considerazione l’idea di andare con una piattaforma come YouHodler o Coinloan.

Se preferisci P2P prestito, BTCPOP offre oltre 50 altcoin per guadagnare interessi sulle criptovalute.

4. Reputazione

Alcune piattaforme di prestito, come YouHodler ad esempio, sono abbastanza nuove. Non hanno ancora avuto il tempo di costruirsi una solida reputazione.

Ciò non significa che dovresti stare lontano, solo che dovresti essere un po ‘più cauto con quanti soldi hai investito.

5. Flessibilità del termine

Alcune piattaforme, come Blockfi, hanno termini di prestito molto flessibili.

I mutuatari possono estinguere il loro prestito in qualsiasi momento senza penalità; i prestatori possono prelevare i loro fondi in qualsiasi momento senza penalità.

Altri siti come Coinloan, tuttavia, sono P2P piattaforme; consentono agli utenti di prendere in prestito e prestare criptovalute tra loro e impostare i propri termini.

Prenditi del tempo per pensare a quanto vuoi essere flessibile con i tuoi fondi.

6. Frequenza di pagamento

Blockfi paga e addebita interessi sui tuoi prestiti una volta al mese. È come un contratto di prestito bancario standard in questo senso.

Altre piattaforme, come Xcoins, hanno frequenze di pagamento variabili. Assicurati di indagare su questo e chiediti come e quando preferisci essere pagato se presti Bitcoin.

7. P2P vs. non-P2P

Coinloan è una piattaforma di prestito crittografico P2P. Ciò significa che i prestatori e i mutuatari stipulano contratti direttamente tra loro.

Queste piattaforme hanno spesso meno liquidità (possibilità di trovare i termini giusti per te).

Ci sono meno persone che vogliono passare attraverso la seccatura di trovare e impostare un prestito rispetto al semplice deposito e prelievo delle loro criptovalute su una piattaforma come Blockfi.

8. Restrizioni geografiche

Dal momento che tutti questi Defi le piattaforme sono incentrate sulla finanza, tutte devono essere conformi KYC · e AML · Leggi.

Di conseguenza, alcune piattaforme potrebbero non essere disponibili per gli utenti in determinate regioni.

Quando consideri una piattaforma di prestito Bitcoin, assicurati di controllare in quali regioni opera. Anche la migliore piattaforma di prestito crittografico non ti è di alcuna utilità se non operano nel tuo paese.

9. Limiti

Ogni piattaforma ha i suoi limiti su depositi, prelievi e termini.

Non solo, ma ogni piattaforma ha limiti diversi su ogni criptovaluta che offrono.

Ogni piattaforma avrà limiti di deposito e prelievo diversi per BTC, ETH, Fiat e stablecoin.

Potresti voler controllarli prima di decidere quale criptovaluta utilizzare su quale sito.

Prestito Bitcoin vs Bitcoin HODLing – quale è meglio?

Quindi, vale la pena di iscriversi a una di queste 5 migliori piattaforme di prestito crittografico? Perché non solo HODL la tua criptovaluta?

Bene, ci sono alcune ragioni.

1. Matematica

La prima ragione si riduce alla semplice matematica.

Supponiamo che tu abbia acquistato 1 BTC a $ 10.000 e lo tieni per 1 anno fino a quando il prezzo di BTC sale a $ 20.000. Lo vendi e hai realizzato un proft da $ 10.000.

Ma cosa succede se hai fatto HODL la tua criptovaluta su una di queste migliori piattaforme di prestito crittografico, ad esempio Blockfi?

In 1 anno, avresti guadagnato un ulteriore 8% dal prestito di Bitcoin, che sarebbe $ 800, per un profitto totale di $ 10.800 Boom.

Alcuni siti di prestito BTC pagano anche interessi in BTC. Quindi avresti anche realizzato un profitto dall’aumento del prezzo di BTC.

2. Sicurezza

Se HAI HODL la tua criptovaluta, allora sei pienamente responsabile per questo. Devi assicurarti di averlo molto sicuro.

Mentre questo è un bene per gli investitori esperti, questo non è il caso di coloro che non sono esperti di tecnologia.

Se utilizzi un sito di prestito crittografico come BlockFi, che enfatizza il suo livello di sicurezza, ti affiderai alla loro tecnologia di livello bancario per mantenere la tua criptovaluta al sicuro.

