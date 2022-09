Capital.com: istruzioni passo passo per deposito da cellulare

Deposita fondi Capital.com su un telefono cellulare. Capital.com è uno scambio rispettabile nel mondo e sta attirando l’interesse degli investitori in titoli. Oltre alla piattaforma user-friendly e facile da usare, Capital.com supporta anche molti metodi di pagamento locali (deposito / prelievo), adatti a ciascun paese.

Il seguente articolo ti guiderà su come ricaricare il tuo account Capital.com sul tuo cellulare.

Fai clic sulla scheda Account, seleziona Pagamenti.

Fai clic su Deposita fondi

Seleziona il metodo di pagamento che hai a disposizione. In questo articolo, ti guideremo a ricaricare tramite carte bancarie. Quindi, fai clic su Continua.

Nel passaggio successivo, inserisci l’importo (minimo 20 $). Quindi seleziona Continua.

Inserisci i dati della carta Visa o Master che utilizzerai per depositare.

Quindi fare clic su Deposito

Bank invierà il codice OTP al tuo telefono. Inserisci OTP nella schermata di deposito Capital.com per confermare la transazione. Successivamente, la schermata mostrerà un messaggio di conferma del deposito riuscito.

Controlli il saldo nel tuo account, mostrando che l’importo che hai depositato in USD ha avuto successo.

Conclusione

Sopra è una guida per depositare fondi Capital.com su un telefono cellulare tramite carte bancarie.

Per altre porte di ricarica, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. In generale, Capital.com è molto apprezzata per fornire vari portali di deposito e supportare molte banche diverse per i clienti. Questo è un grande vantaggio apprezzato da molti trader.

Nei seguenti articoli, impareremo a conoscere altre operazioni sul telefono quando si utilizza Capital.com. Nel complesso, l’app Capital.com sul telefono è abbastanza facile da usare e ha le stesse funzioni di quando si utilizza un computer.

Questo è il grande vantaggio di questa piattaforma di trading. Ormai, i trader usano i telefoni per gestire molto i conti di investimento. E i nuovi trader spesso lottano con applicazioni eccessivamente complesse.