Cambio valuta su Binance: ecco come fare

in

Se vivi in un paese diverso dagli Stati Uniti, potresti voler cambiare la tua valuta su Binance.

Per impostazione predefinita, la valuta sul Binance.com viene visualizzata in “USD”.

Quindi, se vivi al di fuori degli Stati Uniti, devi convertire “USD” nella tua valuta.

In questo modo, puoi dire quanto vale una criptovaluta nella tua valuta (ad esempio Bitcoin).

Ad esempio, se vivi a Singapore, è una buona idea cambiare la tua valuta da “USD” a “SGD”.

Cambiare la tua valuta su Binance non è complicato.

Puoi farlo sul sito web di Binance o sull’app mobile.

Inizia su Binance qui: https://www.binance.com/en/register?ref=73583477 o usa “73583477” come codice di riferimento.

In questa guida, imparerai come cambiare la tua valuta sul sito web di Binance e sull’app mobile.

Come cambiare la tua valuta su Binance

Per cambiare la tua valuta su Binance, devi prima accedere al tuo account.

Quindi, fai clic su “USD” nell’angolo destro del sito web.

Dopo aver fatto clic su “USD”, si aprirà una finestra pop-up.

La finestra pop-up contiene più valute tra cui è possibile scegliere.

Cerca la valuta in cui desideri cambiare (ad es. SGD) e selezionala.

Per fare ciò, scorri verso il basso la finestra pop-up e seleziona la valuta in cui desideri passare.

Dopo aver cambiato la tua valuta su Binance, controlla l’angolo in alto a destra del sito web.

Questa volta, “USD” verrà modificato nella valuta che hai scelto (ad esempio SGD).

Ecco come puoi cambiare la tua valuta su Binance:

1. Accedi al tuo account Binance

In primo luogo, è necessario visitare il sito Web di Binance.

Cerca “Binance” su Google e fai clic sul primo risultato di ricerca.

In alternativa, puoi visitare Binance cliccando su questo link: https://www.binance.com.

Una volta che sei sul sito web di Binance, devi accedere al tuo account se non l’hai già fatto.

Per accedere al tuo account, fai clic su “Accedi” nella barra di navigazione in alto.

Quindi, inserisci i tuoi dati di accesso e fai clic sul pulsante “Accedi” per accedere al tuo account.

2. Clicca su “USD”

Dopo aver effettuato l’accesso a Binance, atterrerai sulla home page del sito web.

Nella barra di navigazione superiore vedrai più intestazioni a cui puoi accedere.

Nell’angolo in alto a destra dello schermo, vedrai la lingua e la valuta correnti del sito web.

Ad esempio, se la lingua del sito web è in inglese e la sua valuta è in “USD”, vedrai “Inglese | USD” nell’angolo in alto a destra dello schermo.

“USD” è la valuta visualizzata dal sito Web.

Per cambiarlo, fai clic su “USD” o su qualsiasi valuta che il sito Web sta attualmente visualizzando.

3. Scegli una valuta

Dopo aver fatto clic su “USD”, si aprirà un pop-up.

Inoltre, atterrerai nella scheda “Valuta”.

Nella scheda “Valuta”, vedrai un elenco di valute tra cui puoi scegliere.

La valuta che il sito Web sta attualmente visualizzando sarà indicata da un bordo dorato.

Ad esempio, se la valuta attualmente visualizzata dal sito Web è “USD”, “USD” avrà un bordo dorato.

Scorri verso il basso il pop-up fino a trovare la valuta in cui desideri cambiare e fai clic su di essa.

Ad esempio, se la valuta in cui si desidera modificare è “SGD”, cercare “SGD”.

Quindi, fai clic su “SGD” per cambiare la tua valuta nella valuta SGD.

Quando chiudi il pop-up, l’angolo in alto a destra dello schermo mostrerà ora “SGD” invece di “USD”.

Come cambiare la tua valuta su Binance mobile

Per cambiare la tua valuta su Binance mobile, devi accedere alle impostazioni dell’app mobile.

Una volta che sei nella pagina delle impostazioni, puoi cambiare la tua valuta toccando la scheda “Valuta”.

Nella pagina “Valuta”, vedrai un elenco di valute tra cui puoi scegliere.

Puoi cercare una valuta utilizzando la casella di ricerca.

Cerca la valuta in cui desideri cambiare (ad esempio SGD) e toccala.

In alternativa, puoi scorrere verso il basso l’elenco e trovare la valuta in cui desideri cambiare.

Quindi, toccalo per cambiare la tua valuta.

Ecco come puoi cambiare la tua valuta su Binance mobile:

1. Apri l’app Binance e tocca l’icona del profilo

Innanzitutto, apri l’app mobile Binance e accedi al tuo account se non l’hai già fatto.

Una volta effettuato l’accesso al tuo account Binance, atterrerai sulla home page dell’app.

Nella barra di navigazione in alto, vedrai un’icona del profilo.

Tocca l’icona del profilo per aprire un menu di navigazione.

È necessario aprire il menu di navigazione per passare alle impostazioni in un secondo momento.

2. Tocca “Impostazioni”

Dopo aver toccato l’icona del profilo nella barra di navigazione in alto, si aprirà un menu di navigazione.

Nel menu di navigazione, vedrai diverse schede tra cui “Task Center”, “Reward Center”, “Referral” e altro.

Scorri verso il basso il menu fino a trovare la scheda “Impostazioni”.

Tocca la scheda “Impostazioni” per andare alle tue impostazioni.

Sarai in grado di cambiare la tua valuta sull’app mobile Binance nella pagina delle impostazioni sotto “Valuta”

3. Tocca “Valuta”

Dopo aver toccato “Impostazioni”, atterrerai nella pagina delle impostazioni.

Nella pagina delle impostazioni, vedrai più schede tra cui “Indirizzo di prelievo”, “Notifiche push”, “Ticker widget” e altro.

Vedrai anche una scheda “Valuta”.

La scheda valuta visualizzerà la valuta attualmente visualizzata dall’app (ad esempio USD).

Tocca “Valuta” per andare alle impostazioni della valuta.

4. Scegli una valuta

Dopo aver toccato la scheda “Valuta”, atterrerai sulla pagina della valuta.

Nella pagina della valuta, vedrai un elenco di valute tra cui puoi scegliere.

Utilizzare la casella di ricerca per cercare la valuta che si desidera scegliere.

Quindi, tocca la valuta per selezionarla.

In alternativa, puoi scorrere verso il basso l’elenco per trovare la valuta che desideri scegliere.

Allo stesso modo, tocca la valuta per selezionarla.

Dopo aver selezionato una valuta, accanto ci sarà un’icona “tick”.

L’icona “tick” indica che la valuta è selezionata.

Infine, tocca tre volte l’icona sul retro per tornare alla home page.

Ora vedrai che i prezzi delle criptovalute vengono visualizzati nella valuta che hai selezionato.

Conclusione

Cambiare la tua valuta su Binance è importante.

Questo perché sarai in grado di dire il prezzo di una criptovaluta nella tua valuta.

Inoltre, non è necessario convertire i prezzi nella propria valuta.

La valuta predefinita sul sito web di Binance è in “USD”.

Se vivi negli Stati Uniti, non devi cambiare valuta.

Tuttavia, se vivi al di fuori degli Stati Uniti, dovresti cambiare la tua valuta su Binance in quella del tuo paese.