Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Ci sono fondi che hanno bisogno che io rimanga investito per un tempo stabilito?

Uno dei maggiori vantaggi di uno schema di fondi comuni è la liquidità, cioè la facilità di convertire gli investimenti in contanti.

Gli Equity Linked Savings Schemes (ELSS), che offrono benefici fiscali ai sensi della sezione 80C, sono tenuti dal regolamento a “lock-in” unità per un periodo di 3 anni, dopo di che, sono libere di essere rimborsate.

Esiste un’altra categoria di schemi popolarmente chiamati “Piani di scadenza fissa” (FMP) in cui gli investitori devono rimanere investiti per un periodo stabilito che è predefinito nel documento di offerta dello schema. Questi schemi hanno una durata di investimento compresa tra tre mesi e pochi anni.

Alcuni schemi open end possono tuttavia specificare un periodo di carico di uscita. Ad esempio, uno schema può specificare che le unità riscattate con 6 mesi attirerebbero un carico di uscita dello 0,50% al NAV applicabile.

Si dovrebbe tenere presente che mentre ci possono essere alcune regole e regolamenti sull’orizzonte temporale minimo, è meglio seguire il consiglio di un consulente per gli investimenti per conoscere gli orizzonti temporali appropriati o ideali per ogni tipo di schema.