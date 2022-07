Errore di verifica dell’account Capital.com: come risolvere

Capital.com verifica dell’account è un’operazione che aiuta gli utenti ad accedere alle funzionalità complete della piattaforma e agli strumenti di trading e garantisce la sicurezza del conto di trading e la conformità alle normative finanziarie internazionali. Il seguente articolo illustra le cause e come correggere gli errori comuni di verifica dell’account Capital.com.

Perché devi verificare il tuo account su Capital.com?

Capital.com è un broker regolamentato a livello globale da organismi di regolamentazione affidabili come ASIC, CySEC, NBRB e FCA. Secondo le leggi internazionali sulla gestione finanziaria, ogni trader deve verificare il proprio conto per garantire la sicurezza finanziaria e prevenire il riciclaggio di denaro e le attività illegali. Pertanto, tutti gli utenti di Capital.com devono soddisfare anche questi requisiti generali.

Inoltre, il completamento della verifica aiuta a proteggere gli account utente in modo più sicuro, evitando hacking, frodi e appropriazione dei conti di trading degli utenti.

Inoltre, la verifica dell’account aiuta anche gli utenti a utilizzare tutte le funzionalità e ad accedere alle numerose risorse e strumenti finanziari di Capital.com di Capital.com.

Cause dell’errore di verifica dell’account Capital.com non riuscito

Quando verifichi l’account Capital.com, inserisci l’indirizzo, il numero di telefono o le informazioni personali errati.

Per verificare un account Capital.com, gli utenti devono inserire informazioni personali sul proprio indirizzo, numero di telefono, nome completo, data di nascita. Le informazioni personali inserite devono corrispondere alle informazioni stampate sui documenti utilizzati per verificare il tuo account Capital.com.

Se non ricordi correttamente o un errore della tastiera causa l’immissione errata di queste informazioni, potrebbe non essere possibile che il tuo account non venga verificato correttamente.

Dovrai fornire il tuo codice postale completo, il numero civico e altre informazioni pertinenti nel documento di verifica dell’indirizzo. Se le informazioni che inserisci sono incomplete o sono le stesse del documento caricato su Capital.com, la tua domanda di verifica verrà respinta. In particolare, il numero di telefono per la verifica deve scegliere il prefisso internazionale corretto.

Errore il documento utilizzato per verificare che il conto capitale non sia adatto.

È necessario utilizzare una fotografia a 2 lati di uno dei seguenti documenti:

Passaporto

Carta d’identità

Patente

Permesso di soggiorno

I documenti di verifica dell’indirizzo su Capital.com accettati da Capital.com includono una fotografia di uno dei seguenti elementi:

Estratto conto bancario

Un certificato con il logo della banca

Screenshot dell’online banking con il logo della banca

Estratto conto della carta di credito

Luce, acqua, gas, TV o bolletta fissa

Rapporto fiscale o fattura fiscale del governo locale

Certificato di residenza

Questi documenti devono essere acquisiti senza perdita di angolazione e le informazioni devono corrispondere ai dati inseriti durante il processo di verifica dell’account. Inoltre, i documenti utilizzati per verificare l’indirizzo devono essere emessi entro sei mesi, contenenti il nome completo e l’indirizzo del titolare del conto.

Errore durante il caricamento del documento di verifica non riuscito.

Capital.com gli utenti devono passare attraverso rapidi passaggi di verifica in 15-30 minuti. Se i passaggi di completamento della verifica dell’account richiedono troppo tempo, potrebbe scadere un errore o la pagina di verifica.

Gli utenti devono avere tutte le istantanee dei loro documenti di verifica pronte prima di iniziare il processo di verifica. Quando si verifica un account Capital.com, gli utenti dovrebbero anche farlo in un luogo con una connessione Internet stabile per garantire che non ci siano errori nel processo.

Affronta un errore di verifica durante la verifica Capital.com account.

Le piattaforme che richiedono la verifica facciale richiedono sempre agli utenti di non indossare cappelli, occhiali e software di editing durante l’esecuzione di scansioni del viso. Gli utenti devono anche eseguire la verifica del volto in un luogo con luce sufficiente affinché la fotocamera riconosca il volto. Inoltre, quando si verifica il volto, è necessario modificare diverse angolazioni in modo che lo scanner possa scansionare il volto da confermare.

Capital.com ha un errore di sistema o è in fase di manutenzione.

I broker possono avere errori di sistema o avere programmi di manutenzione del sistema. Se hai inserito tutte le informazioni correttamente ma non hai ancora verificato l’account. Puoi controllare il programma di manutenzione via e-mail o tramite i siti di social network ufficiali di Capital.com come Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn.

Sebbene questa situazione non si verifichi spesso, si tratta di un errore standard. È possibile riprovare dopo aver terminato Capital.com con la manutenzione del sistema.

Come risolvere Capital.com errore di verifica dell’account?

Verifica nuovamente il tuo account Capital.com in 30 minuti

Dopo che la verifica dell’account Capital.com non riesce, l’utente deve ricontrollare le informazioni inserite durante il processo di verifica. In particolare, è necessario verificare la presenza di errori causati da errori della tastiera, blocchetto maiuscole o attivazione delle applicazioni di controllo ortografico. Se tutte le informazioni sono corrette, è necessario eseguire nuovamente il processo di verifica dopo 30 minuti.

Utilizzare un altro browser Web o un altro dispositivo, un’altra rete Internet.

Ci sono molti casi in cui la verifica del conto Capitale non è approvata, il che può essere causato da un errore di terze parti come un dispositivo malfunzionante, Internet instabile o un browser Web difettoso. Quando la verifica dell’account non riesce, dovresti provare a farlo di nuovo su un altro dispositivo, utilizzando una connessione Internet diversa e un browser diverso per assicurarti che non si tratti di un errore di terze parti.

Disattiva i blocchi degli annunci o i firewall in uso.

A volte gli ad blocker o l’archiviazione del browser Web memorizzano informazioni in conflitto con la piattaforma di verifica dell’account di Capital.com. L’utente tenta di svuotare la cache del browser, disabilitare le estensioni installate sul browser e sul computer e ripetere il processo di verifica.

Contatta Capital.com supporto quando la verifica dell’account non riesce.

Metodo 1: Se hai provato tutto, ma la verifica del tuo account Capital.com è ancora negata, devi contattare l’assistenza clienti via e-mail: [email protected] per scoprire il motivo del rifiuto e correggere gli errori riscontrati.

Opzione 2: puoi inviare una richiesta di supporto al Capital.com servizio clienti aprendo un ticket.

Metodo 3: gli utenti possono chattare direttamente tramite il link all’assistenza clienti di Capital.com facendo clic sull’icona della chat nell’angolo in basso a destra dello schermo.

Conclusione

È essenziale verificare la tua identità, indirizzo e volto immediatamente dopo aver aperto un account Capital.com. Tuttavia, se si incontrano difficoltà, gli utenti dovrebbero provare con calma le soluzioni. Gli utenti dovrebbero registrare un video o scattare una foto dell’errore che incontrano e indicare chiaramente come lo hanno risolto quando contattano Capital.com per il supporto più veloce e accurato.