Come impostare lo stop loss su Binance

L’impostazione di uno stop loss su Binance viene eseguita tramite l’ordine Stop – Limit. Se hai scambiato criptovalute o investito in altri mercati come forex, oro, CFD azionari, ecc., Hai molta familiarità con il posizionamento di stop-loss. Ma se sei nuovo nel trading, impareremo a conoscere gli ordini stop-loss e imposteremo lo stop loss su Binance.

Cos’è lo stop-loss?

Stop-Loss (spesso scritto come SL) è un ordine automatico di stop-loss. I trader utilizzano gli ordini Stoploss per ridurre le perdite per le loro operazioni quando non vanno in una direzione inaspettata. L’utilizzo di un ordine SL nel tuo trading ti dà il controllo su quanta perdita sei disposto a perdere su quel trade.

L’ordine stop-loss nel trading di monete su Binance ti consente di preimpostare il prezzo in modo che l’ordine venda automaticamente la moneta che possiedi quando il prezzo scende.

Quando si effettua un ordine stop-loss, è necessario impostare il prezzo di vendita inferiore al prezzo corrente.

Perché effettuare un ordine Stop Loss?

L’utilizzo di ordini stop-loss automatici consente di controllare il rischio anche durante il sonno. Se il prezzo scende troppo in basso mentre dormi, lo scambio attiverà uno stop loss e le monete in possesso verranno automaticamente vendute al prezzo che hai impostato per preservare parte del profitto.

Senza un ordine stop-loss, quando il mercato delle criptovalute va in correzione, tutti i tuoi profitti andranno persi, anche durante la notte. L’ordine Stop Loss ti aiuta a ridurre o controllare la tua perdita.

“Non perdere denaro prima di voler fare soldi” è il principio che ti aiuta a investire con successo, indipendentemente dalla classe di attività. Non si sa mai come sarà il mercato domani. Pertanto, investire è sempre rischioso e devi usare lo stop loss quando fai trading, specialmente nel mercato delle criptovalute.

Errori nel piazzare stop-loss

Imposta Stop Loss troppo vicino

L’utilizzo dello stop-loss ti aiuta a limitare la tua perdita in ogni operazione. Ma se metti il tuo stop loss troppo vicino, solo i movimenti regolari del mercato causeranno l’arresto del tuo ordine. Ciò può rendere il tuo tasso di perdita più alto del solito.

Identifichi la tendenza giusta, ma posizionare lo stop loss troppo vicino può causare l’arresto dell’ordine prima che il tuo trade consegni un profitto.

Pertanto, è necessario determinare una distanza di sicurezza per far funzionare il tuo trade, non stop loss solo a causa di piccole fluttuazioni.

Imposta lo Stop Loss troppo lontano

Se si posiziona lo stop loss troppo vicino, il tuo trade non può sopportare piccole oscillazioni. Al contrario, impostare uno stop loss troppo lontano rende la tua transazione inalterata, ma il fallimento ogni volta che colpisci lo stop loss sarà più significativo. A quel tempo, l’ordine stop-loss non è più efficace nel limitare la perdita.

Cambia lo stop loss non con le regole.

L’abitudine di molti trader è quella di seguire il grafico e cambiare costantemente lo stop loss nella direzione in cui il trader crede. Quando il mercato è in rialzo, il trader sposta lo stop loss più in alto, e quando il mercato ha una tendenza al ribasso, il trader sposta lo stop loss più in basso, rimuovendo anche lo stop loss impostato in precedenza.

Cambiare il tuo stop loss per principio lascia il trade intatto, ma il tuo stop-loss non è più in vigore. È possibile modificare il livello di stop loss; i trader professionisti spesso lo fanno. Ma prima di cambiare il tuo stop loss, devi sviluppare le tue regole di trading e seguirle. In particolare, non devi mai ripristinare il tuo stop loss inferiore al livello precedentemente impostato.

Come impostare correttamente lo Stop Loss.

Prima di effettuare un ordine per acquistare una particolare criptovaluta, è necessario determinare in anticipo i primi punti take profit e stop loss.

