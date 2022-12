Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

C’è un vantaggio nell’investire in fondi con un carico di uscita?

Consideriamo un Fondo Equilibrato, che mira a fornire crescita e apprezzamento del capitale dalla parte azionaria e reddito e stabilità dalla parte del debito.

Questo schema comporta ancora un rischio considerevole, poiché la parte del patrimonio netto potrebbe arrivare fino al 60%. Questo è raccomandato solo per gli investitori con un sano appetito per il rischio e un orizzonte temporale a lungo termine.

Il team di gestione dei fondi di tale schema vorrebbe idealmente solo investitori a lungo termine che condividono la loro convinzione di rimanere investiti per un lungo periodo, di almeno 3 anni.

Così il fondo può imporre un carico di uscita dell’1% per tutti i rimborsi effettuati prima dei 3 anni. In tal caso, il fondo non influisce direttamente sulla liquidità, ma scoraggia gli investitori dall’uscita prima di un periodo di 3 anni.

Il vantaggio per lo schema deriverebbe dal fatto che tutti gli investitori sono allineati a un orizzonte temporale più lungo. Questo sarebbe un fattore confortante per il gestore del fondo, che gli consentirebbe di scegliere titoli con un tale pensiero in mente.

Secondo il gestore del fondo, tale strategia consentirebbe una migliore performance del fondo, in quanto non ci sarebbero investitori a breve termine e rimborsi che incidono su una strategia a lungo termine.