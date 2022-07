Cambiare indirizzo Binance: guida passo dopo passo

L’indirizzo e le informazioni personali sull’account Binance sono una prova di identità, quindi gli utenti non possono modificarli arbitrariamente in qualsiasi momento. Gli utenti non possono modificare queste informazioni per garantire la sicurezza dell’account, come cambiare la posta elettronica o cambiare i numeri di telefono di Binance.

Tuttavia, se è necessario modificare le informazioni personali o l’indirizzo del paese di residenza sull’account Binance, gli utenti possono comunque farlo attraverso il supporto di Binance.

Perché devi modificare l’indirizzo di Binance, il paese di residenza o le informazioni personali?

Gli utenti cambiano il loro indirizzo di residenza e modificano le informazioni personali sul loro profilo, quindi devono aggiornare le informazioni di base.

L’utente ha inserito informazioni errate rispetto alla realtà

Il cambio di indirizzo o di informazioni personali non avviene spesso.

Tuttavia, se i dati cambiano su carta, gli utenti devono aggiornarli sul proprio account Binance per garantire la sicurezza dell’account.

Posso modificare l’indirizzo o le informazioni personali del mio account Binance?

Gli utenti possono apportare modifiche alle proprie informazioni personali e indirizzi. Tuttavia, queste operazioni non possono essere eseguite da sole nelle impostazioni dell’account. Gli utenti devono inviare una richiesta al supporto di Binance. Dopo aver presentato la proposta, Binance reimposta il livello di verifica KYC dell’utente su Verifica di base.

Quindi, l’utente reinserisce le informazioni che devono essere modificate e ri-verifica l’account.

Si noti che le informazioni aggiornate devono essere le stesse dei documenti di verifica dell’identità e della prova di verifica dell’indirizzo.

Come modificare l’indirizzo e le informazioni personali su Binance?

Accedi al tuo account Binance. Se non hai un account aperto al link qui sotto:

Scorri verso il basso fino alla fine della home page di Binance.

In Supporto selezionare [Invia una richiesta]. Oppure visita la pagina dell’assistenza clienti di Binance.

Quindi, selezionare [Accedi / Identificazione], quindi selezionare [Come modificare l’indirizzo di residenza]

La finestra di chat qui sotto mostra informazioni su come farlo. Se ancora non sai come farlo con precisione, fai clic su [Non risolto] e invia le tue domande e le foto di supporto nella casella di chat qui sotto e fai clic su [Invia].

Quindi seguire le istruzioni dettagliate del personale di supporto.

Nota quando contatti l’assistenza binance.

Binance attualmente supporta i clienti solo tramite chat direttamente sulla homepage di Binance. Inoltre, Binance non chiede mai ai clienti di fornire codici OTP o scansionare codici QR. Pertanto, potrebbe essere una truffa se qualcuno viene contattato tramite telefono, e-mail o altri mezzi. In particolare, non fornire mai codici OTP o scansionare codici QR forniti da estranei.