Prendi profitto, i punti stop loss devono seguire il rapporto Risk: Reward (rapporto di SL e TP) che hai predefinito in base alla strategia che hai impostato. Determina l’importo che investirai per l’ordine di acquisto di monete da eseguire e determina l’importo da perdere se il trade raggiunge uno stop loss dopo aver effettuato l’ordine. L’importo che può essere perso quando si colpisce lo stop loss dovrebbe rientrare nella tua tolleranza. Inserisci gli ordini in base a livelli predefiniti. Dopo che la transazione è attiva, imposta nuovi livelli di stop loss e prendi profitto secondo il principio per ottimizzare il trading.

Come impostare lo stop loss su Binance

Qui, impareremo a impostare uno stop loss su Binance secondo le istruzioni dettagliate passo-passo di seguito.

Accedi al tuo account Binance o registrati per un account Binance se non ne hai uno:

Come impostare lo stop loss su Binance Futures

Su Binance, ci sono solo due tipi di ordini di mercato Futures che supportano il posizionamento di Stoploss e Take Profit non appena viene aperta un’operazione: Limit e Ordini di mercato.

Impostare il livello TP / SL quando si fa trading su Binance Futures è abbastanza semplice:

Fai clic per scegliere il tipo di ordine che desideri negoziare: Limite o Mercato Inserisci il numero di transazioni. Con l’ordine Limit Futures, inserisci il prezzo che desideri abbinare all’ordine. Seleziona la casella TP/SL Inserisci il livello TP – prendi profitto. Questo livello deve essere superiore al prezzo di esecuzione dell’ordine. Inserisci il livello SL – stop loss, che deve essere inferiore al prezzo di esecuzione dell’ordine.

Come impostare lo stop loss su Binance Spot o Margin

Per effettuare uno stop loss su Binance Spot o Margin, è necessario utilizzare un ordine Stop – Limit per stabilire un ordine stop-loss per il commercio attivo.

Dopo aver aperto un ordine di acquisto, apri un altro ordine Stop – Limit per impostare uno stop loss per quella transazione come segue:

Passaggio 1: selezionare il tipo di ordine Stop – Limit nella finestra dell’ordine

Inserisci il prezzo per attivare l’ordine Stop Loss nella casella Stop Inserisci il prezzo per vendere la moneta nella casella Limite Inserisci il numero di monete che desideri fermare la perdita nella casella Importo. La casella Totale mostrerà l’importo che ricevi dopo che l’ordine stop-loss è stato completato.

Ad esempio:

Hai acquistato e hai 9.7 LINK nel tuo Spot Wallet. Vuoi impostare il tuo stop loss a 22.91USDT in modo che se il mercato scende, non perderai troppo. Eseguire le operazioni seguenti:

Seleziona la scheda VENDI Scegli l’ordine Stop-limit Posto Stop a 21.95 USDT Imposta il limite a 21,91 USDT Quantità: 9.7

Questo ordine venderà 9,7 LINK a 21,91 USDT quando il prezzo scende a 21,95 USDT. Raccoglierai quindi 212.5270 USDT nel portafoglio Spot.

Confronta la quantità di USDT che hai usato per acquistare 9.7 LINK per vedere quanto hai perso o guadagnato con questo trade.

Nota: dovresti mantenere il prezzo limite non troppo vicino al prezzo di stop perché quando il mercato scende bruscamente, il prezzo colpisce lo stop a 21,95 e scende ulteriormente a 21,89; l’ordine di vendita a 21,91 non viene evaso, lo stop loss non è attivo.

Quindi, una finestra chiede di confermare l’ordine Stop Limit appena effettuato. Fare clic su [Conferma] per confermare.

Dopo aver effettuato un ordine, l’ordine appena effettuato verrà visualizzato nella finestra in sospeso [Apri ordine]. Se si desidera annullare l’ordine stop-loss, fare clic sul simbolo [Annulla] alla fine della riga dell’ordine.

Conclusione

L’articolo di cui sopra ha aiutato le persone a comprendere meglio gli ordini Stoploss, in particolare come utilizzare gli ordini stop limit per posizionare Stoploss su Binance. Gli ordini Stoploss ti consentono di non preoccuparti e monitorare il mercato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per controllare il tuo trading. Il tuo compito è quello di inserire l’ordine, impostare lo stop loss appropriato, prendere livelli di profitto e lasciare che il mercato funzioni. Tuttavia, aiuterebbe a costruire una strategia di trading ragionevole per evitare di perdere troppo presto a causa di una piccola fluttuazione.