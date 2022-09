Capital.com: come aprire un conto demo direttamente da cellulare

Capital.com conto demo. L’apertura di un conto azionario demo per praticare il trading azionario è la necessità di nuovi trader sul mercato. Oppure, se sei nuovo in una piattaforma di trading, devi anche aprire un account virtuale. Capital.com è una borsa valori rispettabile ed è utilizzata da molti investitori oggi.

Questo scambio consente il trading di molte attività diverse come azioni internazionali, criptovalute, indici, materie prime, forex … In particolare, la piattaforma di trading è facile da usare e ha una lingua vietnamita, quindi è alla moda. Persona preferita. Questo articolo mostra come aprire e gestire un account virtuale su Capital.com.

Perché hai bisogno di aprire un conto demo?

Un conto azionario virtuale (conto demo) viene utilizzato per il trading di azioni, ma il broker ti offre un po ‘di denaro virtuale gratuito per imparare a fare trading.

L’importo di questa valuta virtuale dipende da ogni scambio. Tuttavia, il denaro virtuale nel conto azionario viene utilizzato solo per la pratica di trading e non può essere prelevato dal tuo conto bancario.

Il conto azionario virtuale ha le stesse funzioni e operazioni, commissioni e spread di quando fai trading su un conto reale. L’unica differenza è che il denaro che usi in questo account viene dato via gratuitamente e non può essere prelevato sul tuo conto bancario.

Come aprire un account e utilizzare sul telefono cellulare

Apri un conto Demo Capital.com

Capital.com consente di aprire più account virtuali sulla piattaforma. Ogni account virtuale riceve un iniziale $ 1.000 gratuitamente. È possibile aumentare il capitale in ogni account virtuale fino a un massimo di $ 100.000.

Per aprire un conto azionario virtuale sul telefono, procedere come segue.

Passo 1: Accedi al tuo account Capital.com. Se non hai un account, puoi aprire un account al link:

Seleziona la scheda [Account]

Passaggio 2: selezionare [I miei account]

Passaggio 3: selezionare [Demo]

Quindi fare clic su [Aggiungi account demo]

Passaggio 5: selezionare la valuta che verrà utilizzata per l’account demo, quindi fare clic su [Continua]

Passaggio 6: assegnare un nome all’account virtuale che si sta aprendo e fare clic su [Aggiungi account]

Nell’elenco degli account Demo, vedrai i tuoi account Demo esistenti:

Utilizzare un account demo

Per passare all’utilizzo di un account virtuale, accedi al tuo account Capital.com sul telefono.

Seleziona la scheda [Account] Fai clic su [I miei account] Seleziona la scheda [Demo] Nell’elenco dei conti Demo aperti, quello che dice [Attivo] significa che stai usando quell’account.

Se si desidera passare a un altro account demo, selezionare la scheda e fare clic su [Passa a]

Per aumentare il capitale per l’account virtuale che stai utilizzando, fai clic su [Regola saldo].

Per modificare la leva, fare clic su [Opzioni di trading], quindi fare clic su [Leva].

Per rinominare questo account demo, fare clic su [Rinomina]

Se desideri eliminare un account, trascina la barra delle opzioni a sinistra, quindi fai clic su [Elimina]

Dopo aver selezionato un account e impostato il capitale e la leva appropriati per la versione, è possibile passare alla scheda [Trade] per esercitarsi nell’apertura degli ordini. Visualizza gli ordini aperti nella scheda [Portfolio] [Operazioni]

Sopra c’è una guida sull’apertura di un account virtuale Capital.com sul tuo telefono e su come usarlo. L’utilizzo di un account virtuale per imparare a fare trading è una parte indispensabile per migliorare le abilità dei trader. Consentendo di aprire più conti virtuali, la scelta della quantità di capitale in base alle esigenze aiuta i trader a monitorare e confrontare facilmente l’efficacia di molte diverse strategie di trading contemporaneamente.