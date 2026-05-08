Calo del barometro agricolo: cosa dicono i numeri sul futuro delle aziende agricole

Il panorama emotivo ed economico delle aziende agricole statunitensi ha mostrato segni di indebolimento ad aprile 2026: il Purdue/CME Ag Economy Barometer è passato da 127 a 121.

Questo calo riflette una combinazione di questioni strutturali e shock esterni, in particolare la pressione sui costi degli input e la crescente incertezza legata al mercato dei fertilizzanti. Nel complesso, il sondaggio mensile, condotto su 400 produttori tra il 13 e il 17 aprile 2026, fornisce uno spaccato puntuale delle preoccupazioni operative e delle aspettative future.

La riduzione del sentiment non è uniforme: l’indice delle condizioni correnti è sceso di 11 punti, mentre l’indice delle aspettative future ha perso 4 punti rispetto al mese precedente. Dietro questi numeri si nascondono scelte di investimento più caute e una visione meno ottimistica sul medio termine: il Farm Capital Investment Index è calato di 9 punti, attestandosi a 44, il livello più basso dall’ottobre 2026, segnalando una minore propensione a investire in beni strumentali.

Dati chiave e interpretazione

Il sondaggio evidenzia che solo il 15% dei rispondenti ritiene che la propria azienda sia messa meglio rispetto a un anno fa, mentre il 28% prevede un peggioramento delle performance finanziarie nei prossimi 12 mesi e il 25% si aspetta un miglioramento. Questi indicatori riflettono un clima operativo più prudente: il decremento degli indici di valore fondiario a breve e lungo termine — rispettivamente da 125 a 121 e da 159 a 155 — indica che i produttori stanno rivedendo le aspettative relative al capitale immobiliare.

Composizione delle preoccupazioni

Tra le principali fonti di inquietudine il 46% degli intervistati ha indicato i costi degli input come la preoccupazione principale, mentre la quota di chi segnala problemi di disponibilità degli input è salita dall’11% al 14%. Queste risposte suggeriscono che, oltre al prezzo, la liquidità e l’accesso fisico alle forniture sono diventati fattori critici per la pianificazione colturale e le stime dei costi di produzione.

Ruolo dei fattori economici e politici

Per comprendere la tenuta del sentiment non basta guardare ai prezzi: l’analisi statistica mostra che il rapporto tra prezzi agricoli e prezzi dei fertilizzanti spiega poco della variabilità del barometro quando considerato isolatamente. Una regressione semplice sul rapporto prezzo agricolo/fertilizzante ha prodotto un adjusted R2 molto basso (~7%). Tuttavia, includendo una variabile che cattura la presenza dell’amministrazione Trump nel periodo di riferimento, il modello migliora: il modello multivariato (campione 2016M01–2026M04) riporta un adjusted R2 di 0,34, con coefficienti che mostrano effetti rilevanti sia dei prezzi agricoli che della politica.

Risultati empirici principali

Nella specificazione stimata l’equazione approssima l’indice normalizzato come funzione di una dummy per la presenza dell’amministrazione, del prezzo agricolo reale e del prezzo reale dei fertilizzanti. In forma scalata, i coefficienti sono circa: +0,70 per la variabile politica, +0,63 per il prezzo agricolo e -0,31 per il prezzo del fertilizzante. Questo significa che un cambiamento di una deviazione standard nella dummy politica incide in modo consistente sul barometro, mentre i prezzi relativi spiegano una parte più modesta della dinamica.

Effetti del conflitto in Iran e ripercussioni sui mercati

Il sondaggio ha anche indagato l’impatto del conflitto in Iran, iniziato a fine febbraio, che ha esercitato pressioni sui mercati del fertilizzante e del gas naturale. Circa due terzi dei rispondenti si aspettano una riduzione del reddito netto aziendale nel 2026 a causa di questi shock. Per quanto riguarda il mais, tra chi lo ha seminato nel 2026 le stime sui prezzi di pareggio per il 2026 sono particolarmente diffuse: circa il 50% prevede un aumento fino al 6%, il 14% un aumento tra il 6% e il 9% e il 37% stima incrementi pari o superiori al 10%.

Il quadro complessivo indica una combinazione di fattori: shock esterni, dinamiche dei prezzi e contesto politico influenzano la fiducia degli agricoltori e le loro decisioni di investimento. La diminuzione della quota di produttori che considera gli Stati Uniti nella “giusta direzione” — dal 65% di marzo al 57% di aprile — riflette una percezione pubblica meno favorevole del contesto macroeconomico.

In sintesi, il barometro agricolo fornisce una fotografia che mette insieme elementi strutturali e shock congiunturali: una fiducia ancora positiva ma in calo, scelte di investimento più conservative e preoccupazioni crescenti su costi e disponibilità degli input che possono influenzare la redditività e i prezzi di equilibrio nelle campagne a venire.