MINA può raggiungere $ 10?

Mina Protocol è una blockchain di livello 1 che si descrive come la blockchain più leggera al mondo. Il motivo è che le dimensioni di Mina rimangono costanti indipendentemente dalla crescita del suo utilizzo.

Mina è una “blockchain succinta” che riduce al minimo i requisiti computazionali per eseguire DApps in modo efficiente pur rimanendo sicura e decentralizzata.

Si noti che le blockchain succinte hanno due funzioni principali: verifica e aggiornamento. Qui, la verifica coinvolge il consenso, il riepilogo della blockchain e i blocchi, mentre la funzione di aggiornamento interagisce con il consenso e il riepilogo della catena. Oltre alle implementazioni di cui sopra, Mina utilizza uno stato di scansione parallelo per ottimizzare la velocità di elaborazione delle transazioni. Ciò comporta il raggruppamento di blocchi non provati e l’assegnazione del processo a verificatori paralleli.

L’obiettivo principale di Mina è quello di creare un efficiente sistema di pagamento distribuito che consenta la verifica nativa della piattaforma dal blocco genesi. Il protocollo utilizza zk-SNARK per autenticare le informazioni senza rivelarle, ma Mina calcola in modo incrementale SNARKS che si concentrano solo sugli ultimi blocchi per renderlo pratico per le reti di grandi dimensioni.

MINA è il token nativo del protocollo Mina. Ha una fornitura totale di 1.016.741.693 token e di cui 874.847.287 token sono già in circolazione. Di seguito sono riportati i casi d’uso del token MINA:

I token Mina vengono utilizzati per facilitare le transazioni sulla rete.

Gli utenti possono puntare le loro monete MINA per guadagnare reddito passivo.

I titolari di token MINA possono partecipare alla governance della piattaforma attraverso meccanismi di voto.

Caratteristiche principali

La dimensione di Mina Network è di soli 22 KB e quindi è una blockchain leggera.

Mina Network utilizza l’algoritmo di consenso Ouroboros Samasika (che è una sorta di PoS progettato per reti concise).

Il protocollo utilizza le prove a conoscenza zero per creare un’infrastruttura sicura.

Nel complesso, considerando i casi d’uso e le caratteristiche chiave del protocollo Mina, sembra essere un caso moderato per gli investimenti.

Previsione del prezzo del protocollo Mina: MINA può raggiungere $ 10?

Per raggiungere $ 10, il token MINA deve crescere di quasi 13,69 volte il suo attuale prezzo di mercato.

Inoltre, MINA ha raggiunto il suo prezzo più alto di tutti i tempi di $ 6,2 a settembre 2021, dove è cresciuto di quasi 5,17 volte in soli due mesi (cioè, dal prezzo più basso di $ 1,2 a luglio 2021).

Pertanto, il token MINA ha bisogno di circa 5,3 mesi per raggiungere un livello di prezzo di $ 10, considerando la sua crescita di 2,58 volte in un mese. Ma potrebbe richiedere un po ‘più di tempo a seconda delle condizioni di mercato dei fattori economici.

Pertanto, raggiungere $ 10 non è un obiettivo difficile per MINA se le condizioni di mercato si allentano.

Mina Prezzo Previsione 2023, 2025 e 2030

La previsione Mina Prezzo 2023 è $1.35

La previsione Mina Prezzo 2025 è $2.43

La previsione Mina Prezzo 2030 è $11.28

Dove posso acquistare Mina Crypto?

I token MINA possono essere acquistati da vari scambi crittografici centralizzati come Binance, Kraken, Coinbase Exchange, OKX, Gate.io, KuCoin, Huobi e Crypto.com Exchange.