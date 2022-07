Previsione prezzo API3 2025 e 2030

Con la crescita e la popolarità della tecnologia blockchain nel settore finanziario, c’è bisogno di piattaforme in grado di risolvere alcune delle sfide che militano contro il settore. API3 è una di queste piattaforme. La piattaforma consente di creare, gestire e monetizzare versioni decentralizzate delle API su larga scala.

Possiamo dire che API3 · ha contribuito in qualche modo a guidare la domanda e l’interesse per le criptovalute. Ha attratto una comunità di nuovi investitori e appassionati di criptovalute in questo aspetto rivoluzionario del Web 3. Non sorprende, quindi, che le persone stiano cercando previsioni e previsioni sui prezzi delle monete API3.

Questo articolo aiuterà gli utenti e gli investitori a capire tutto sul cripto-token API3, in particolare le sue previsioni di prezzo e le previsioni per il futuro.

Ciò aiuterà gli investitori a prendere decisioni informate e informate sull’opportunità di investire in questo token crittografico o ignorarlo per altri veicoli di investimento. È importante leggere tra le righe per ottenere tutte le informazioni vitali.

PREVISIONI SUL PREZZO DELLE MONETE API3 2022, 2023, 2025 E 2030

Cerchi un riepilogo a colpo d’occhio della previsione del prezzo delle monete API3 per i prossimi anni? Ecco una rapida panoramica della previsione del prezzo per la moneta API3:

Fine 2022: Data la sua forte ripresa durante tutto l'anno 2021, la moneta API3 ha continuato la sua crescente traiettoria di prezzo nell'anno 2022. Si prevede che la moneta finirà l'anno con un prezzo medio di $ 6,34.

Fine 2023: L'anno 2023 vedrà la moneta API3 raggiungere il suo già registrato massimo storico di $ 10, che è stato registrato nell'aprile 2021. Si prevede che la moneta finirà l'anno con un prezzo fino a $ 9,03.

Fine 2025: Nell'anno 2025, i token crittografici dovrebbero diventare più mainstream, raccogliendo più investitori e costruendo una comunità attiva più forte nel tempo. L'API3coin dovrebbe finire l'anno con un prezzo medio di $ 16,07.

Fine 2030: Basandosi sul forte slancio degli anni precedenti, la previsione per la moneta API3 può essere solo verso l'alto quest'anno. Il prezzo previsto della moneta API3 per l'anno 2030 è in media di $ 27,7 per token.

Cosa devi sapere su API3 Coin

I contratti intelligenti hanno spesso difficoltà ad accedere a dati affidabili, sebbene le INTERFACCE di programmazione delle applicazioni (API) siano state proposte come soluzione a questa sfida.

Lo scopo dichiarato di API3 è quello di consentire lo sviluppo, la gestione e la monetizzazione di API decentralizzate su larga scala.

I limiti della blockchain hanno vincolato la prima generazione di DApp e militavano contro il Defi settore. Oggi abbiamo DApp limitate e pseudo-decentralizzate che possono connettersi con l’ambiente off-chain.

API3 alimenterà la terza ondata evolutiva di applicazioni decentralizzate che interagiscono preziosamente con il mondo off-chain, impiegando le API in modo genuinamente decentralizzato e minimizzato dalla fiducia.

Il team dietro questa iniziativa afferma che non è mai stato più necessario per i contratti intelligenti offrire “dati del mondo reale tempestivi e affidabili” poiché la tecnologia blockchain diventa più ampiamente utilizzata nell’economia, dalla DeFi alla gestione della supply chain.

Il white paper per API3 è stato rilasciato a settembre 2020 e ha delineato il problema fondamentale con le API oggi: la connessione.

Attualmente non esiste un meccanismo per contratti intelligenti per collegarsi direttamente alle API per i dati più aggiornati, il che ha comportato un aumento dell’uso degli oracoli.

Mentre questo ha contribuito ad affrontare il problema a un certo livello, il “Blockchain Oracle Problem” ha afflitto il settore da allora.

Gli oracoli sono un tipo di middleware che si trova tra API e contratti intelligenti, aumentando i costi e centralizzando l’alimentazione. API3 mira a risolvere questo problema consentendo ai provider API di gestire i propri nodi.

