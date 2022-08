Cambiare mail su Coinbase: guida passo passo

in

Hai collegato un vecchio indirizzo email al tuo account Coinbase?

O forse non usi più l’indirizzo email che hai collegato al tuo account.

In tal caso, potresti voler modificare la tua email.

Come altri scambi di criptovaluta, ti viene data la possibilità di modificare le informazioni del tuo profilo su Coinbase.

Le informazioni del tuo profilo includono il tuo nome, numero di telefono, e-mail e altro ancora

Tuttavia, la maggior parte degli scambi supporta solo la modifica della tua e-mail sul loro sito Web e non sulla loro app mobile.

Allo stesso modo, su Coinbase, puoi solo modificare la tua e-mail sul sito Web di Coinbase.

Se non hai ancora creato un account Coinbase, ottieni $ 10 USD in Bitcoin gratuito utilizzando questo link di riferimento: https://www.coinbase.com/join/lim_di1.

In questa guida, imparerai come modificare la tua e-mail su Coinbase utilizzando il sito Web di Coinbase.

Come modificare la tua email su Coinbase

Per modificare la tua e-mail su Coinbase, devi accedere al sito Web di Coinbase e accedere alla pagina delle impostazioni.

Una volta che sei nella pagina delle impostazioni, sarai in grado di modificare il tuo indirizzo email eliminando il tuo vecchio indirizzo email e inserendone uno nuovo.

Dopo aver inserito un nuovo indirizzo email, fai clic su “Salva”.

Quindi, ci sarà un messaggio pop-up che dice che è necessario confermare la modifica dell’indirizzo e-mail su entrambi gli indirizzi e-mail.

Per fare ciò, controlla la posta in arrivo del tuo vecchio indirizzo e-mail e conferma la modifica dell’indirizzo e-mail.

Quindi, controlla la posta in arrivo del tuo nuovo indirizzo e-mail e conferma la modifica dell’indirizzo e-mail.

Una volta confermata la modifica dell’indirizzo e-mail da entrambi i tuoi indirizzi e-mail, la tua e-mail su Coinbase verrà modificata.

Ecco come puoi modificare la tua email su Coinbase:

1. Accedi al sito Web di Coinbase e fai clic sull’icona del menu

Innanzitutto, vai al sito Web di Coinbase.

Puoi visitare il sito Web di Coinbase su un desktop o su un browser mobile.

Tuttavia, non è possibile utilizzare l’app mobile Coinbase per questo.

Questo perché l’app mobile Coinbase non supporta una modifica dell’indirizzo e-mail.

Quindi, se si desidera modificare il proprio indirizzo e-mail, è necessario utilizzare invece la versione web di Coinbase.

Una volta che sei sul sito web di Coinbase, accedi al tuo account.

Quindi, fai clic sull’icona del menu nella barra di navigazione in alto.

Se stai utilizzando Coinbase su un desktop, fai clic sull’icona del tuo profilo.

2. Clicca su “Impostazioni”

Dopo aver fatto clic sull’icona del menu o sull’icona del profilo, si aprirà un menu di navigazione.

Il menu di navigazione contiene diverse opzioni tra cui “Home”, “Portfolio”, “Prezzi” e altro ancora.

Scorri verso il basso fino alla fine del menu di navigazione fino a trovare un’opzione “Impostazioni”.

Fai clic su “Impostazioni” per andare alla pagina delle impostazioni.

Se stai utilizzando Coinbase su un desktop, fai clic anche su “Impostazioni”.

3. Inserisci un nuovo indirizzo email

Dopo aver fatto clic su “Impostazioni”, atterrerai nella pagina delle impostazioni.

Nella pagina delle impostazioni, vedrai le informazioni del tuo profilo come l’immagine del profilo, il nome visualizzato e l’indirizzo email.

Il tuo indirizzo email può essere visualizzato sotto il tuo nome visualizzato.

L’indirizzo e-mail visualizzato è l’indirizzo e-mail che hai collegato a Coinbase.

Per cambiarlo, è necessario eliminarlo.

Quindi, inserisci l’indirizzo e-mail in cui desideri modificare la tua e-mail Coinbase.

Tuttavia, se non hai più accesso al tuo vecchio indirizzo e-mail, non sarai in grado di modificare la tua email.

Invece, dovrai fare clic sul link “Non riesco più ad accedere a questa e-mail” e contattare Coinbase per assistenza.

Se hai ancora accesso al tuo vecchio indirizzo email, fai semplicemente clic su “Salva” per cambiarlo in uno nuovo.

4. Controlla la tua vecchia email e conferma la modifica

Dopo aver inserito un nuovo indirizzo e-mail e averlo salvato, verrà visualizzato un messaggio popup.

Il messaggio pop-up dice che ti viene richiesto di confermare la modifica dell’indirizzo e-mail sia sul vecchio che sul nuovo indirizzo e-mail.

Innanzitutto, apri la posta in arrivo del tuo vecchio indirizzo e-mail e cerca l’e-mail con la riga dell’oggetto “Richiesta di modifica e-mail”.

Quindi, apri l’e-mail e leggi le informazioni fornite.

Assicurati che il messaggio visualizzi l’indirizzo e-mail corretto in cui desideri modificare la tua e-mail Coinbase.

Quindi, fai clic su “Sì, cambia il mio indirizzo e-mail” per confermare la modifica dell’indirizzo e-mail.

5. Controlla la tua nuova email e conferma la modifica

Dopo aver confermato la modifica dell’indirizzo e-mail nella vecchia e-mail, è necessario confermarla anche nella nuova e-mail.

Accedi al tuo nuovo indirizzo e-mail e apri la posta in arrivo.

Quindi, cerca l’e-mail con la riga dell’oggetto “Richiesta di modifica e-mail”.

Quindi, apri l’e-mail e leggi le informazioni fornite.

Assicurati che il messaggio visualizzi l’indirizzo e-mail corretto in cui desideri modificare la tua e-mail Coinbase.

Infine, fai clic su “Sì, cambia il mio indirizzo e-mail” per confermare la modifica dell’indirizzo e-mail.

Una volta confermata la modifica dell’indirizzo e-mail in entrambi i tuoi indirizzi e-mail, la tua e-mail Coinbase verrà modificata con successo.

Per confermare la modifica, vai alle impostazioni di Coinbase e visualizza l’indirizzo e-mail visualizzato nel campo “Indirizzo e-mail”.

Se l’indirizzo e-mail visualizzato nel campo “Indirizzo e-mail” è la tua nuova e-mail, hai modificato con successo la tua e-mail Coinbase!

Conclusione

Non è consigliabile modificare frequentemente la posta elettronica.

Invece, dovresti avere un indirizzo email principale che controlli quotidianamente.

In questo modo, non perderai nessuna e-mail importante.

Puoi facilmente modificare la tua e-mail Coinbase seguendo la guida sopra.

Tuttavia, se non hai accesso alla tua vecchia e-mail, devi contattare il supporto Coinbase per assistenza nella modifica della tua e-mail.

Questo perché non sarai in grado di ricevere l’e-mail “Richiesta di modifica e-mail” da Coinbase.