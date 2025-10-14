Calo dell’Indice IFO: Analisi del Clima Economico Tedesco a Settembre 2025

Il clima economico in Germania ha subito un cambiamento significativo a settembre, con l’indice IFO che è sceso a 87.7, in calo rispetto ai 88.9 registrati ad agosto.

Questo decremento di 1.2 punti segna una pausa dopo otto mesi consecutivi di crescita, durante i quali l’indice aveva raggiunto un minimo di 84.8 nel dicembre dell’anno precedente. L’analisi di questo cambiamento rivela che le attività nei servizi sono state le più colpite dal declino.

Impatto sul settore servizi

Il settore dei servizi, in particolare quello dei trasporti e della logistica, ha mostrato segni di difficoltà, contribuendo in modo sostanziale alla contrazione dell’indice IFO. Questo è in netto contrasto con i dati forniti dal PMI, che ha registrato un miglioramento del proprio indice composito, salito a 52.4 rispetto al 50.5 di agosto. Questa divergenza può essere attribuita a differenze metodologiche tra i due indici, con il PMI che si basa su un campione di circa 800 aziende, mentre l’IFO ne include quasi 9.000.

Confronto tra IFO e PMI

Il PMI, focalizzato su manifattura e servizi, ha mostrato un andamento positivo, mentre l’IFO abbraccia anche costruzione, commercio al dettaglio e all’ingrosso. Inoltre, l’IFO incorpora una componente previsionale, che riflette le aspettative aziendali sui prossimi sei mesi, offrendo un quadro più completo della situazione economica.

Recupero nel settore industriale

Nonostante il calo dell’indice IFO, il settore industriale ha mantenuto una certa stabilità, mostrando un miglioramento rispetto alla fine dell’anno precedente. Le aziende del settore industriale hanno registrato un aumento di circa dieci punti sia per quanto riguarda le attività correnti che le prospettive future. Questo è particolarmente evidente nei settori dell’elettronica, farmaceutica, tessile e trasporto (escludendo l’auto).

Settori in crescita e previsioni

Attualmente, ben otto dei ventuno settori industriali esaminati dall’IFO sono considerati in una fase favorevole, con sei in recupero e due in espansione. Questo rappresenta un notevole miglioramento rispetto ai soli tre settori in condizioni favorevoli alla fine dell’anno precedente. Tuttavia, è importante notare che i settori dei servizi e del commercio al dettaglio non hanno ancora mostrato segnali di una tendenza positiva chiara.

Prospettive di crescita economica

Le previsioni per la crescita economica tedesca nel terzo trimestre si mantengono moderate, con una stima di crescita di +0.1% su base trimestrale. Le recenti misure di supporto agli investimenti, approvate dal Bundestag a settembre, sono previste avere un impatto significativo a partire dal quarto trimestre, con una proiezione di crescita di +0.3%. Le attese per l’anno successivo sono ancora più rosee, con un aumento medio della crescita stimato attorno a +1.4% per l’intero anno.

Il calo dell’indice IFO rappresenta un segnale di allerta per il settore dei servizi, mentre il recupero nel comparto industriale e le politiche di investimento potrebbero fornire un sostegno cruciale per la ripresa economica della Germania nei prossimi mesi.