Uno dei co-fondatori di API3, Vanttinen, ha parlato di come le API decentralizzate possano “fornire una trasparenza dei dati superiore fino al livello di origine dati fattuale, rispetto agli oracoli decentralizzati esistenti, che non considerano l’API dell’origine dati nell’ambito della loro soluzione”.

Airnode, un middleware leggero e robusto, è stato creato per rendere API3 una realtà e alcune delle caratteristiche distintive dello strumento includono la sua capacità di essere installato in pochi minuti, una trasparenza senza pari e commissioni di transazione significativamente più basse.

Il token di API3 è stato lanciato ufficialmente all’inizio di dicembre, dopo decine di milioni di dollari nella vendita di token.

Moneta API3

API3 è un token ERC-20, il che significa che è costruito su EthereumBlockchain di.

API3 consiste fondamentalmente in persone che lavorano insieme per creare, amministrare e commercializzare API distribuite su larga scala.

Qualsiasi titolare di token API3 può puntare per ottenere diritti di voto diretto nel DAO API3 e il progetto offre uno stile di governance completamente aperto e trasparente.

Le parti interessate trarranno inoltre profitto dall’adozione di dAPI attraverso incentivi inflazionistici di puntata e qualsiasi altro vantaggio futuro che il DAO possa avvicinare.

Su un’offerta totale di 100 milioni di token API3, ce ne sono 13.847.549 in circolazione.

Mentre 15 milioni di token sono stati assegnati a investitori pre-seed e seed, i restanti 20 milioni di token sono stati accantonati per un evento di distribuzione di token pubblici nelle prime due settimane del mese di lancio di dicembre.

30 milioni di token sono stati dati al team fondatore, con 10 milioni assegnati a partner e donatori. Infine, 25 milioni sono stati distribuiti a un fondo per l’ecosistema.

I token acquistati in una vendita pubblica sono accessibili, ma gli investitori e i fondatori di seed devono attendere da due a tre anni per ricevere i loro token.

La governance decentralizzata richiede incentivi ben bilanciati e descrive in modo appropriato sia i risultati positivi che quelli negativi.

In altre parole, i buoni risultati dovrebbero essere premiati, mentre i cattivi risultati dovrebbero essere penalizzati. Il token API3 ha lo scopo di semplificare questo aspetto con tre funzionalità principali:

Picchettamento: Fornisce benefici inflazionistici che sono compensati da meccanismi deflazionistici come la masterizzazione di token o il time-locking in cambio di funzioni API3.

Fornisce benefici inflazionistici che sono compensati da meccanismi deflazionistici come la masterizzazione di token o il time-locking in cambio di funzioni API3. Collaterale: Supporta servizi assicurativi che salvaguardano gli utenti da danni legati a dAPI.

Supporta servizi assicurativi che salvaguardano gli utenti da danni legati a dAPI. Governance: Fornisce alla DAO API3 una rappresentazione diretta.

Le Picchettamento utility offre una ricompensa monetaria per aver partecipato ad API3 e contribuire a migliorare l’utilità e la liquidità della moneta.

I partecipanti all’utilità collaterale condividono il rischio operativo di API3 e sono ricompensati per averlo ridotto. Infine, l’utilità di governance fornisce lo strumento finale per i partecipanti per implementare questi incentivi.

Vale la pena notare che la tempistica di queste tre utility è essenziale. Per governare in un modo che aumenti l’utilizzo, tutti gli organi di governo devono ottenere ricompense di puntata.

Per governare per ridurre i rischi per la sicurezza, tutte le entità governative devono utilizzare i loro fondi come garanzia. API3 avrà un unico pool di staking per farlo.

I token STAKING API3 in questo pool ti faranno guadagnare rappresentanza e incentivi di puntata, ma saranno anche utilizzati come garanzia per coprire i reclami assicurativi, se necessario.

API3 integrerà le app decentralizzate alla ricchezza di dati e servizi forniti dalle API Web standard, estendendo l’usabilità della blockchain pur mantenendo la sua decentramento.

Ciò avverrà attraverso dAPI o API completamente decentralizzate e native della blockchain, che il DAO API3 imposterà, gestirà e monetizzerà su larga scala.

API3 Coin (API3) Cronologia dei prezzi

La cronologia dei prezzi della moneta API3 è un aspetto importante della moneta che i potenziali investitori e gli utenti di criptovalute devono capire mentre prendono le loro decisioni sull’investimento in questo token crittografico. Comprendere la cronologia dei prezzi ti aiuterà a comprendere meglio le previsioni dei prezzi API3.

