CARDANO: cos’è e concorrenti diretti

Cardano è una blockchain pubblica decentralizzata Proof-of-Stake (PoS). Funziona sul protocollo di consenso Ouroboros proof-of-stake. È progettato come un’alternativa più efficiente alle reti Proof-of-Work (PoW). È flessibile, durevole e scalabile consentendo ai suoi sviluppatori e utenti di avere una vasta gamma di app finanziarie decentralizzate, nuovi token crittografici, giochi e molto altro.

ADA è la criptovaluta principale di Cardano. L’ex co-fondatore di Ethereum Charles Hoskinson ha iniziato a sviluppare questa blockchain nel 2015 e l’ha lanciata nel 2017.

Casi d’uso di Cardano

Cardano si definisce la criptovaluta di terza generazione. Risolve il problema del ridimensionamento e dell’infrastruttura apparso per la prima volta in bitcoin, la criptovaluta di prima generazione.

Risolve anche il problema delle commissioni elevate e il problema del rallentamento della rete durante le transazioni ad alto volume.

Come si usa?

La blockchain Cardano può essere utilizzata per creare contratti intelligenti e creare applicazioni e protocolli decentralizzati.

Gli utenti possono inviare e ricevere denaro velocemente con commissioni minime.

La criptovaluta di Cardano può essere utilizzata come investimento per acquisti e scambi.

Come altre blockchain, i possessori di criptovalute Cardano possono utilizzare il loro ADA per votare per eventuali modifiche e sviluppi del protocollo.

Concorrenti di Cardano

Ethereum: Cardano è anche conosciuto come il killer di Ethereum.

Ethereum è il principale concorrente di Cardano, poiché entrambe le blockchain sono meccanismi di consenso per verificare le transazioni proof-of-stake (PoS). Tuttavia, ETH è meno flessibile mentre Cardano consente agli utenti di guadagnare premi per la convalida delle transazioni sulla rete.

Algorand: Utilizza anche il protocollo blockchain Proof of Stake, proprio come Cardano, che fornisce sicurezza, decentralizzazione e scalabilità.

Solana: In molti modi, Solana è come Cardano. Entrambi sono progetti abilitati per contratti intelligenti, che consentono alla loro comunità di avere molte funzionalità nel loro ecosistema finanziario decentralizzato.