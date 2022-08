Coinbase vs eToro: come funzionano e le differenze

in

Ci sono centinaia di broker crittografici attualmente operativi nel mondo. Tuttavia, non tutti i broker offrono tranquillità agli investitori. Negli articoli precedenti, abbiamo indicato i broker più affidabili e sicuri. Due di questi sono la partecipazione di Coinbase ed eToro.

In questo articolo, ti aiutiamo a vedere le maggiori differenze tra Coinbase vs eToro

Tipi di commissioni

In termini di costi, eToro è significativamente più conveniente di Coinbase. Questo perché eToro è un broker al 100% senza commissioni.

Su Coinbase, pagherai l’1,49% quando acquisti criptovalute e di nuovo quando vendi. Inoltre, mentre Coinbase addebita il 3,99% per acquistare criptovalute con la tua carta di debito, eToro addebita solo lo 0,5%.

In generale, la differenza qui è enorme.

Per evidenziarlo in modo più dettagliato, vediamo un esempio di quanto pagheresti per un acquisto di Bitocin da 1.000 GBP sia su Coinbase che su eToro.

Iniziamo con Coinbase. Quindi decidi di acquistare 1.000 GBP di Bitcoin con la tua carta di debito

Ti viene addebitato il 3.99% – ovvero 39.99 GBP

Pochi mesi dopo, decidi di vendere il tuo Bitcoin quando vale 2.000 GBP

Devi pagare una commissione di trading dell’1,49%, ovvero 29,80 GBP

Quindi decidi di prelevare il denaro sulla tua carta di debito.

Dopo aver messo da parte la commissione di 29,80 GBP, questo ti lascia con 1,970.20 GBP

Tuttavia, dovrai pagare una commissione di prelievo del 2% quando trasferisci denaro sulla tua carta di debito, quindi sono altri £ 39,40

Secondo l’esempio sopra, hai pagato un totale di 109.19 GBP acquistando e vendendo Bitcoin su Coinbase.

Ora, ripetiamo lo stesso esempio artificioso, ma questa volta, su eToro.

Depositi 1.000 GBP su eToro – paga una commissione FX dello 0,5%. Sono 5 GBP

Acquisti 1.000 GBP di Bitcoin senza commissioni, quindi paghi 0 GBP di commissioni di transazione

Vendi il tuo Bitcoin quando vale £ 2.000 – nessuna commissione di nuovo

Prelevi i proventi sulla tua carta, pagando di nuovo una commissione FX dello 0,5%. È 10 GBP

Tutto sommato, lo stesso processo su eToro ti costa solo 15 GBP di commissioni, mentre su Coinbase è di 109.19 GBP. Pertanto, hai risparmiato un totale di 94.19 GBP.

Metodo di deposito

Su Coinbase, puoi ricaricare con una carta di debito o un conto bancario. Questi metodi di pagamento sono supportati anche su eToro. Tuttavia, eToro ti consente anche di depositare con carte di credito, oltre a portafogli elettronici PayPal, Skrill e Neteller.

Investimento passivo

Coinbase è un broker di criptovaluta self-made al 100%. Ciò significa che sei responsabile al 100% della scelta di quale criptovaluta acquistare e vendere e quando si presenta l’occasione.

Tuttavia, se si desidera una forma di reddito passivo. eToro ti offre 2 opzioni innovative di Copy Trading e Copy Portfolio.

La funzione Copy Trade ti consente di scegliere tra migliaia di utenti eToro redditizi, che puoi quindi copiare come preferisci.

Ad esempio, decidi di investire 500 GBP in un trader di criptovalute che ha realizzato un profitto costante da quando è entrato a far parte della piattaforma

Quindi se il trader in questione assegna il 10% del proprio portafoglio a Bitcoin, farai lo stesso

Ciò significa che 50 GBP di Bitcoin verranno aggiunti al tuo portafoglio

La funzione Copy Portfolio di eToro consente anche l’investimento passivo, ma funziona in modo leggermente diverso. Questo perché questi portafogli sono gestiti dallo staff di eToro. Ciò significa che il fornitore determina quali attività aggiungere al portafoglio, quando acquistare quando riequilibrare e quando vendere. Ci sono due tipi di Portfolio Copy su eToro che si concentrano esclusivamente sulle criptovalute, mentre gli altri tipi di Portfolio Copy si concentrano su azioni ed ETF.

Su Coinbase, non esistono funzionalità di Copy Trades o Copy Portfolio, il che significa che la piattaforma non è adatta se si desidera beneficiare di una forma di reddito passivo.

In conclusione, non c’è dubbio che Coinbase ed eToro siano entrambi i migliori broker crittografici del settore. Questo è verificato da oltre 35 milioni di titolari di account per il Coinbase verificato che raggiunge. E eToro ha quasi 30 milioni di utenti.

Le principali attrazioni qui sono l’esperienza super user-friendly, così come un modo sicuro e protetto per accedere a così tante criptovalute popolari.

Tuttavia, se stai cercando il modo migliore per acquistare criptovalute, ti suggeriamo che eToro è di gran lunga la scelta migliore.

Questo perché il broker regolamentato dalla FCA ti consente di acquistare criptovalute senza commissioni. Inoltre, eToro offre metodi di pagamento aggiuntivi, come carte di credito e portafogli elettronici, nonché servizi di trading di criptovaluta completamente automatizzati.