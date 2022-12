Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Come si sceglie un fondo comune di investimento?

Immagina di chiedere a un agente di viaggio: “Come dovrei scegliere il mio modo di trasporto?” La prima cosa che dirà è: “Dipende da dove vuoi andare”.

Se dovessi viaggiare a una distanza di 5 km, un risciò automatico potrebbe essere l’opzione migliore, mentre per un viaggio da Nuova Delhi a Kochi, un volo potrebbe essere il migliore. Un volo non sarebbe disponibile per una breve distanza e un risciò automatico sarebbe molto scomodo e lento per un viaggio a lunga distanza.

Anche nei fondi comuni di investimento, il punto di partenza deve essere: Quali sono le vostre esigenze?

Inizia con i tuoi obiettivi finanziari e l’appetito per il rischio.

Devi prima identificare i tuoi obiettivi finanziari. Alcuni schemi di fondi comuni di investimento sono adatti a requisiti o obiettivi a breve termine, mentre alcuni potrebbero essere migliori per obiettivi a lungo termine.

Poi arriva il tuo appetito per il rischio. Persone diverse avrebbero un diverso appetito per il rischio. Anche marito e moglie possono avere finanze comuni ma profili di rischio diversi. Alcuni sono a proprio agio con prodotti ad alto rischio, mentre altri semplicemente no.

Puoi ottenere aiuto da pianificatori finanziari o consulenti di investimento o distributori di fondi comuni per valutare la tua propensione al rischio.