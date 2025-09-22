Cambiamenti nella politica monetaria della Federal Reserve: la crescita dell’occupazione rallenta

In un’importante mossa attesa, la Federal Reserve si è riunita dal 16 al 17 settembre 2025, annunciando una riduzione di 25 punti base nel tasso d’interesse obiettivo.

Questo rappresenta il primo abbassamento del tasso di politica monetaria per l’anno, riflettendo crescenti preoccupazioni riguardo l’andamento del mercato del lavoro negli Stati Uniti. È stata sottolineata l’importanza dell’approccio basato sui dati da parte della Fed, indicando che i futuri aggiustamenti del tasso dipenderanno fortemente dagli indicatori economici.

Il rallentamento attuale nella crescita degli stipendi ha suscitato allarmi, spingendo la Fed ad adottare un approccio cauto nei confronti della politica monetaria. Sebbene l’inflazione non abbia ancora raggiunto l’obiettivo fissato dalla Fed, la traiettoria prevista suggerisce un potenziale aumento nei prossimi mesi. Gli analisti prevedono che la Fed possa attuare ulteriori due tagli di 25 punti base ciascuno nei mesi di ottobre e dicembre, portando infine il range obiettivo tra 3,5% e 3,75%.

Comprensione della Decisione di Riduzione dei Tassi della Fed

La decisione di ridurre i tassi è stata unanime tra i membri del comitato, sebbene si discostasse dalle discussioni avvenute a luglio, dove erano emerse opinioni dissenzienti. Il nuovo governatore ad interim, S. Miran, ha sostenuto un taglio più aggressivo di 50 punti base, evidenziando un cambiamento di sentiment all’interno del consiglio. L’approccio della Fed nella gestione dei rischi sembra prioritizzare la stabilità dell’occupazione rispetto alle preoccupazioni per l’inflazione, riflettendo un cambiamento significativo nel loro mandato duale.

Dinamiche del Mercato del Lavoro

Le attuali condizioni economiche presentano un netto contrasto rispetto agli anni precedenti. Ad agosto, l’inflazione dell’Indice dei Prezzi al Consumo (IPC) è salita al 2,9% su base annua, un leggero aumento rispetto al 2,5% dell’anno precedente, mentre l’indice core ha registrato un 3,1%. Questa tendenza al rialzo dell’inflazione si accompagna a dati preoccupanti sul mercato del lavoro, dove i posti di lavoro non agricoli hanno mostrato una media di soli 64.000 nuovi posti negli ultimi sei mesi, un calo significativo rispetto ai numeri dell’anno scorso.

Le recenti dichiarazioni della Federal Reserve hanno introdotto un nuovo focus sui rischi al ribasso, un termine assente durante i precedenti aggiustamenti di politica monetaria. Ciò indica una maggiore consapevolezza del potenziale ulteriore deterioramento nella creazione di posti di lavoro, il che potrebbe rendere necessarie risposte politiche più aggressive.

Proiezioni Future e Implicazioni Economiche

Il Riepilogo delle Proiezioni Economiche fornito dal Presidente della Fed, J. Powell, delinea un outlook ottimista ma cauto. Nonostante una lieve revisione al rialzo delle aspettative inflazionistiche per il 2026, il comitato prevede un continuo allentamento della politica monetaria. Il tasso di disoccupazione è previsto rimanere stabile al 4.5% per l’anno corrente, con solo marginali aggiustamenti attesi per gli anni successivi.

Inflazione e Occupazione: Un Gioco di Equilibrio

La posizione cauta della Fed si basa sull’attuale stato del mercato del lavoro, con preoccupazioni riguardo alla domanda di lavoro e alle sue implicazioni per la creazione di posti di lavoro. Le decisioni della Fed riflettono la convinzione che le pressioni inflazionistiche potrebbero non persistere, come indicato dalla mancanza di un significativo aumento dei salari e dalla generale debolezza nei parametri di creazione di posti di lavoro.

Con l’evoluzione del panorama economico, le future azioni della Federal Reserve dipenderanno dall’andamento del mercato del lavoro. L’approccio attuale di gestione del rischio adottato dalla Fed suggerisce che un aumento del tasso di disoccupazione potrebbe portare a tagli dei tassi di interesse più consistenti, nel caso in cui le condizioni dovessero deteriorarsi.

In sintesi, la decisione della Federal Reserve di ridurre i tassi è una risposta alle dinamiche in cambiamento all’interno del mercato del lavoro. Mentre l’inflazione continua a rappresentare una sfida, il delicato equilibrio tra la promozione della crescita occupazionale e la gestione della stabilità dei prezzi rimane al centro dell’agenda della Fed. La possibilità di ulteriori tagli dei tassi nei prossimi mesi sottolinea l’importanza di valutazioni economiche continue e di un’interpretazione accurata dei dati.