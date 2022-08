Popular Investor eToro: guida passo passo

in

Il processo di adesione al programma Popular Investor è quello di salire di livello in livelli. Il programma Popular Investor ha quattro livelli: Cadet, Champion, Elite ed Elite Pro. Ogni livello ha i suoi requisiti e vantaggi.

Passo 1: Prepara le informazioni sull’account prima di registrare Popular Investor eToro.

Prima di richiedere il programma, completa i requisiti del tuo profilo eToro:

Crea e verifica il tuo account

il tuo account Deposita almeno 1000 usd sul conto.

Aggiungi un’immagine del profilo accurata di te stesso.

Condividi il tuo vero nome sul tuo profilo tramite Impostazioni.

Scrivi la tua strategia di trading nell’area “Bio” del tuo profilo, descrivendo come fai trading con copiatori esistenti e potenziali.

Fase 2: Preparare i record delle transazioni prima della registrazione (Condizioni per diventare livello Cadet – Stella blu)

Una volta completate le informazioni sull’account, prepara i record delle transazioni del tuo account eToro che soddisfano i criteri seguenti. È la condizione per diventare Cadet Level. Il livello cadetto è il primo livello. E eToro non ha ancora pagato per questo livello.

Cronologia transazioni: Hai almeno due mesi di cronologia di trading sulla tua pagina Statistiche

Hai almeno due mesi di cronologia di trading sulla tua pagina Statistiche Giustizia: Il conto ha un patrimonio netto medio minimo di $ 1.000

Il conto ha un patrimonio netto medio minimo di $ 1.000 Il numero di persone che copiano : hai avuto una media di almeno una fotocopiatrice verificata nell’ultimo mese.

: hai avuto una media di almeno una fotocopiatrice verificata nell’ultimo mese. AUM: Hai avuto un AUM medio di almeno $ 500 per il mese precedente

Hai avuto un AUM medio di almeno $ 500 per il mese precedente Rischio: Non devi aver avuto un punteggio di rischio superiore a 6 nei sei mesi di calendario prima di aderire al programma

Non devi aver avuto un punteggio di rischio superiore a 6 nei sei mesi di calendario prima di aderire al programma Influenza: Non devi avere posizioni aperte oltre le leve delineate nei requisiti di trading responsabile.

Non devi avere posizioni aperte oltre le leve delineate nei Profitto: Non devi aver avuto una perdita mensile superiore al 30% nei sei mesi precedenti (a meno che il mercato non abbia subito un tale calo)

Non devi aver avuto una perdita mensile superiore al 30% nei sei mesi precedenti (a meno che il mercato non abbia subito un tale calo) Posizione di trading: Non stai detenendo una posizione superiore al 20%

Non stai detenendo una posizione superiore al 20% Altri requisiti: Non stai copiando altri utenti o Smart Portfolio. E generi regolarmente approfondimenti di mercato sul tuo feed di notizie.

Passaggio 3: registrati per Popular Investor eToro

Con la preparazione completa nei passaggi 1 e 2, ti registri al programma Popular Investor con eToro.

Accedere alla categoria Guida sul lato sinistro dell’interfaccia

sul lato sinistro dell’interfaccia Fai clic su Popular Investment Program e l’interfaccia andrà alla pagina di registrazione.

e l’interfaccia andrà alla pagina di registrazione. Quindi, fai clic su Applica ora per registrarti. Leggi attentamente i Termini e condizioni e conferma.

per registrarti. Leggi attentamente i e conferma. Dopo aver completato la registrazione, eToro invia un’e-mail di conferma e crea un ticket di supporto nel tuo account per questo. eToro annuncerà i risultati dopo la revisione.

È necessario accettare i requisiti di trading responsabile per l’applicazione al programma.

Tieni presente che eToro si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi candidato che ritenga inadatto.

Ricorda che il tuo account eToro deve ancora soddisfare i requisiti del livello Cadet e oltre ai seguenti livelli.

Condizioni per diventare livello Campione – Stella Rossa

Passerai al livello Campione se soddisfi i criteri seguenti.

Cronologia transazioni: Sei stato a livello cadetto per almeno due mesi

Sei stato a livello cadetto per almeno due mesi Giustizia: Il tuo conto ha un patrimonio netto medio di almeno $ 5.000

Il tuo conto ha un patrimonio netto medio di almeno $ 5.000 Il numero di persone che copiano: Hai avuto una media di almeno dieci fotocopiatrici verificate nell’ultimo mese

Hai avuto una media di almeno dieci fotocopiatrici verificate nell’ultimo mese AUM: Hai avuto un AUM medio di almeno $ 50.000 per il mese precedente

Hai avuto un AUM medio di almeno $ 50.000 per il mese precedente Certificato: Hai completato il corso di marketing e codice di condotta (che sarà rilasciato a breve)

I Popular Investors Champion ricevono un pagamento fisso di $ 400 al mese ($ 800 se il loro AUM è cresciuto di almeno l’1% nel mese precedente).