Naturalmente, non tutti i siti di prestito crittografico hanno la migliore sicurezza.

Siti come Xcoins o Coinloan potrebbero non avere le entrate o l’esperienza per mantenere i tuoi fondi al sicuro come farebbe Blockfi.

Il mio consiglio: non prestare mai più di quanto hai paura di perdere.

Tieni presente che Defi è una nuova tecnologia con un sacco di singhiozzi lasciati lungo la strada.

3. Tranquillità

Questa potrebbe essere la ragione migliore.

Se utilizzi un sito di prestito crittografico, non dovrai affrontare lo stress del trading, della sicurezza o di qualsiasi altra cosa.

Basta prestare la tua criptovaluta e guardare crescere il tuo reddito passivo.

Cos’è Bitcoin Lending, esattamente?

I siti di prestito Bitcoin stanno diventando un argomento caldo.

I prestiti garantiti da criptovaluta stanno rapidamente diventando un nuovo modo per gli investitori, Minatori, hedge fund e persino unbanked per sfruttare le loro finanze e sostenere le loro idee di business.

Nel frattempo, gli HODLers con borse crittografiche possono guadagnare interessi sulle partecipazioni in Bitcoin e quindi ottenere più libertà finanziaria attraverso il reddito passivo con il prestito di Bitcoin.

Tutto quello che devono fare è imparare come prestare Bitcoin per interesse.

Nel complesso, il concetto è semplice:

Per i mutuatari. Metti su un piccolo sacchetto di cripto come Collaterale. Si ottiene quindi una linea di credito in decreto o stablecoin da spendere come meglio credi. Si rimborsa il prestito secondo i termini.

Metti su un piccolo sacchetto di cripto come Collaterale. Si ottiene quindi una linea di credito in decreto o stablecoin da spendere come meglio credi. Si rimborsa il prestito secondo i termini. Per i finanziatori. Metti su una quantità di criptovaluta e guadagni interessi dal prestito di Bitcoin. Bing, bam, libro. Al giorno d’oggi è abbastanza semplice guadagnare interessi su BTC.

Il mio consiglio: Prestare criptovaluta è il modo migliore per HODL.

I migliori siti di prestito Bitcoin — stare lontano da

Non tutte le piattaforme di prestito di criptovaluta sono uguali.

Può essere bello guadagnare interessi su Bitcoin, ma non se i tuoi Bitcoin vengono rubati o sottratti in qualche modo.

Mentre tutti vogliamo guadagnare interessi su BTC, dovremmo prestare attenzione alla sicurezza dei nostri beni.

Quando si impara come guadagnare interessi sulla criptovaluta, è necessario imparare anche ad essere al sicuro.

SALT

A mio parere, Salt non è la migliore piattaforma di prestito crittografico là fuori.

Salt ha fatto notizia per essere il primo sito di prestito crittografico. La società è stata fondata nel marzo 2016 da Shawn Owen e rapidamente è cresciuta nel gioco attraverso il loro ICO.

Tuttavia, la loro ICO ha promesso molte cose che non sono mai accadute, come i prestiti in vari stati degli Stati Uniti in cui Salt non aveva alcuna capacità legale di fornire prestiti.

Da allora, hanno avuto molti dossi di velocità.

Per uno, sono stati indagati dalla SEC per non aver elencato il loro ICO come un sicurezza.

Ciò può portare al congelamento dei loro beni e dei beni di tutti i loro utenti.

Anche se stanno lavorando su questo, il loro ICO e l’indagine della SEC sollevano troppe bandiere rosse.

Inoltre, Shawn Owens si è dimesso da CEO.

Tutto questo composto elimina SALT dalla nostra lista dei migliori siti di prestito Bitcoin.

Non hanno nemmeno i migliori tassi di interesse per il prestito crittografico, quindi perché andare con loro quando puoi scegliere un’altra piattaforma di prestito Bitcoin ??

Cautela è la parola d’ordine.Attenzione alle truffe.

Il vecchio detto suona vero: se non possiedi il tuo chiavi private, non possiedi la tua criptovaluta. Questo vale per le piattaforme di prestito crittografico.

Il concetto di prestare BTC per interesse (e altre criptovalute) è eccezionale e fiorirà. Ma man mano che aumentiamo, ci saranno dolori crescenti.

Un sito potrebbe avere i più alti tassi di interesse crittografici, ma non lasciarti ingannare dall’avidità. Fai sempre le tue ricerche!

