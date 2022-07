Come scaricare MT4 per Mac

in

Metatrader è la piattaforma di trading di attività forex e CFD più popolare oggi. Questo articolo mostra come scaricare e installare il software MT4 per Macbook.

Link per scaricare MetaTrader 4 per Mac

Metatrader 4 su Mac ha la stessa interfaccia e le stesse funzionalità di MT4 per i computer del sistema operativo Windows.

La piattaforma di trading MT4 per Mac OS supporta il chip Apple M1, incluso il Big Sur. Per installare MT4 per Mac:

Puoi scaricare il file di installazione dalla homepage del broker con cui apri un account o dalla homepage di Metatrader.

Se non riesci a trovare il link per il download dalle fonti di cui sopra, puoi scaricare MetaTrader 4 Mac QUI.

Il Metatrader4 per Mac è completamente gratuito. È necessario scaricarlo e utilizzarlo immediatamente dopo l’installazione.

Come installare MT4 per Mac

Dopo aver scaricato il file MT4, installarlo come segue:

Passo 1: Fare doppio clic sul file di installazione scaricato.

Passo 2: Dopo che la schermata appare sotto, fai clic sulla parola MetaTrader4, tieni premuto il mouse e trascina sulla parola Applicazioni.

Passo 3: Attendi il completamento dell’installazione del software, fai clic su Apri il software e fai clic su [Apri] per utilizzare MT4 sul tuo Mac.

Sopra è riportato il link per il download e le istruzioni per l’installazione di Metatrader4 su Mac. Le operazioni sono piuttosto semplici e facili da eseguire. Dopo l’installazione, è necessario aprire il software MT4 e accedere al proprio account per fare trading.