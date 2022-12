Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

C’è qualche aiuto esterno che posso ottenere per pianificare i miei obiettivi finanziari?

“Mio figlio è in 5a elementare.

Non sono sicuro di quali siano i suoi interessi o quale flusso di istruzione dovrebbe perseguire. Dovrebbe andare per la scienza, il commercio o le arti? Qualcuno può aiutare?” Molti genitori hanno queste preoccupazioni. È qui che si può avvicinarsi a un’istruzione, o a un consulente di carriera, che ha valutato varie opzioni disponibili per i giovani.

Un investitore che cerca aiuto per pianificare il raggiungimento degli obiettivi finanziari sarebbe in una posizione simile a quella del genitore nel caso di cui sopra.

L’investitore ha accesso a così tante informazioni in questi giorni, è sbalorditivo. Essere intimiditi o commettere errori è altamente possibile.

Questo è quando è consigliabile un consulente per gli investimenti o un distributore di fondi comuni di investimento.

Valutano la situazione finanziaria dell’investitore e guardano ai propri obiettivi finanziari. Sulla base di questo, raccomanderebbe vari schemi in cui investire. Ora è ovvio che una tale persona dovrebbe anche capire molto sui vari schemi dei fondi comuni di investimento e tenere regolarmente d’occhio sia la situazione dell’investitore che i vari schemi raccomandati.

Tale approccio aiuta l’investitore a raggiungere gli obiettivi finanziari attraverso investimenti in fondi comuni di investimento.