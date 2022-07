Prelievo Binance: in quanto tempo si ottiene

in

Hai recentemente prelevato denaro o una criptovaluta su Binance?

O il tuo prelievo Binance non funziona?

Se lo hai fatto, potresti chiederti quanto tempo richiede un prelievo su Binance.

I prelievi sugli scambi di criptovaluta sono diversi: alcuni sono istantanei, mentre altri richiedono un po ‘di tempo.

Questo dipende dall’infrastruttura dello scambio.

Ogni volta che effettui un prelievo, riceverai un’e-mail di conferma.

Successivamente, lo scambio di criptovaluta inizierà a elaborare la tua richiesta.

In questa guida, imparerai quanto tempo richiede un prelievo Binance, perché il tuo prelievo Binance è bloccato durante l’elaborazione e altro ancora.

Quanto tempo richiede un prelievo Binance?

Un prelievo binance richiederà solitamente tra 30 e 60 minuti per essere completato.

Ogni volta che effettui un prelievo, verrà generato un TxID (ID transazione), che mostra che Binance ha trasmesso la transazione di prelievo.

Tuttavia, la transazione potrebbe essere ritardata a seconda del numero di conferme di rete richieste.

Alcune blockchain richiedono un numero maggiore di conferme di rete, che ritarderanno il prelievo.

Per controllare lo stato del prelievo su Binance, devi andare alla pagina della cronologia delle transazioni di Binance.

Una volta che sei sulla pagina, sarai in grado di vedere lo stato dei tuoi depositi e prelievi.

Esistono due stati, tra cui “Elaborazione” e “Completato”.

Se il tuo prelievo è lo stato è “Elaborazione”, significa che devi continuare ad aspettare.

D’altra parte, se il tuo stato di prelievo è “Completato”, significa che la tua transazione è stata completata.

Perché il mio prelievo Binance è bloccato durante l’elaborazione?

Il prelievo di Binance è bloccato durante l’elaborazione a causa di un numero elevato di conferme di rete richieste o a causa della congestione della rete.

Inoltre, se non sono trascorsi da 30 a 60 minuti, il TxID (ID transazione) potrebbe non essere ancora generato.

Quindi, è necessario attendere un’ora prima che il prelievo possa essere completato.

Alcune blockchain richiedono un numero maggiore di conferme di rete, mentre altre richiedono un numero inferiore di conferme di rete.

Inoltre, i problemi di rete Bitcoin sono comuni, c’è la possibilità che tu possa affrontarlo.

In effetti, ci sono un sacco di transazioni Bitcoin non confermate, che richiederanno molto tempo prima che vengano apportati miglioramenti.

A volte, possono essere necessari fino a due giorni interi per la conferma della rete.

Perché non posso prelevare da Binance?

Non puoi prelevare da Binance a causa di un avviso di aggiornamento del sistema o hai recentemente modificato la password.

A volte, il problema del prelievo potrebbe provenire dalla fine di Binance e non dalla tua.

In tal caso, è necessario contattare il supporto Binance per assistenza.

In primo luogo, se c’è un aggiornamento del sistema in corso, i prelievi e i depositi saranno temporaneamente disabilitati sullo scambio.

Binance annuncerà gli aggiornamenti del sistema sul proprio account Twitter “Binance Customer Support”.

Puoi anche controllare la loro pagina di annuncio per loro.

La pagina di annuncio fornirà la durata dell’aggiornamento del sistema e altre informazioni.

I prelievi saranno disabilitati fino al completamento dell’aggiornamento del sistema.

Gli aggiornamenti del sistema possono richiedere da 30 minuti a 24 ore, quindi assicurati di controllare la pagina di annuncio di Binance per ulteriori informazioni.

Inoltre, se di recente hai modificato o reimpostato la password di Binance, non sarai in grado di effettuare prelievi o depositi per 24 ore.

Ciò è dovuto a una misura di sicurezza sullo scambio.

Cosa devo fare se il mio prelievo Binance non è arrivato?

Se il tuo prelievo Binance non è arrivato, puoi continuare ad aspettare o contattare l’assistenza Binance per assistenza.

In alcuni casi, potrebbe essere necessario attendere un periodo di tempo più lungo per l’arrivo del prelievo a causa di problemi di rete.

Quindi, si consiglia vivamente di rimanere pazienti e attendere l’arrivo del ritiro.

Se il tuo prelievo non è arrivato dopo 6 ore o più, puoi contattare l’assistenza di Binance per assistenza.

Tuttavia, se il tuo prelievo non è arrivato dopo 10-20 minuti, dovresti continuare ad aspettare.

Per contattare l’assistenza Binance, devi visitare il sito Web di Binance e accedere al tuo account.

Quindi, fai clic sull’icona della chat per aprire una chat dal vivo.

Nella chat dal vivo, seleziona “Prelievo crittografico” seguito da “Prelievo crittografico non arrivato”.

Se il tuo prelievo Binance sul tuo conto bancario non è arrivato, puoi selezionare invece “Come controllare la cronologia dei depositi e dei prelievi”.

Conclusione

Se stai ritirando criptovaluta da Binance, devi essere pronto ad aspettare un lungo periodo di tempo prima che arrivi.

Questo è inevitabile in quanto le basse velocità di transazione sono comuni.

D’altra parte, se stai prelevando denaro da Binance alla tua banca, puoi utilizzare “Prelievi istantanei con carta”.

Se stai utilizzando un prelievo istantaneo con carta su Binance alla tua banca, il prelievo verrà in genere completato in 5 minuti.

In rari casi, potrebbero essere necessarie fino a 24 ore per il completamento.