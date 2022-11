Chainlink: cos’è e concorrenti diretti

Chainlink è un tipo di rete Oracle basata sulla decentralizzazione che aiuta a trasferire dati del mondo reale a contratti intelligenti sulla catena di blocchi. Con esso, le aziende possono accedere a qualsiasi rete blockchain principale, inclusi Ethereum e Solana, consentendo al contempo calcoli on-chain e off-chain.

Una parola veloce sui contratti intelligenti

In poche parole, i contratti intelligenti sono algoritmi basati su blockchain che vengono eseguiti quando vengono soddisfatti determinati criteri. Sono spesso utilizzati per automatizzare l’attuazione di un accordo in modo che tutte le parti possano essere certe della conclusione immediatamente, senza la necessità di un intermediario o di un ulteriore ritardo. Possono anche automatizzare un flusso di lavoro in modo tale che, quando vengono soddisfatte le circostanze, venga eseguita l’azione seguente.

Usi e caso d’uso di Chainlink

I feed di prezzo aggregati per le valute digitali e tradizionali fanno parte della capacità più avanzata. Chainlink sta attirando fornitori di dati esterni, come scambi centralizzati e decentralizzati, per sviluppare feed di prezzi. Le informazioni provenienti da fornitori esterni vengono quindi combinate dai nodi Chainlink per produrre un aggiornamento dei prezzi impermeabile alla manipolazione. Infine, qualsiasi contratto intelligente con accesso stabilito può utilizzare questi dati sui prezzi.

In questo modo, Chainlink può fornire servizi ai consumatori di dati come le aziende DeFi e ai fornitori di dati che possono vendere i propri dati e che possono utilizzare i dati per contratti intelligenti. Ad esempio, Synthetix utilizza la piattaforma di prestito e prestito per garantire il valore totale del collaterale e Chainlink per impostare i prezzi sulla loro piattaforma di derivati.

Casi d’uso di Chainlink

Aave

Aave è un sistema di mercato monetario decentralizzato, open source e non custodito.

I mutuatari possono accedere a questi pool di prestito per acquisire prestiti, mentre i depositanti possono guadagnare reddito fornendo liquidità ai pool.

Synthetix

Synthetix si basa su Chainlink Ecosystem e fornisce esposizione alle risorse del mondo reale sulla blockchain e derivati speciali.

Cosa rende Chainlink diverso dagli altri?

Per molti aspetti, Chainlink è diverso dai suoi rivali. Ad esempio, è una rete oracolo decentralizzata. Gli oracoli sono sensori off-chain che sono essenziali oggi. I dati possono essere trasferiti da e verso la blockchain utilizzando oracoli.

Funziona su più blockchain contemporaneamente, a differenza di Ethereum. Questo approccio, consente di integrare API con blockchain straniere in cambio di feed di dati. Può accedere a dati, pagamenti ed eventi del mondo reale attraverso l’uso di contratti intelligenti senza compromettere la sicurezza.

Concorrenti di Chainlink:

Concorrenti di Chainlink in base ai suoi casi d’uso, alle differenze e anche all’affidabilità della blockchain e alla facilità d’uso della blockchain. Alcuni dei principali concorrenti di Chainlink sono: