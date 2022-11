Sandbox: cos’è e concorrenti diretti

Sandbox è una piattaforma Game-Fi integrata nel metaverso. Consiste in un mondo virtuale 3D diversificato con strumenti per gli utenti per creare qualsiasi struttura desiderino. Gli utenti possono guadagnare premi giocando ai giochi ospitati all’interno del suo ecosistema. Gli utenti possono acquistare terreni e svilupparli in strutture.

I membri della Sandbox possono collaborare per costruire complessi, acquistare terreni e creare mondi digitali che altri possono utilizzare. I proprietari terrieri digitali su Sandbox possono monetizzare le loro risorse digitali affittandole ad altri o addebitando agli utenti la visita alle strutture.

Alcuni fatti su Sandbox e SAND

Sandbox è un ecosistema di gioco Metaverse in cui gli utenti possono creare e monetizzare risorse ed esperienze di gioco. Ci sono 3 funzionalità nella sandbox: VoxEdit che consente agli utenti di creare oggetti 3D, Marketplace dove è possibile pubblicare e vendere le proprie risorse e un Game Maker che consente agli utenti di creare giochi 3D gratuitamente

Il gioco utilizza il sistema di token ERC 115 che consente quindi sia token fungibili (come una criptovaluta) che non fungibili (come un’opera d’arte)

Tuttavia, ai fini della criptovaluta SAND, The Sandbox utilizza il popolare standard ERC-20. Il Sandbox come ogni Metaverse funziona come un piccolo paese in cui qualsiasi attività commerciale avrà bisogno della criptovaluta Sand. Che si tratti di giocare, acquistare avatar o attrezzature. Il successo o il fallimento di SAND dipenderà da quanti utenti saliranno a bordo della Sandbox e acquisteranno e venderanno servizi nel Metaverse.

Ci sono 1,5 miliardi di SAND in circolazione e la capitalizzazione di mercato è superiore a 1 miliardo.

Casi d’uso di sandbox

Sandbox è diventato uno dei progetti più noti del Metaverse. Tuttavia, a causa delle condizioni estreme del mercato delle criptovalute, l’industria del gioco metaverse sta lottando ultimamente. Tuttavia, ci sono possibilità che l’industria del gioco metaverso per quanto riguarda il suo mojo e più giocatori si affollano per giocare ai loro giochi preferiti.

Uno dei modi migliori per aumentare la base di utenti per Sandbox sarà aumentare i suoi casi d’uso.

Per la piattaforma di gioco metaverse la partnership con diversi marchi costruisce il suo profilo di caso d’uso. Il team Sandbox ha assicurato 50+ partnership per sviluppare contenuti sulla piattaforma.

Marchi come Shaun the Sheep, studi di giochi dApp come Dapper Labs (CryptoKitties), investitori come Square Enix (Final Fantasy, Tomb Raider) e il marchio di giochi ATARI (Rollercoaster Tycoon, Pong) hanno collaborato con Sandbox per costruire le loro dApp.

Oltre a questi Sandbox è riuscito a entrare in più partnership diverse. Questi includono la migliore banca del mondo come HSBC, che ha acquistato alcuni terreni Sandbox. Anche il franchise di eSport FaZe Clan ha una presenza in The Sandbox.

Oltre a questi marchi, anche personaggi famosi come lo skateboarder Tony Hawk, l’ex stella del tennis Ana Ivanovic e la stella del calcio PSG Marco Verratti hanno la loro presenza sul Sandbox.

In che modo Sandbox è diverso dal resto delle piattaforme di gioco Metaverse?

Sandbox non serve solo come piattaforma di gioco, ma fornisce anche agli utenti di acquistare, vendere, affittare terreni digitali ed essere premiati.

Su Sandbox, gli utenti possono creare i loro giochi indipendenti e generare entrate. Sandbox offre una serie di strumenti creati per rendere più facile per i giocatori impegnarsi in incontri attraverso il metaverso. Gli utenti sono liberi di creare i loro ambienti di gioco 3D e oggetti digitali in base alle loro idee.

Oltre a questo Sandbox ha un team di grande talento che lavora per rendere Sandbox una delle migliori piattaforme di metaverse.

Ci sono oltre 1.000 creatori e membri altamente coinvolti dalla Corea e Sandbox è in una partnership ufficiale con SBS Seoul Game Academy.

Chi sono i concorrenti di Sandbox?

L’industria dei giochi metaversi è ora sovraffollata. Aziende come Meta, Tencent stanno gradualmente entrando nel mondo dei giochi metaversi.

Il successo e la popolarità di The Sandbox sono strettamente correlati al successo di SAND. Questa relazione reciproca crescerà solo quando il gioco potrebbe diventare una pietra miliare nell’industria dell’intrattenimento di gioco.