Nel gennaio 2018, la piattaforma di prestito di criptovaluta Davor Coin ha annunciato: “Prestaci i tuoi soldi e avrai la possibilità di vincere $ 1.000.000“.

Persone in tutto il mondo si sono registrate e hanno prestato i loro soldi a Davor Coin. Una settimana dopo, la società ha ricevuto lettere di cessate il fuoco dallo stato del Texas.

Le persone volevano guadagnare interessi su Bitcoin, ma non sapevano cosa sarebbe successo.

Lo schema di prestito di Davor Coin ha funzionato finché i valori hanno continuato a salire. Ma quando i valori delle criptovalute sono crollati, le piattaforme di prestito BTC hanno funzionato con i contanti.

Alcuni di loro sono stati multati dalla SEC e hanno ricevuto lettere di cessate il fuoco dalle stesse autorità di regolamentazione della SEC per presunta frode in titoli.

Bitconnect è un altro grande esempio, così come Lendconnect.

Entrambe le società offrivano rendimenti sugli investimenti “troppo belli per essere veri” – ed erano troppo belli per essere veri.

Queste “opportunità” sono anche chiamate Schemi Ponzi.

Bitconnect offerto l’1% al giorno composto. È scioccante. Questo non può andare avanti per sempre.

Questo esempio aumenta la consapevolezza del peggio dei siti di prestito crittografico.

Sii cauto, fai ricerche e non aspettarti la luna – e sarai di gran lunga più sicuro.

Ci sono molti siti di prestito Bitcoin legittimi che offrono un interesse migliore di una banca, senza che tu debba andare a truffare i siti di prestito Bitcoin.

Lending Crypto – Il futuro del reddito passivo

Il denaro fa girare il mondo, dicono. E la crittografia non è diversa.

I dettagli di come guadagnare interessi sul prestito di Bitcoin stanno diventando sempre più semplici e facili di giorno in giorno.

Una volta che queste piattaforme di prestito troveranno la loro base e il loro pubblico, vedremo fantastici strumenti finanziari che lavorano per aprire il mondo della finanza ai non bancari.

Ancora più importante, diventerà incredibilmente facile fare reddito passivo con il prestito Bitcoin.

Prestare la tua criptovaluta sta diventando sicuro, facile e un ottimo modo per guadagnare reddito passivo.

Spero che ti sia piaciuto il mio confronto con i prestiti crittografici. E ricorda: meglio iniziare presto, in modo che l’interesse composto possa funzionare per te.

Altre fantastiche risorse

I 5 migliori siti di prestito Bitcoin per prendere in prestito Crypto

Le 11 migliori criptovalute da acquistare

L’ultima lista di controllo dei 17 migliori strumenti crittografici

Le 6 migliori carte Bitcoin

DOMANDE FREQUENTI

Come funziona il prestito Bitcoin?

Se stai cercando di guadagnare dai tuoi sacchi di criptovalute, funziona lasciando che un sito di prestito Bitcoin utilizzi la tua criptovaluta per prestare BTC ai mutuatari. Il sito ti pagherà quindi una parte del denaro che guadagnano – questo di solito viene risolto come un importo di interesse fisso.

Il prestito di Bitcoin è sicuro?

È finché scegli un sito con una buona reputazione e forti misure di sicurezza. Aiuta se hanno un’assicurazione. Se trovi un sito con una forte sicurezza e assicurazione, i tuoi fondi dovrebbero essere al sicuro in caso di hacking.

Il prestito di Bitcoin è un processo complicato?

No. Il processo è spesso più semplice di una richiesta di prestito standard. L’intero processo di prestito di Bitcoin dovrebbe richiedere da 30 minuti a un’ora. La maggior parte di quel tempo è in attesa che arrivi il tuo collaterale o l’importo del prestito – che, a seconda della criptovaluta che hai selezionato, potrebbe essere quasi istantaneo.

Quali interessi posso guadagnare sui siti di prestito Bitcoin?

Se depositi $ 1000 di Bitcoin su un termine del 4,5% all’anno, puoi $ 45 durante l’anno o più se il sito di prestito Bitcoin aggrava il tuo interesse. Se depositi $ 1000 di USDT, puoi trovare termini dell’11,5% o più – il che significa un reddito annuo di $ 115 – o più se l’interesse è composto e devi solo prestare Bitcoin.