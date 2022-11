Chilliz: cos’è e concorrenti diretti

in

Chilliz è uno dei progetti più innovativi che sta gradualmente attirando l’attenzione. Chiliz è stata fondata da Alexandre Dreyfus. È anche il fondatore di Webcity, una guida turistica interattiva, e Winamax e Chilipoker, progetti di poker online.

Per gli appassionati di sport e per coloro che vogliono condividere la loro opinione con le loro squadre preferite, Chilliz è la piattaforma che facilita tali servizi.

Quali sono i casi d’uso di Chiliz?

Lanciato nel 2018, Chiliz è nato con il pensiero che la tecnologia blockchain potesse essere utilizzata dagli appassionati di sport di tutto il mondo per interagire con la loro squadra preferita. Allo stesso modo, le squadre potrebbero utilizzare questa criptovaluta per monetizzare la loro base di fan globale.

Con l’aiuto di Chiliz, i fan possono essere il più vicino possibile alla loro squadra.

Possono partecipare a sondaggi e sondaggi e aiutare il team a decidere.

Tuttavia, per tenere sotto controllo i tifosi, i Club hanno un significato prestabilito che sarà posto sull’influenza che i tifosi possono avere.

Casi d’uso di Chilliz

Chiliz si è posizionata come fornitore di fintech blockchain per lo sport e l’intrattenimento. Con l’aiuto di Chiliz, è possibile tenere traccia del coinvolgimento quotidiano dei fan nell’intrattenimento e diverse opzioni soluzioni di pagamento alternative per prodotti convenzionali e altro ancora.

L’uso principale di Chiliz è quello di consentire agli appassionati di sport di acquistare token fan su Chiliz Exchange o sulla piattaforma Socios. Pertanto, per facilitare questo, Chiliz ha collaborato con noti team e marchi sportivi.

Chiliz ha il suo scambio noto come scambio Chiliz che è uno scambio solo per sport e intrattenimento tokenizzati.

Chiliz ha collaborato con molti club che hanno i propri token. Alcuni di questi club sono AC Milan, Juventus, AS Roma, Paris Saint-Germain e FC Barcelona.

Chiliz è partner ufficiale di squadre e organizzazioni sportive come FC Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain, AS Roma, Galatasaray, Atlético de Madrid, OG, CAI & UFC.

In che modo Chiliz è diverso dagli altri?

Con più criptovalute create ogni giorno e un certo numero di piattaforme blockchain che vengono alla luce, ogni piattaforma sta lavorando per concentrarsi su una caratteristica per differenziarla dalle altre.

Chiliz si è posizionata come fornitore di fintech blockchain per lo sport e l’intrattenimento. La piattaforma di intrattenimento sportivo basata su blockchain di Chiliz, Socios, aiuta gli utenti a partecipare alla governance dei loro marchi sportivi preferiti.

Con l’aiuto di Chiliz, è possibile tenere traccia del coinvolgimento quotidiano dei fan nell’intrattenimento e diverse opzioni soluzioni di pagamento alternative per prodotti convenzionali e altro ancora.

Socios.com, la piattaforma di coinvolgimento degli utenti di Chiliz funge da ponte tra i fan e la loro squadra sportiva. Gli utenti possono influenzare la decisione della loro squadra tramite il voto popolare utilizzando i token acquistati sullo scambio Chiliz.

Gli sviluppatori di Chiliz hanno ideato lo scambio Chiliz, che è uno scambio di sport e intrattenimento tokenizzato leader.

Oltre a questo, Chilliz ha un forte team che lavora al suo sviluppo. Chiliz ha sviluppato la piattaforma di coinvolgimento dei fan sportivi Socios.com che si basa sull’infrastruttura blockchain di Chiliz e utilizza $CHZ come valuta esclusiva sulla piattaforma.

Chilliz aiuta i club a raggiungere il coinvolgimento dei propri tifosi. Ogni voto costa 1 $CHZ. I club sull’app Socios fanno un FTO (Fan Token Offering), dove vendono 10 milioni di token. Il denaro viene quindi diviso tra il club, lo streamer e gli influencer.

Chi sono i concorrenti di Chiliz?

Chiliz ha una caratteristica davvero unica da offrire agli utenti. A causa della sua unicità, attualmente non ci sono concorrenti diretti di Chiliz nel suo campo che è la tokenizzazione della gestione dei diritti di voto relativi agli eSport.

Tuttavia, alcuni sviluppi sono in corso per competere con Chiliz nel suo archivio. Pochi di questi sviluppi sono:

Enjin: Enjin è definito il rivale numero 1 di Chiliz. Enjin consente agli imprenditori di concepire progetti NFT basati su giochi, arte, musica e sport con la funzionalità di creare monete personalizzate senza alcuna codifica.

Sorare: Sorare sta lavorando alla progettazione di una piattaforma che aiuti gli appassionati di calcio a connettersi con i loro giocatori di calcio preferiti. Sorare utilizzerà anche la blockchain per offrire questo servizio.