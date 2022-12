Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Perché dovresti investire in un ETF?

Se stai cercando di investire in azioni ma non hai il tempo e le capacità di ricerca per scegliere le azioni appropriate per il tuo portafoglio, gli ETF sono un grande salvatore! Gli ETF ti aiutano a partecipare al mercato azionario con molta più facilità che investire in singole azioni senza compromettere la liquidità.

Offrono una maggiore diversificazione a costi inferiori rispetto agli investimenti azionari diretti.

Un ETF o un fondo negoziato in borsa è un tipo di fondo comune quotato in borsa e può essere scambiato in tempo reale come qualsiasi altra azione quotata in borsa. Poiché gli ETF sono un tipo di fondo comune, il loro portafoglio comprende un paniere di titoli che rispecchiano la composizione di un indice di mercato. Così, puoi investire in azioni selezionate che fanno parte di un indice di mercato senza dover spendere il tuo tempo e le tue energie nella ricerca per selezionare poche azioni.

Gli ETF sono convenienti non solo rispetto agli investimenti azionari, ma anche ad altre categorie di fondi comuni di investimento a causa del loro basso rapporto di spesa.

Gli ETF sono disponibili anche nel mercato obbligazionario, permettendoti di ottenere un’esposizione alla classe di attività del debito proprio come qualsiasi fondo comune di investimento del debito. Puoi investire in modo economico in un ampio paniere di obbligazioni societarie o azioni a seconda delle tue esigenze di investimento e commerciarle proprio come azioni o obbligazioni.