Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

In che modo ULIP è diverso dal fondo comune di investimento?

Un ULIP è un piano assicurativo unit-linked.

Si tratta di una polizza di assicurazione sulla vita con una componente di investimento che viene investita in vari mercati finanziari. I rendimenti generati dalla componente di investimento determinano il valore della polizza. Tuttavia, l’importo assicurato al decesso del contraente potrebbe non essere una funzione del mercato – l’importo minimo assicurato potrebbe non essere precifrato. In altre parole, un ULIP è un prodotto ibrido, che combina investimenti e assicurazioni.

La componente di investimento di ULIP è simile a un fondo comune.

1. Entrambi sono investimenti gestiti.

2. Per entrambi, un team di professionisti gestisce gli investimenti e i fondi sono investiti in linea con un obiettivo dichiarato.

3. Ci sarebbero quote assegnate all’investitore al momento dell’acquisto e ci sarebbe NAV per unità dichiarata periodicamente.

Poiché ULIP è una polizza assicurativa, il mancato pagamento del premio regolare comporterebbe la cessazione della copertura del rischio.

Nei fondi comuni di investimento, tutte le spese sono addebitate prima del calcolo del NAV, mentre nel caso di ULIP, alcune spese sono addebitate come fondi comuni di investimento, mentre altre vengono addebitate cancellando un piccolo numero di unità dai conti degli investitori.

All’interno di un prodotto ULIP, potrebbero esserci più di un’opzione di fondo e l’investitore è libero di passare da un fondo all’altro. Tuttavia, alcuni schemi impongono una restrizione al numero di interruttori liberi in un anno. In caso di fondo comune, i cambi da un fondo all’altro sono consentiti un numero qualsiasi di volte, ma a seconda dello schema da cui si esce, ci possono essere o meno carichi di uscita.