Ai fini di questo articolo, faremo uso del Coingecko · piattaforma crittografica in quanto ha monitorato questo token crittografico sin dal suo lancio nel mercato delle criptovalute.

A partire dal mese di maggio 2021, la moneta API3, dopo aver registrato il suo massimo storico nel precedente mese di aprile dello stesso anno, ha visto un calo minore lasciando il prezzo a $ 7,15 e un volume di scambi di $ 14.263.689.

Entrando nel mese di giugno, la moneta API3 ha subito un forte calo nel mercato delle monete, che ha visto i prezzi scendere fino a $ 2 e ha iniziato ad apprezzarsi solo quando ci siamo spostati nel mese di luglio 2021.

Entro la fine di agosto e per tutto il mese di settembre, la moneta API3 ha visto un aumento significativo del suo prezzo e volume di scambi, con prezzi che salgono a $ 6,34 e un volume di scambi di circa $ 28.555.836 a partire dal 4 settembre 2021.

La fine dell’anno 2021 ha visto la moneta API3 fare un forte calo con il mercato delle criptovalute che ha chiuso l’anno nella “zona rossa”, con i prezzi di varie monete e token nel mercato delle criptovalute che hanno toccato minimi significativi. Al 15 dicembre 2021, il prezzo della moneta API3 era di $ 3,77.

Dirigendosi verso il 2022, la moneta API3 ha visto il suo prezzo registrare aumenti significativi ed è uscita dalla zona di calo anche se solo con un piccolo margine, con il suo prezzo a $ 5,08 il 16 gennaio 2022.

La moneta ha continuato la sua salita verso l’alto per tutto il mese di febbraio 2022, registrando prezzi fino a $ 7,30 e un aumento del volume degli scambi di circa $ 630.622.501.

A partire dal 2 marzo 2022, la moneta API3 ha raggiunto il segno di $ 8 con un volume di scambi di $ 177.270.344, il più alto dal massimo storico del token registrato nell’aprile dell’anno precedente.

Al momento della stesura di questo articolo, il prezzo della moneta API3 era di $ 3,17 per token. Questo è come cali importanti si vedono in tutte le aree del mercato crypto, tutto grazie alle notizie del recente Prezzo Bitcoin goccia e il doloroso fiasco LUNA/UST.

Si noti che il massimo storico della moneta API3 è stato registrato a $ 10,31 il 7 aprile 2021 e anche il suo minimo storico è stato registrato a $ 1,24 il 2 dicembre dello stesso anno.

API3 Coin (API3) Previsioni sui prezzi

Per i potenziali investitori che desiderano investire nella moneta API3, abbiamo coperto la maggior parte di ciò che gli utenti devono sapere sulla criptovaluta API3. Abbiamo anche fornito previsioni e previsioni sui prezzi API3 da una serie di altri siti Web autorevoli.

Ora è il momento di discutere le nostre previsioni sui prezzi delle monete API3 per il 2022-2030.

È fondamentale sottolineare a questo punto che previsioni di prezzo non ci sono garanzie che le cose accadranno esattamente come previsto. Piuttosto, sono previsioni di quanto potrebbero costare le risorse digitali in futuro. Di conseguenza, le seguenti previsioni di prezzo API3 Coin (API3) dovrebbero essere considerate come proiezioni professionali dei prezzi futuri.

API3 Coin (API3) Previsione 2022

API3 ha funzionato relativamente bene quest’anno, soprattutto se confrontato con le altre criptovalute. Sebbene il prezzo sia sceso negli ultimi giorni a causa dell’attuale mercato ribassista, crediamo ancora che si riprenderà in tempo per salire ulteriormente quest’anno.

Il prezzo medio del token API3 dovrebbe essere di $ 6,34 nel 2022. Gli investitori possono aspettarsi che il prezzo di API3 salga a un punto massimo di $ 7,13 per token. Il prezzo minimo, d’altra parte, dovrebbe essere di circa $ 6,11 per token.

API3 Coin (API3) Previsione 2023

Con le giuste collaborazioni e miglioramenti, il numero di investitori che saranno attratti da API3 sarà significativo. Ciò implica anche che l’adozione della moneta API3 salirà alle stelle nei prossimi anni. Una volta che queste sono le realtà, il prezzo di API3 raggiungerà nuovi massimi nel 2023.

