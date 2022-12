Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

C’è un cruscotto per la performance dei fondi comuni di investimento?

Quando pensiamo agli investimenti, è naturale chiedere quanto rendimento guadagneremo.

Mentre la risposta è semplice per i depositi fissi e altri schemi di risparmio tradizionali, non è così per i fondi comuni di investimento. I prodotti di risparmio convenzionali offrono un tasso di rendimento garantito che conosciamo. Quindi scegliere uno di questi prodotti per mettere i nostri risparmi è una decisione più facile. Ma con i fondi comuni di investimento, può sembrare complicato con centinaia di schemi tra cui scegliere quando non è umanamente possibile avere familiarità con tutti loro.

È qui che un dashboard delle prestazioni del fondo può tornare utile. Un cruscotto delle prestazioni dei fondi è come un pagella di tutti i fondi. Puoi visualizzare le loro prestazioni passate rispetto ai rispettivi benchmark, all’ultimo NAV e all’AUM giornaliero, tutto in un unico posto. Una tale dashboard può semplificare il tuo lavoro dal punto di vista del confronto delle prestazioni, ma questa non dovrebbe essere l’unica base per fare una scelta.

Scegliere il fondo giusto per i tuoi investimenti richiede di considerare molti altri aspetti come il tipo di fondo, l’obiettivo di investimento del fondo, il suo livello di rischio e la sua idoneità alla tua propensione al rischio e agli obiettivi di investimento.