Dove vendere arte NFT

Ecco come puoi vendere la tua arte come NFT.

Il mercato per l’acquisto di NFT è esploso nel 2021 e nel 2022, poiché i nuovi progetti NFT hanno lasciato potenziali titolari e coniatori alla ricerca del modo migliore per vendere NFT.

Accoppiato con il concetto di proprietà digitale, gli NFT continuano a rimanere un punto chiave del mondo delle criptovalute, con nuovi giochi di criptovaluta che utilizzano anche NFT per entrare in altri mercati.

Quindi, se vuoi vendere NFT e diventare il prossimo Bored Ape Yacht Club, ecco da dove cominciare.

Come vendere NFT?

Per vendere un NFT, un utente dovrebbe prima familiarizzare con alcuni dei principali mercati NFT. OpenSea, Binance, Crypto.com e Rarible sono tra i più popolari, mentre Solana ha i suoi mercati per NFT.

Dopodiché, scegli la tua blockchain preferita – probabilmente Ethereum o Solana – per coniare le tue opere d’arte come NFT e inserisci i dettagli pertinenti per iniziare l’asta.

Tuttavia, per un approccio più dettagliato, ecco la nostra guida passo-passo per aiutarti a vendere la tua prima arte NFT.

Acquista un po ‘di criptovaluta da uno scambio e trasferisci i fondi nel tuo portafoglio crittografico.

Collega il tuo portafoglio a una piattaforma NFT.

Carica l’immagine, il video, l’audio che vuoi coniare come NFT.

Imposta i dettagli dell’asta e inserisci l’importo per cui desideri vendere il tuo NFT.

Paga la tassa di inserzione e il tuo NFT è coniato e pronto per la vendita.

Dove vendere NFT?

Come accennato in precedenza, gli NFT hanno i propri mercati indipendenti attraverso i quali gli utenti possono acquistare o vendere opere d’arte come NFT.

Per ogni appassionato di NFT, OpenSea è il posto migliore per esplorare diversi NFT. Oltre a OpenSea, gli utenti possono anche esplorare altri mercati importanti come Rarible, Binance, SolSea e Nifty. Coinbase dovrebbe anche aprire il suo mercato NFT molto presto.