Secondo le nostre attuali previsioni di prezzo API3 per il 2023, riteniamo che abbia il potenziale per raggiungere un valore massimo di $ 10,61 prima della fine dell’anno 2023. Si prevede che il prezzo minimo sia nella regione di $ 8,78 mentre il prezzo medio dovrebbe essere di circa $ 9,03 per token.

API3 Coin (API3) Previsione 2024

Uno dei fattori che guidano l’adozione all’interno dell’universo delle criptovalute è l’utilità. Da ciò di cui abbiamo discusso finora, puoi dire che API3 offre un’elevata utilità. Si prevede che diventerà molto più popolare nel settore blockchain e il prezzo del suo token aumenterà in modo significativo.

Secondo i risultati della nostra analisi, API3 è in grado di raggiungere un prezzo massimo di $ 15,13 nel 2024. Una condizione di mercato favorevole manterrà anche il prezzo minimo della moneta a non meno di $ 12,55 per token.

API3 Coin (API3) Previsione 2025

API3 guadagnerà sicuramente più utenti nel 2025. Crediamo anche che il team API3 sarà in grado di garantire partnership e collaborazioni che possono avere un impatto enorme sul prezzo delle monete API3. Una volta che il mercato è favorevole, gli investitori possono avere molto da festeggiare.

Venendo alla nostra attuale previsione di prezzo API3 per il 2025, il prezzo di trading più alto potrebbe essere fino a $ 18,11. Ci aspettiamo anche un prezzo minimo nella regione di $ 15,9. Gli investitori possono aspettarsi un prezzo medio di $ 16,07 per token o giù di lì.

API3 Coin (API3) Previsione 2026

Dato che le restrizioni e i contraccolpi affrontati dallo spazio crittografico potrebbero essere indulgenti nei prossimi anni, si prevede che diverse monete e token vedranno una crescita positiva. Una volta che i regolatori diventano più amichevoli per i progetti crittografici, il prezzo delle monete digitali come API3 potrebbe beneficiare immensamente.

Il prezzo medio di API3 nel 2026 potrebbe superare i $ 20 se il mercato rimane favorevole. Dato che si prevede che gli investitori a lungo termine lo deterranno, il prezzo massimo per il 2026 sarà di circa $ 22, con un prezzo minimo di $ 19,1 per token.

API3 Coin (API3) Previsione 2027

Mancano esattamente cinque anni al 2027. Per i possessori e gli investitori di criptovalute a lungo termine, questo si rivelerà un anno molto significativo in quanto il prezzo della moneta API3, proprio come molte altre monete nel mercato delle criptovalute, vedrà un miglioramento significativo.

Il prezzo della moneta API3 potrebbe raggiungere un prezzo massimo di $ 24,3 nel 2027. Ci aspettiamo anche che registrerà un prezzo minimo di $ 21,2 per tutto l’anno. La moneta finirà l’anno con un prezzo medio di $ 22,7 per token o giù di lì.

API3 Coin (API3) Previsione 2028

L’analisi di base è necessaria per le previsioni dei prezzi API3 a lungo termine. Il token nativo offre una serie di vantaggi del settore e l’autonomia dell’economia digitale lo rende perfetto per le transazioni e la crescita.

Il prezzo medio della moneta API3 può crescere fino a circa $ 23,5 nel 2028. Si prevede inoltre che il prezzo massimo della moneta potrebbe salire fino a $ 25 per token. Il prezzo minimo, d’altra parte, non dovrebbe essere inferiore a $ 22 per token.

API3 Coin (API3) Previsione 2029

API3 molto probabilmente svolgerà un ruolo significativo nello sviluppo del settore della finanza decentralizzata (DeFi). Si prevede che questo settore avrà un enorme impatto sul modo in cui effettuiamo transazioni in tutto il mondo. Ci aspettiamo che molti operatori del settore si avvicinino a piattaforme come API3 e questo può aiutare a far salire il prezzo del suo token.

Se le principali condizioni di mercato sono soddisfatte, la moneta API3 può raggiungere $ 27,5 entro il 2029. Ci aspettiamo anche un prezzo medio nella regione di $ 25.2 per token. API3 ha il potenziale per sovraperformare l’attuale tendenza dei prezzi e stabilire nuovi massimi, ma dobbiamo essere prudenti con le nostre previsioni sui prezzi.

