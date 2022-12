Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Quale fondo comune di investimento dovrei scegliere per gli investimenti a lungo termine?

Gli investimenti a lungo termine mirano a finanziare obiettivi futuri lontani, come l’istruzione universitaria, la casa, la pensione, ecc.

Quindi, scegli un fondo adatto alla creazione di ricchezza. Gli obiettivi a lungo termine hanno un orizzonte oltre i 10 anni e gli schemi orientati al capitale (>=65% di allocazione azionaria) sono una delle migliori opzioni di investimento a lungo termine. Le azioni hanno un maggiore potenziale di crescita anche se più volatili a breve termine rispetto ai fondi ibridi e di debito. Un fondo azionario ben diversificato ha maggiori probabilità di offrire una crescita stabile a lungo termine.

Cerca fondi con rendimenti corretti per il rischio più elevati (rapporto stretto), cioè fondi che offrono rendimenti più elevati per lo stesso livello di rischio. I rapporti di spesa influiscono sui rendimenti dei fondi a lungo termine a causa dell’effetto composto. Scegli un fondo con un rapporto di spesa più basso, il che significa che sono disponibili più fondi per gli investimenti che possono aumentare il rendimento del fondo a lungo termine.

Controlla il track record del gestore del fondo per vedere se ha ottenuto buoni risultati. Guarda il tipo di fondi che ha gestito e se i suoi fondi hanno costantemente superato i pari. Puoi anche guardare i fondi con una beta più alta per gli investimenti a lungo termine in quanto tendono a guadagnare/perdere più del mercato, ma i mercati di solito salgono. Quindi una beta più alta significherebbe che il tuo fondo guadagnerà più del mercato a lungo termine.