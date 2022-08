Cambiare grafico su MT4: ecco come fare

Non c’è dubbio che gli analisti tecnici difficilmente prendono decisioni di trading senza grafici tecnici che rappresentino prezzi storici, volume e intervalli di tempo. Ai trader vengono offerti tre diversi tipi di grafici quando fanno trading in MT4. In questo articolo viene illustrato come modificare il tipo di grafico MT4.

Come modificare il tipo di grafico

In MT4, ci sono tre diversi tipi di grafici per mostrare il movimento dei prezzi di un asset. Esistono diversi metodi che è possibile utilizzare per passare da un tipo di grafico all’altro.

Il modo più veloce è utilizzare la barra degli strumenti Grafici.

Per fare ciò, fai clic sull’icona della candelabro preferita sulla barra degli strumenti per passare al tipo di grafico:

Nota: nel caso in cui i tipi di grafico non vengano visualizzati nelle barre degli strumenti, fare clic su Visualizza barre degli strumenti > > Standard.

Vengono quindi mostrati diversi tipi di grafico.

Quali sono i diversi tipi di grafico in MT4

Come la maggior parte delle piattaforme di trading, MT4 offre ai trader tre tipi di grafici, tra cui:

Grafico a candele

Grafico a barre

Grafico a linee

Grafico a candele

Un grafico a candele rappresenta i movimenti di prezzo degli strumenti in un determinato periodo di tempo. Questo tipo di grafico è molto popolare tra i trader perché sono facili da leggere e capire.

Un candelabro offre una vasta gamma di informazioni in modo semplice, inclusi i prezzi alti, bassi, aperti e di chiusura in un determinato periodo di tempo. Il trader può fissare questo lasso di tempo secondo le sue esigenze.

Ad esempio, se il limite di tempo è fissato di un’ora, ogni ora viene creata una nuova candelabro nel grafico.

Un candelabro è composto da un corpo e stoppini (linee sottili che si estendono sopra e sotto il corpo).

Il “corpo” di ogni candelabro mostra i prezzi di apertura e chiusura

Gli “stoppini” delle candele mostrano i prezzi alti e bassi per ogni periodo.

Il colore della candela indica se il valore dell’asset è aumentato o diminuito nel corso del periodo. Più specificamente, le candele cave riflettono che il prezzo si è chiuso più in alto di dove si è aperto (spesso chiamato candela rialzista), e ogni candela bianca significa che il prezzo si è chiuso più in basso di dove si è aperto (spesso chiamato candela ribassista).

Ciò che rende il grafico a candele un miglioramento rispetto ad altri è che fornisce al trader maggiori informazioni pur rimanendo facile da visualizzare a colpo d’occhio. Quindi, il grafico a candele è di gran lunga il tipo di grafico più popolare utilizzato nell’analisi tecnica.

Grafico a barre

Come i grafici sopra, un grafico a barre riflette il movimento dei prezzi di uno strumento finanziario. Ogni barra rappresenta un intervallo di tempo specifico.

Dove:

La linea verticale è creata dai prezzi alti e bassi per il bar.

Il trattino a sinistra della barra era il prezzo di apertura e il trattino a destra segnala il prezzo di chiusura.

I trader possono trovare i grafici a barre difficili da seguire a prima vista, ma in sostanza, i grafici a barre sono abbastanza semplici da leggere e ottimi per l’analisi.

Rimuovendo il colore dal grafico, i trader possono visualizzare il sentimento del mercato (rialzista / ribassista) con una prospettiva semplice, che avvantaggia in particolare i trader di tendenza.

Grafico a linee

I grafici a linee sono il tipo di grafico più semplice. I grafici in genere mostrano i prezzi di chiusura e nient’altro. Ogni prezzo di chiusura è legato al prezzo di chiusura precedente per creare una linea continua e facile da seguire.

Sebbene il grafico a linee fornisca meno informazioni rispetto ai grafici a candele o a barre, è meglio per la visualizzazione a colpo d’occhio per una visione semplicistica del mercato. I grafici dei prezzi aiutano anche a visualizzare facilmente una tendenza in via di sviluppo. Questo viene fatto semplicemente guardando la direzione che la linea sta prendendo.

Inoltre, il grafico a linee può aiutare a gestire le emozioni del trading eliminando i movimenti “instabili” in diversi colori come visto nei grafici a candele e selezionando un colore neutro come il grafico blu raffigurato sopra.

In conclusione, sebbene questi diversi grafici siano tutti creati utilizzando gli stessi dati sui prezzi, visualizzano i dati in modi diversi. Quindi, la selezione di un grafico di trading è in gran parte una questione di preferenze personali. La facilità di lettura e comprensione dovrebbe essere posta come considerazione prioritaria. Se sei interessato a sperimentare i diversi tipi di grafici e a comprenderne le capacità, usa l’account demo MT4 prima di passare al trading con denaro reale.