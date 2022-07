Trading azioni statunitensi: tutti gli orari

in

Una borsa valori è un luogo in cui i trader partecipano all’acquisto e alla vendita di azioni. Questo mercato ha orari di trading (apertura e chiusura) in base a un determinato intervallo di tempo della giornata. I mercati azionari di tutti i paesi operano contemporaneamente in quel paese.

Ad esempio, gli investitori in Giappone che vogliono partecipare al mercato azionario statunitense devono negoziare in base agli orari di negoziazione del mercato azionario statunitense. Il mercato azionario statunitense è aperto dalle 9:30 alle 16:00 EST. Il seguente articolo apprende il periodo di tempo di trading azionario negli Stati Uniti e ciò che è necessario sapere.

Quali sono gli orari di trading delle azioni statunitensi?

Gli orari di trading azionario, noti anche come sessioni di trading, sono il momento in cui gli investitori possono partecipare a tutte le attività di acquisto, vendita, scambio, piazzamento di ordini e annullamento di ordini di investimento in borsa.

Questo è il periodo di tempo durante il quale il venditore e l’acquirente conducono una transazione istantanea e pubblica. Una sessione di trading di solito ha un orario di apertura e chiusura.

US Stock Exchange è l’orario di apertura delle borse negli Stati Uniti, tra cui la Borsa di New York, il NASDAQ, l’American Stock Exchange e molti altri. Tutti gli scambi hanno gli stessi orari di apertura.

Il mercato azionario statunitense ha orari di trading basati sul fuso orario ET.

Ora ci sono due tipi di ET, EST ed EDT.

EST sta per Eastern Time (EST) ed è calcolato in base al tempo a New York, Washington DC, Florida e altre città degli Stati Uniti durante i mesi autunnali e invernali. È 5 ore indietro rispetto al tempo universale coordinato (UTC-5) o all’ora media di Greenwich.

EDT è l’acronimo di Eastern Daylight Time (EDT) ed è calcolato in base ai mesi estivi e primaverili nelle città degli Stati Uniti. È 4 ore indietro rispetto al Tempo Universale Coordinato (UTC-4) o all’Ora Media di Greenwich.

Orari di trading del mercato azionario statunitense

Gli Stati Uniti hanno due borse più grandi, la Borsa di New York (NYSE) e il Nasdaq. Entrambi questi scambi hanno sede a New York e sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 16:00 EST. Inoltre, ci sono tre sessioni di trading sul mercato azionario statunitense, tra cui:

Orario di trading standard: dalle 9:30 alle 16:00 EST

Trading pre-mercato: dalle 4 alle 9:30 EST

Trading fuori orario: dalle 16 alle 20 EST

Inoltre, i contratti futures su azioni ordinarie iniziano a essere negoziati alle 18:00 EST di domenica. I futures su azioni sono contratti in cui i trader speculano sul prezzo dell’attività sottostante.

Le festività del mercato azionario statunitense sono chiuse

Al di fuori del normale orario di negoziazione, il mercato azionario statunitense è chiuso per nove giorni festivi. Prima e dopo le vacanze, il mercato chiude presto, di solito terminando la sessione di trading alle 13:00. Le festività che chiuderanno il mercato azionario statunitense nel 2022 includono:

Lunedì 17 gennaio: Martin Luther King Jr Day.

Lunedì 21 febbraio: compleanno di Washington

Venerdì 15 aprile: Venerdì Santo

Lunedì 30 maggio: Memorial Day

Lunedì 10 giugno: Sedicesima Festa Nazionale

Lunedì 4 luglio: Giorno dell’Indipendenza

Lunedì 5 settembre: Festa del lavoro

Giovedì 24 novembre: Ringraziamento

Lunedì 26 dicembre: Natale

Orari di negoziazione delle azioni statunitensi estate e inverno

Il mercato azionario statunitense ha orari di apertura diversi a seconda dell’estate e dell’inverno. Gli orari di apertura del mercato azionario statunitense in estate e in inverno sono i seguenti:

Orari di trading standard:

Estate: dalle 9:30 alle 16:00 EST (orario Vietnam 21:30 – 4:00 giorno successivo)

Inverno: dalle 10:30 alle 17:00 EST (orario Vietnam 22:30 – 5:00 il giorno successivo)

Prima dell’orario di mercato:

Estate: dalle 8:00 alle 9:30 EST (orario Vietnam 20:00 – 21:30)

Inverno: dalle 9:00 alle 10:30 EST (orario Vietnam 21:00 – 22:30)

Dopo l’orario di mercato:

Estate: dalle 16:00 alle 18:30 EST (orario Vietnam 4:00 – 6:30)

Inverno: dalle 17:00 alle 19:30 EST (orario Vietnam 5:00 – 7:30)

Conclusione

Oltre alle norme generali sugli orari di negoziazione sul mercato azionario statunitense, ci sono alcuni casi speciali, in cui le borse statunitensi possono eseguire un trading con sospensione dell’interruttore automatico. Questa situazione si verifica quando il mercato ha grandi declini, contribuendo a rallentare il declino e riequilibrare il mercato. A seconda dello stato del calo del mercato, le borse statunitensi hanno diversi periodi di chiusura:

Prezzo ridotto del 7% rispetto al prezzo di listino: la borsa sarà sospesa per 15 minuti. Se questo calo si verifica dopo le 15:25 (ora degli Stati Uniti), non ci sarà questa pausa.

Prezzo in calo del 13% rispetto al prezzo di listino: lo stesso con un calo del 7%.

Prezzo 20% di sconto sul prezzo di listino: sospendere tutte le negoziazioni per il giorno e ricominciare il giorno lavorativo successivo.