API3 Coin (API3) Previsione 2030

Grazie agli sforzi degli sviluppatori di rete e degli investitori della comunità, il valore della moneta API3 migliorerà sicuramente. Di conseguenza, il prezzo previsto per il 2030 è positivo.

Il prezzo medio della moneta API3 può crescere fino a circa $ 27,7 entro il 2030. L’anno 2030 potrebbe terminare con la moneta che raggiunge un prezzo massimo di $ 30 per token. Si prevede inoltre che API3 registrerà un prezzo minimo nella regione di $ 25,9.

Potenziali alti e bassi di API3 Coin API3

Date le forti fluttuazioni e l’instabilità associate al mercato delle criptovalute, sarà sbagliato affermare categoricamente che una particolare moneta varrà una determinata quantità in un determinato momento. Come abbiamo mostrato nella sezione delle previsioni di prezzo API3 sopra, sono previsti diversi obiettivi di prezzo.

La moneta API3 varierà di valore proprio come qualsiasi altra moneta. Come possono gli investitori prevedere quale sarà il prezzo in un dato anno? Purtroppo, questo non può essere accertato. Tuttavia, gli utenti e gli investitori di Crypto possono utilizzare stime alte e basse per determinare la fascia di prezzo da aspettarsi.

La tabella seguente riassume i potenziali alti e bassi di API3 Coin (API3) nei prossimi anni:

ANNO ALTO BASSO 2022 US$ 7,13 US$ 6,11 2023 US$ 10,61 US$ 8,78 2024 US$ 15,13 US$ 12,55 2025 US$ 18,11 US$ 15,9 2027 US$ 24,30 US$ 21,20 2030 US$ 30,00 US$ 25,90

Dovresti investire in API3 Coin (API3)

La moneta API3 ha mostrato un potenziale significativo per il futuro, data la sua versatilità e la sua natura orientata allo scopo.

Inoltre, dato il suo vantaggio nell’affrontare alcune questioni di base necessarie affrontate dai contratti intelligenti nel settore blockchain, è molto chiaro che il percorso della moneta API3 che andrà nel futuro produrrà sicuramente risultati positivi.

Utilizzando le proiezioni dei nostri analisti ed esperti esperti, si prevede che API3 Coin (API3) funzionerà bene nel mercato delle criptovalute nei prossimi anni. Così acquisto della moneta è una buona decisione.

Tuttavia, tutti gli utenti e gli investitori di criptovalute dovrebbero essere consapevoli del fatto che il mercato delle criptovalute è solitamente volatile. Di conseguenza, la moneta API3 può colpire segni diversi in momenti diversi, rendendolo un investimento accompagnato da rischi.

Dove acquistare API3 Coin (API3)

API3 Coin, come altri token e monete crittografiche, è scambiato su una serie di scambi di criptovaluta. Potrebbe non essere disponibile in alcuni mercati specifici, ma è stato scambiato su alcuni degli scambi più affidabili negli ultimi due anni.

Si tratta, tuttavia, di una raccomandazione che gli utenti e gli investitori devono acquistare da questi principali scambi? Niente affatto.

È fondamentale considerare dove acquisti le risorse digitali poiché ciò determinerà i costi di transazione che paghi, nonché l’esperienza e il servizio complessivi che riceverai.

Mentre gli scambi più grandi hanno il maggior numero di risorse digitali, non sono sempre le opzioni più intelligenti. Alcuni broker forniscono un servizio superiore agli investitori di tutti i giorni e ai trader di criptovalute.

eToro – Il posto migliore per acquistare monete API3 a tariffe basse

Desideri acquistare API3 Coin il prima possibile? Quindi la piattaforma eToro è la scelta migliore, dato che è anche uno dei primi principali broker a rendere disponibili token e monete crittografiche ai propri clienti.

Uno dei motivi principali che gli investitori esperti utilizzano eToro per l’acquisto e la vendita di token e monete crittografiche è che la piattaforma ha le commissioni più basse nel mercato delle criptovalute. Un altro motivo importante è che offre molti vantaggi rispetto ad altre piattaforme, tra cui scambi, altri broker e piattaforme di investimento regolari che supportano le risorse digitali.

Un altro motivo convincente per scegliere eToro rispetto ad altre piattaforme crittografiche e broker è la sua facilità d’uso, che piacerà ai clienti di tutti i livelli di abilità.

