MACD: cos’è e come funziona

Come leggere MACD e come fare trading in modo efficace è un argomento di interesse per molti trader. La linea MACD è un indicatore abbastanza comune e facile da usare. Pertanto, se sai leggere e fare trading correttamente, troverai opportunità di acquisto o vendita più favorevoli.

Questo articolo ti mostrerà come leggere la linea MACD e commerciare con essa in modo efficace per i principianti.

Cos’è l’indicatore MACD?

L’indicatore MACD è un indicatore di momentum nell’analisi tecnica che mostra la forza del trend. L’indicatore MACD è composto da 4 componenti:

Linea MACD: comunemente nota come linea veloce (blu). Formula MACD: linea MACD = EMA 12 – EMA 26 Linea del segnale: spesso chiamata linea lenta (arancione). Formula del segnale: Linea di segnale = EMA 9 di MACD Istogramma: grafico a barre (blu quando positivo, rosso quando negativo). Formula di calcolo: Istogramma = Linea MACD – Linea di segnale Linea Zero: asse orizzontale per riferirsi a linee di segnale e istogrammi

Come abilitare l’indicatore per leggere il segnale MACD sull’istogramma

Per visualizzare i grafici, i trader utilizzano spesso Tradingview. Seguire le istruzioni riportate di seguito:

Passo 1: Visita la homepage di Tradingview qui, quindi fai clic su “Grafico” sulla homepage

Passo 2: Fai clic sulla casella nell’angolo sinistro dello schermo per trovare il ticker azionario, la criptovaluta o la coppia forex che desideri vedere il grafico.

Passo 3: Sulla barra degli strumenti dell’istogramma, fai clic sul simbolo Fx, seleziona Built-ins e seleziona MACD.

In questo modo l’indicatore MACD predefinito è abilitato sul grafico che si desidera visualizzare.

Alcuni trader spesso trovano parametri ciclici più ottimali per l’indicatore MACD. Tuttavia, se applicato correttamente, pensiamo che l’utilizzo del MACD predefinito sia anche molto efficace senza utilizzare altri parametri.

Come leggere MACD e fare trading con MACD in modo efficace.

Come leggere la linea MACD che attraversa la linea del segnale

Come leggere MACD è abbastanza semplice:

Quando la linea MACD attraversa la linea del segnale dal basso, segnala una tendenza al rialzo.

Quando la linea MACD attraversa la linea del segnale dall’alto, segnala la fine della tendenza al rialzo, possibilmente virando verso un trend al ribasso.

Pertanto, il modo di scambiare ordini di acquisto è il seguente:

Effettua un ordine di acquisto non appena la linea MACD attraversa la linea del segnale dal basso.

Posiziona lo stop loss nella parte inferiore più vicina.

Approfitta non appena la linea MACD attraversa la linea del segnale dall’alto.

Al contrario, con un ordine di vendita, eseguire le operazioni seguenti:

Effettua un ordine di vendita non appena la linea MACD attraversa la linea del segnale dall’alto

Posiziona lo stop loss proprio nella parte superiore più vicina

Approfitta quando la linea MACD attraversa la linea del segnale dal basso

Sopra è il modo più semplice per leggere e fare trading con MACD. Tuttavia, se il trading è così semplice, il 100% dei partecipanti al mercato vince. Naturalmente, questo non accade. Il mercato è sempre volatile e nulla sarà corretto al 100% in futuro. Pertanto, molti trader professionisti spesso combinano altri metodi di trading con l’indicatore MACD.

Utilizza l’indicatore MACD e combina il trading su più intervalli di tempo

La combinazione di più intervalli di tempo può aiutarti a evitare alcuni falsi segnali quando usi il normale metodo di trading MACD. Procedere come segue:

Passaggio 1: identificare la tendenza in un ampio lasso di tempo (ad esempio, D1).

Passo 2: Passa al piccolo lasso di tempo, basato sul crossover MACD, per trovare un punto di ingresso nella stessa direzione del grande lasso di tempo.

Come inserire un ordine di acquisto combinando l’indicatore MACD e 2 intervalli di tempo, D1 e H1 :

Il periodo di tempo D1 è in aumento

Passa all’intervallo di tempo H1, inserisci un ordine di acquisto nel punto in cui la linea MACD attraversa la linea del segnale dal basso.

Allo stesso modo, come inserire un ordine di vendita combinando l’indicatore MACD e 2 intervalli di tempo, D1 e H1:

L’intervallo di tempo D1 è in una tendenza al ribasso.

Passa all’intervallo di tempo H1, inserisci un ordine di vendita nel punto in cui la linea MACD attraversa la linea del segnale dall’alto.

Utilizzare la divergenza e la convergenza MACD per il commercio.

La divergenza MACD significa che l’andamento dei prezzi e l’andamento dell’indicatore MACD vanno in direzioni opposte. È un segnale che la tendenza dei prezzi sta volgendo al termine e il prezzo può muoversi nella direzione del MACD quando la linea MACD attraversa la linea del segnale.

La tendenza dei prezzi è in una tendenza al rialzo (quest’ultimo massimo è superiore al massimo precedente), ma il MACD è una tendenza al ribasso. Il prezzo potrebbe essere in procinto di virare verso un trend ribassista dopo che la linea MACD ha attraversato il segnale ribassista.

Oppure la tendenza dei prezzi è in una tendenza al ribasso (quest’ultima è inferiore alla precedente), ma il MACD è in una tendenza al rialzo. Il prezzo potrebbe essere in procinto di salire dopo che la linea MACD attraversa il segnale.

Combina MACD con il modello a candelabro invertito per il commercio

I trader spesso combinano l’indicatore MACD con candele di inversione per migliorare l’efficienza del trading per confermare i segnali prima di inserire gli ordini.

Quando un ribassista è lungo, se compaiono candele di inversione, MACD forma una divergenza rialzista. Questo è un segnale di acquisto.

Se dopo un lungo rialzo, appaiono candele di inversione. Nel frattempo, macd ha formato una divergenza ribassista. Questo è un segnale per inserire un ordine di vendita.

Combina MACD con altri indicatori per confermare i segnali di trading

Gli indicatori tecnici hanno una precisione perfetta, soprattutto quando si combinano entrambi gli indicatori per confermare lo stesso segnale. Se 2 indicatori danno lo stesso segnale, il segnale di trading ha un’altissima probabilità di successo.

Sopra è una guida su come leggere macd e commerciare efficacemente con MACD da base a una combinazione di altri metodi di analisi tecnica. I segnali di trading dall’indicatore MACD sono virali, facili da usare e considerati affidabili da molti trader. Tuttavia, come con qualsiasi altro segnale di trading, i segnali sono sempre probabilistici. Pertanto, è necessario combinare l’indicatore MACD con altri segnali per confermare il commercio.