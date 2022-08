Polkadot su Binance US: ecco come acquistare

Polkadot (DOT) è una nuova criptovaluta nata e ha ricevuto un’attenzione significativa da parte della comunità. Pertanto, gli scambi che offrono DOT sono ancora limitati. In particolare, gli utenti negli Stati Uniti hanno meno scelta, restringendola ulteriormente. Questo articolo mostra come acquistare Polkadot su Binance US nel modo più semplice.

Cos’è Polkadot (DOT)?

Polkadot (DOT) è un token (token) che può essere acquistato o venduto attraverso scambi di criptovaluta come Binance. Polkadot (DOT) è la criptovaluta che rappresenta il protocollo decentralizzato Polkadot.

Il protocollo Polkadot consente di collegare le blockchain in modo sicuro, senza intermediari. Supporta anche la velocità e la scalabilità della principale elaborazione blockchain.

Il Polkadot Token (DOT) ha due funzioni per la rete Polkadot. Uno sono i protocolli oltre a Polkadot (DOT).

DOT viene anche utilizzato per confermare le transazioni ed emettere nuovi DOT. DOT può essere acquistato e venduto su borse come Binance e alcuni altri.

Da quando Polkadot è disponibile su Binance US?

Binance.US ha quotato Polkadot (DOT) e ha aperto le negoziazioni sulle coppie DOT/USD e DOT/USDT dal 2 dicembre 2021 alle 8:00 EST / 5:00 PST.

Gli utenti di Binance US possono iniziare rapidamente a fare trading dot in USD e USDT tramite il trading spot.

Come acquistare Polkadot (DOT) su Binance US?

Per acquistare Polkadot su Binance, gli utenti devono accedere ai propri account. Se non hai un account, registrati utilizzando il link qui sotto:

Un conto Binance deve avere USD o USDT disponibili per acquistare DOT. Nella scheda Commercio, seleziona Mercato.

Nella casella di ricerca immettere DOT. Se si desidera acquistare DOT in USD, selezionare la scheda Mercati USD. Gli utenti possono acquistare DOT direttamente o scambiare la coppia DOT / USD utilizzando USD.

Al contrario, se USDT è disponibile nel tuo account Binance, seleziona la scheda USDT Markets. Con USDT, gli utenti possono scambiare solo DOT / USDT.

Fai clic sulla coppia di trading che desideri eseguire con la scheda USD e seleziona Acquista o Fai trading.

Se scegli ACQUISTA, inserisci l’importo di USD che desideri acquistare DOT e premi Anteprima acquisto. Quindi, segui i passaggi di pagamento successivi per completare.

Supponiamo di voler utilizzare la funzione Commercio. Dopo aver fatto clic su Commercia. Seleziona Acquista, scegli un tipo di ordine, inserisci le informazioni sulla transazione e fai clic su Acquista DOT nella finestra di trading.

Questo è l’acquisto di successo di DOT con la funzione Trade and Buy su Binance US.

Acquista DOT per cosa?

DOT è valutato come un progetto con potenziale di sviluppo futuro. Pertanto, gli utenti spesso vogliono acquistare DOT per beneficiare dell’aumento del prezzo di questo token. Nel 2020, al momento del lancio, DOT era scambiato a soli $ 2,76. Tuttavia, attualmente, DOT è scambiato a circa $ 24,26, che è quasi l’800% in più. In poco più di un anno.

Inoltre, con la proprietà e lo staking DOT, gli utenti hanno il diritto di votare sulle modifiche all’aggiornamento della rete Polkadot per i premi. Inoltre, quando possiede DOT, l’utente ha anche il diritto di delegare i token per ricevere una percentuale del nuovo DOT.

Dove acquistare Polkadot negli Stati Uniti?

Attualmente, negli Stati Uniti, è possibile acquistare Polkadot in alcuni dei seguenti scambi di criptovaluta:

Kraken è uno degli scambi che consente di acquistare Polkadot (DOT) negli Stati Uniti e ha un alto tasso di scommessa, fino al 12%. Inoltre, Karen non richiede un numero DOT minimo. E gli utenti non devono bloccare DOT per 28 giorni quando partecipano allo staking.

Crypto.com è anche uno scambio che consente l’acquisto di DOT. In particolare, supporta le transazioni ACH in modo che la transazione diventi abbastanza conveniente.

Gate.io non è uno scambio di criptovaluta ben noto, ma fornisce una piattaforma di trading affidabile. L’interfaccia di Gate.io è abbastanza facile da usare e ha un gran numero di altcoin tra cui Polkadot (DOT).

KuCoin è uno scambio ben noto nel mercato delle criptovalute con commissioni di transazione competitive. Kucoin consente l’acquisto di DOT e più di 300 altri token.

Perché acquistare Polkadot su Binance US?

DOT è un nuovo token, quindi non molti scambi crittografici lo hanno ancora. Soprattutto per gli utenti statunitensi, il numero di scambi che consentono l’acquisto di DOT è ancora più limitato.

Nel frattempo, Binance è un grande e rispettabile scambio globale di criptovaluta con un enorme volume di scambi. Inoltre, Binance US ha un’interfaccia relativamente semplice e facile da usare. Ecco perché gli utenti hanno scelto Binance US per acquistare DOT.

Conclusione

Polkadot è stato soprannominato “Ethereum Killer” per la sua capacità di aggiornare la blockchain. Naturalmente, la rete Polkadot offre alcune interessanti utilità in questo momento che vale la pena considerare. Tuttavia, Polkadot deve anche competere con molte altre blockchain. Alcuni importanti concorrenti emergenti come Cardano (ADA) potrebbero influenzare l’andamento dei prezzi di DOT. Gli utenti dovrebbero considerare ed essere ben consapevoli delle opportunità e dei rischi quando investono in criptovalute.