L’acquisto di una moneta API3 o di qualsiasi altro asset crittografico da eToro può avvantaggiare utenti e investitori, siano essi principianti o trader esperti. Azioni e altre attività finanziarie sono disponibili anche sulla piattaforma eToro.

API3 Coin API3 Previsione del prezzo – Conclusione

La moneta API3 ha mostrato il massimo potenziale data la sua crescita e traiettoria del mercato, il che dimostra che gli investitori che decidono di detenere la moneta per lungo tempo trarranno il massimo beneficio da questo token crittografico.

Ciò può essere attribuito al suo contributo ai problemi di smart contract e alla sua soluzione ai problemi blockchain comuni nello spazio crittografico oggi.

API3 collegherà le app decentralizzate alla ricchezza di dati e servizi forniti dalle API Web standard, estendendo l’usabilità della blockchain pur mantenendo la sua decentralizzazione.

Ciò avverrà attraverso dAPI o API completamente decentralizzate e native della blockchain, che il DAO API3 imposterà, gestirà e monetizzerà su larga scala.

Questo articolo sulla previsione dei prezzi API3 è senza dubbio un lato positivo per gli investitori e gli utenti di criptovalute che stanno ancora considerando l’acquisto e la detenzione di questa criptovaluta, in particolare gli investitori a lungo termine che possono HODL · per anni.

Domande frequenti

API3 Coin è un buon investimento?

API3 Coin è un token fantastico per gli investitori crittografici in generale, in particolare per gli investitori a lungo termine. Ad un certo punto si è comportato molto bene nel mercato delle monete e le nostre proiezioni indicano che continuerà a farlo in futuro.

API3 Coin è un buon investimento per il futuro?

Le stime dei prezzi delle monete API3 per i prossimi anni sembrano essere molto ottimistiche, poiché si prevede che la moneta continuerà a migliorare con il passare del tempo. Chiaramente, è una buona valuta per chiunque sia interessato a investire in criptovalute per il futuro.

API3 Coin aumenterà?

Il valore della moneta API3 continuerà a oscillare selvaggiamente in futuro. La moneta dovrebbe terminare l’anno in corso, il 2022, a $ 6,34 per token. Nel 2023, il prezzo della moneta API3 raggiungerebbe $ 9,03 e nel 2025 dovrebbe essere a $ 16,07. Nel 2030, il prezzo di API3 raggiungerà $ 27,7.

API3 Coin raggiungerà $ 100?

Date le nostre previsioni basate su algoritmi, la moneta API3 non è così lontana dal raggiungere il marchio $ 100 entro il prossimo decennio. Ciò è dovuto all’impatto della moneta sull’industria blockchain e alla sua soluzione alle sfide dei contratti intelligenti.

Quale sarà il prezzo di API3 Coin nei prossimi cinque anni?

Si prevede che il prezzo della moneta API3 sarà di circa $ 22,7 per token nei prossimi cinque anni.

Quale sarà il prezzo di API3 Coin nei prossimi dieci anni?

Prevedere il prezzo di una moneta digitale su un periodo di dieci anni non è un’impresa facile. Con tutto ciò che abbiamo imparato finora, è lecito supporre che il prezzo di API3 Coin salirà probabilmente fino a $ 40 nei prossimi 10 anni.

La moneta API3 sostituirà / supererà / supererà Bitcoin?

Bitcoin è una criptovaluta molto forte e si prevede che la sua tendenza al rialzo nel mercato delle criptovalute continuerà. Sarà estremamente difficile per la moneta API3 superare Bitcoin nel prossimo futuro.

Quale sarà il prezzo della moneta API3 nel 2030?

Si prevede che API3 Coin raggiungerà un prezzo minimo di $ 30 entro il 2030.

API3 Coin si bloccherà?

Secondo il nostro studio, la moneta API3 non è uno shitcoin e le possibilità di un crash sono praticamente nulle, dando credibilità e affidabilità alla moneta.

API3 Coin è un investimento rischioso?

API3 Coin (API3) è una valuta volatile, proprio come qualsiasi altra criptovaluta (ad eccezione delle stablecoin). Il suo valore continuerà a cambiare di volta in volta, ponendo un rischio per gli investitori. Può essere considerata un’impresa rischiosa, ma può anche essere redditizia.