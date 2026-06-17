Calo del petrolio dopo l’accordo Usa-Iran sulla riapertura dello Stretto di Hormuz

L'intesa tra United States e Iran per estendere il cessate il fuoco di 60 days e riaprire gradualmente lo Stretto di Hormuz ha fatto scendere i prezzi del petrolio, ma il ritorno alla normalità richiederà alcune settimane e resta una quota di incertezza.

Un accordo provvisorio tra United States e Iran per estendere il cessate il fuoco di 60 days e avviare la riapertura progressiva dello Stretto di Hormuz ha prodotto una reazione immediata sui mercati delle materie prime. L’annuncio ha ridotto i timori di interruzioni nelle rotte marittime energetiche, spingendo i futures sul greggio a registrare marcate correzioni dopo un periodo di tensione.

Il calo dei corsi non azzera tuttavia le incertezze: i prezzi rimangono sensibilmente al di sopra dei livelli precedenti alla crisi, e gli operatori avvertono che il ripristino completo delle forniture richiederà tempo e conferme operative sul campo.

Reazione dei prezzi e numeri principali

Le quotazioni del petrolio hanno registrato ribassi significativi a seguito delle notizie: il Brent ha segnato una contrazione di circa 4.1% scendendo a $83.75 per barile, mentre il WTI ha perso circa 4.7% attestandosi a $80.87 per barile. Nel complesso, dal picco raggiunto il 29 April i listini hanno ceduto circa il 32% con una flessione più contenuta, pari a circa il 7% osservata subito dopo l’annuncio dell’accordo.

Livelli rispetto ai valori di inizio anno

Malgrado la discesa degli ultimi giorni, i prezzi del greggio restano ancora elevati rispetto all’inizio dell’anno: sono circa il 27% più alti rispetto alla media di gennaio. Questo scarto evidenzia come, anche con la riapertura dello stretto, il mercato continui a scontare margini di premio per il rischio accumulato durante la fase di maggiore tensione.

Termini dell’intesa e tempistiche operative

L’intesa annunciata prevede un’estensione del cessate il fuoco per 60 days e una riapertura graduale delle rotte nello Stretto di Hormuz. Secondo le comunicazioni ufficiali, la finalizzazione formale dell’accordo è programmata per il 19 June a Geneva. Il presidente Donald Trump ha pubblicato un messaggio su Truth con parole d’ordine che sottolineano la volontà di ripristinare il transito: “The agreement with Iran is now finalised.” e “Let the oil flow.“

Il processo operativo di riapertura include la rimozione degli ordigni e il ripristino dei corridoi navali: misure che richiedono ispezioni e interventi sul campo. Per questo motivo gli analisti ritengono plausibile che il ritorno a condizioni di mercato pienamente ordinarie si compia nell’arco di alcune settimane, non immediatamente.

Dichiarazioni e impatto psicologico

Oltre agli effetti diretti sulle forniture, l’accordo ha avuto un impatto psicologico sui mercati finanziari: l’attenuazione del rischio geopolitico ha favorito un indebolimento del dollaro rispetto alle principali valute e un aumento della propensione al rischio tra gli investitori. Contestualmente, i metalli preziosi hanno mostrato rialzi dovuti a dinamiche di breve periodo sui flussi di portafoglio.

Il messaggio lanciato dal presidente, con frasi come “Congratulations to everyone: ships from all over the world, start your engines.” e “I authorise the full opening of the Strait of Hormuz to transit.“, ha contribuito a consolidare la percezione che uno sblocco reale sia ormai imminente, sebbene l’effettiva normalizzazione dipenderà dalla gestione delle operazioni logistiche e di sicurezza.

Prospettive per il mercato nelle prossime settimane

Nel breve termine è prevedibile una fase di volatilità decrescente: l’anticipazione di minori rischi di interruzione tende a comprimere i premi di rischio incorporati nei prezzi del petrolio. Tuttavia, l’ampiezza e la durata della correzione dipenderanno dalla conferma pratica dell’apertura del corridoio marittimo e dall’andamento della domanda globale.

Gli operatori monitoreranno le prossime comunicazioni ufficiali e le verifiche sul campo per valutare se i livelli attuali dei prezzi, che già scontano una riduzione rispetto ai massimi, possano scendere ulteriormente verso quotazioni più vicine alla media stagionale o se rimarranno sostenuti da fattori strutturali.