Condizioni per diventare livello Elite – Stella verde

Se soddisfi i criteri riportati di seguito, passerai al livello Elite:

Cronologia transazioni: Sei stato a livello di Campione per almeno quattro mesi

Sei stato a livello di Campione per almeno quattro mesi Giustizia: Il tuo conto ha un patrimonio netto di almeno $ 25.000

Il tuo conto ha un patrimonio netto di almeno $ 25.000 AUM: Hai avuto un AUM medio di almeno $ 500.000 nell’ultimo mese

Hai avuto un AUM medio di almeno $ 500.000 nell’ultimo mese Certificato: Hai completato la qualifica di gestione degli investimenti

I Popular Investor Elite ricevono un pagamento pari all’1,5% del loro AUM medio annuo (il 2% del loro AUM è cresciuto di almeno l’1% nel mese precedente).

Condizioni per diventare livello Elite Pro – Black Star

Se soddisfi i criteri seguenti, passerai al livello Elite Pro:

Cronologia transazioni: Sei stato a livello Elite per almeno due mesi

Sei stato a livello Elite per almeno due mesi Giustizia: Il tuo conto ha un patrimonio netto medio di almeno $ 50.000

Il tuo conto ha un patrimonio netto medio di almeno $ 50.000 AUM: Hai avuto un AUM medio di almeno $ 10.000.000 nell’ultimo mese

Hai avuto un AUM medio di almeno $ 10.000.000 nell’ultimo mese Certificato: Hai completato la qualifica advanced investment management

Elite Pro Popular Investors riceve un pagamento pari al 2% del loro AUM medio annuo (il 2,5% del loro AUM è cresciuto di almeno l’1% nel mese precedente).

Qualità di un Popular Investor

Infine, per avere successo come investitore popolare in eToro, è necessario disporre di alcune qualità essenziali. Questi sono i seguenti:

Sii un eccellente comunicatore con la tua fotocopiatrice e altri investitori in generale.

Avere una buona conoscenza del mercato in cui si sta negoziando e condividere questa conoscenza.

Avere una propria strategia di investimento per cercare profitto.

Gestisci bene il tuo rischio. È essenziale per i trader e significa non fare trading in modo spericolato ad alto rischio.

Con queste qualità essenziali e valori fondamentali, puoi fare molto per rendere il già gratificante popolare programma per investitori eToro ancora più vantaggioso per te e il tuo futuro. nel settore.

Domande frequenti su eToro Popular Investor

Per diventare un Popular Investor, devo avere un conto di trading eToro?

Sì. Avendo il tuo conto di trading, puoi mostrare la tua strategia di trading. Ottenere copiatori mostra che altri trader si fidano di te per prendere decisioni di trading per loro in base alle tue prestazioni.

Cosa devo fare se sono stato rifiutato quando ho fatto domanda per il Popular Investor?

Verifica che il tuo account abbia soddisfatto le condizioni di cui ai passaggi 1 e 2. Ne discuti direttamente con il membro dello staff di eToro che gestisce il tuo problema. È per chiarire il motivo del rifiuto.

Correggi la causa/errore e ti registri di nuovo.

Qual è il tempo di revisione per il rango su / giù?

Qualsiasi variazione dei livelli si verifica dopo i pagamenti mensili dei Popular Investor, che si verificano fino al 10 di ogni mese.

Se vengo declassato, posso riattivarlo?

Naturalmente,. Come Popular Investor, puoi sempre tornare a un livello in cui ti trovavi, purché soddisfi i requisiti. Nota che dovrai dedicare il tempo minimo a un livello.

Cosa significa trading responsabile?

Se altri utenti di eToro ti stanno copiando, stai gestendo passivamente i fondi di altre persone e eToro ti incoraggia fortemente a praticare il trading responsabile in ogni momento.

Tutti gli utenti di eToro possono vedere il tuo punteggio di rischio giornaliero, settimanale e mensile. Il tuo punteggio di rischio serve come indicatore di quanto il loro portafoglio è a rischio copiandoti.

Se raggiungi costantemente un punteggio di rischio pari o superiore a 8, potresti non essere copiato.

Per i Popular Investors, il punteggio di rischio massimo consentito è 6.

Un trader che desidera diventare un Popular Investor non deve aver avuto un punteggio di rischio superiore a 6 nei due mesi di calendario prima di aderire al programma. Inoltre, i potenziali Popular Investors non saranno accettati al programma se hanno posizioni aperte superiori alle leve seguenti: