Changpeng Zhao: è lui il più ricco del mondo nel settore delle criptovalute

Ogni anno, la gara di Formula 1 ad Abu Dhabi attira principi di fama mondiale, star del cinema e atleti a festeggiare a Yas Island. Il mese scorso, l’evento ha aggiunto un nuovo personaggio: il CEO Changpeng Zhao di Binane.

Ex dipendente di McDonald’s e ingegnere del software. Ora è diventato un miliardario $ all’età di 44 anni.

Con 96 miliardi di dollari, Changpeng Zhao sta per raggiungere i magnati della tecnologia più ricchi, come il CEO di Facebook Mark Zuckerberg e il co-fondatore di Google Larry Page, Sergey Brin.

La persona più ricca nel settore delle criptovalute

Il Bloomberg Billionaires Index stima che Zhao ora abbia circa $ 96 miliardi – il più grande di qualsiasi imprenditore crittografico.

Questa è la prima volta che Bloomberg stima la sua fortuna. Questo numero sarà probabilmente molto più grande, in quanto non include la quantità di denaro che attualmente detiene come individuo. Ciò include Bitcoin e Binance Coin, la valuta digitale emessa da Binance ed è cresciuta del 1.300% nell’ultimo anno.

Per quanto riguarda il calcolo, Bloomberg ha detto che fornisce una stima del valore della società in base alle entrate di Binance nel 2021, in particolare circa $ 20 miliardi, provenienti dalle commissioni spot e derivate dello scambio basate sulle transazioni di volume, ma non include i flussi di reddito di Binance dal prestito a margine, NFT e altre attività.

Successivamente, si dice che Changpeng Zhao possieda il 90% delle azioni di Binance, portando alla sua cifra finale di $ 95,8 miliardi. Bloomberg osserva che il CEO di Binance potrebbe anche detenere altre criptovalute, rendendo il suo patrimonio netto forse molto più alto.

Le principali entrate da commissioni spot e derivati degli scambi di criptovalute nel 2021, stima Bloomberg

In particolare, le statistiche di Bloomberg includono anche Satoshi Nakamoto, supponendo che il fondatore anonimo di Bitcoin detenga ancora gli 1,1 milioni di BTC che ha estratto dai primi giorni di questa moneta.

Con l’attuale valore di Bitcoin, si dice che Satoshi possieda fino a 45,8 miliardi di dollari, rendendolo secondo nella lista dei cripto miliardari.

Il CEO di Binance è disposto a donare tutti i suoi beni in beneficenza

Prima di allora, nell’ottobre 2021, Forbes Magazine ha anche pubblicato un elenco dei miliardari più ricchi del settore delle criptovalute, con il “campione” assegnato a Sam Bankman-Fried con una fortuna di $ 22,5 miliardi. , ed entro gennaio 2022 è aumentato a 26,5 miliardi di dollari. Tuttavia, le statistiche di Forbes hanno causato molte polemiche quando non menzionava Changpeng Zhao, ma era limitato agli imprenditori crittografici degli Stati Uniti.

Inoltre, anche le due statistiche di Bloomberg e Forbes hanno registrato una differenza significativa, quando Bloomberg ha affermato che il patrimonio netto del CEO di FTX era di soli 15,4 miliardi di dollari, mentre la cifra fornita da Forbes era molto più alta.

In un’intervista con l’agenzia di stampa AP nel novembre 2021, il CEO di Binance ha confermato di detenere solo Bitcoin (BTC) e Binance Coin (BNB) e ha dichiarato di essere disposto a utilizzare tutti i suoi beni in beneficenza.

Changpeng Zhao si è anche recentemente trasferito a Dubai (Emirati Arabi Uniti) e si è mosso per promuovere l’adozione della criptovaluta con le autorità di questo paese, scatenando molte voci secondo cui Binance avrà sede a Dubai. Questa è una mossa del più grande scambio di criptovaluta del mondo per rassicurare i regolatori finanziari globali dopo un anno di problemi legali di Binance nel 2021.