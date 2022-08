Grafici in MT4 – guida passo passo per eliminarli

I grafici sono strumenti utili per trader e investitori. Tuttavia, a volte non sei soddisfatto del tuo grafico o delle tue strategie, potresti voler eliminare i grafici che non usi più. Questo tutorial mostra come eliminare un grafico in MT4.

Come eliminare i grafici in MT4?

Esistono due metodi per eliminare un grafico dei prezzi in MetaTrader 4 (MT4). E il metodo più comune per chiudere un grafico in MetaTrader 4 utilizza il menu File di MT4.

I passaggi dettagliati per eliminare un grafico in MT4 sono mostrati di seguito:

Se si aprono più grafici contemporaneamente, selezionare il grafico che si desidera chiudere. Fare clic su Chiudi nel menu File o premere “Ctrl + F4”.

Oppure, per eliminare un grafico più rapidamente, fai clic su X nell’angolo in alto a destra della finestra Grafico.

Quindi, i grafici eliminati vengono salvati nel menu “Apri eliminato”. Dopo 7 giorni, i grafici eliminati vengono completamente rimossi automaticamente. Per eliminare definitivamente i grafici salvati, fare clic su Apri > Rimuovi eliminati > selezionare lo strumento che si desidera eliminare.

Come ripristinare i grafici cancellati ịn MT4?

I modelli dei grafici eliminati vengono salvati entro 7 giorni e possono essere utilizzati in un secondo momento.

Se hai eliminato accidentalmente un grafico, puoi ripristinarlo.

Per fare ciò, vai al menu File > Apri eliminato. Selezionare un simbolo dall’elenco.

La finestra del grafico del simbolo selezionato verrà quindi completamente ripristinata, comprese tutte le impostazioni e gli oggetti.

Note: