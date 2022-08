Changpeng Zhao è miliardario: ecco come ha fatto

Prima di fondare lo scambio Binance, Changpeng Zhao – l’uomo più ricco della criptovaluta – lavorava al ristorante fast-food McDonald’s. Nonostante il suo background non così glamour, Changpeng Zhao era entrato nei ranghi delle persone più ricche del mondo quando è diventato il capo dello scambio di criptovaluta Binance.

Secondo Bloomberg, CZ è una figura influente negli Emirati Arabi Uniti. Attualmente possiede un appartamento a Dubai e organizza regolarmente feste vicino al Burj Khalifa per incontrare i reali di Abu Dhabi che sono desiderosi di portare Binance nel paese.

Avere successo con la criptovaluta

Il Bloomberg Billionaires Index afferma che il patrimonio netto di Zhao è ora di $ 96 miliardi. Questo numero lo ha aiutato a superare una serie di altri nomi come Mukesh Ambani, Mark Zuckerberg …

Ma questa fortuna può essere più significativa di quella se si tiene conto della quantità di criptovaluta del miliardario 44enne. Oltre a Bitcoin, CZ detiene una grande quantità di binance coin (BNB), il token della società. Solo nel 2021, il valore di BNB è aumentato del 1.300%.

Tuttavia, il futuro dell’azienda dipende dai rapporti con le agenzie di regolamentazione di tutto il mondo e dalla ricerca di una posizione comoda per la sede centrale.

Anche così, Binance è ancora un esempio di successo di criptovaluta. Secondo l’analisi delle commissioni di trading e del volume di Bloomberg, le entrate di Binance nel 2021 dovrebbero essere di circa $ 20 miliardi.

Nelle ultime 24 ore, il volume degli scambi della borsa a un certo punto ha raggiunto i 170 miliardi di dollari. Anche questa cifra scende a circa 40 miliardi di dollari nei giorni più bui, quattro volte di più rispetto al biennio precedente.

La capitalizzazione di mercato delle criptovalute di Binance è di circa $ 2.090 miliardi. Tre anni fa, quel numero era di circa 135 miliardi di dollari.

Changpeng Zhao una volta ha venduto la sua casa per comprare Bitcoin

Zhao è un cittadino canadese ma è nato nella provincia di Jiangsu, in Cina. Fu solo quando CZ aveva 12 anni che la sua famiglia si trasferì a Vancouver. È stato esposto alla tecnologia in giovane età e ha studiato informatica. Zhao ha rapidamente trovato lavoro nel settore finanziario a Tokyo e New York, tra cui quattro anni presso Bloomberg LP, la società madre di Bloomberg News.

Il percorso di Zhao verso la cripto-ricchezza è iniziato a Shanghai nel 2013. Durante una partita di poker con Bobby Lee – allora CEO di BTC China, e l’investitore Ron Cao, Zhao è stato incoraggiato a investire il 10% del patrimonio netto in Bitcoin. Dopo la ricerca, ha deciso di vendere l’appartamento per comprare Bitcoin. Nel 2017 ha fondato ufficialmente Binance.

Binance è diventato lo scambio leader in criptovaluta. Lo scambio offre attualmente più di 350 criptovalute ai clienti, più del doppio di Coinbase. Binance è riuscita a creare il coinvolgimento degli utenti consentendo ai clienti di utilizzare i token BNB per ridurre le commissioni di transazione.

Ad agosto, la società ha annunciato che tutti i nuovi utenti devono verificare le loro identità e limitare i prelievi alle persone non conformi.

Binance non ha attualmente una sede ufficiale. Questo scambio è stato fondato in Cina, poi si è trasferito in Giappone e Malta.

Qualcosa su Binance Exchange

Binance exchange è il più grande fornitore di trading di derivati. Inizialmente, Binance consentiva ai clienti di aprire account utilizzando indirizzi e-mail. Lo scambio si concentra sugli scambi cripto-cripto. Inoltre, questo scambio limita le interazioni con le banche tradizionali e le agenzie di regolamentazione statali.

Tuttavia, per raccogliere fondi da investitori stranieri, Zhao aveva bisogno di cambiare Binance. Gli investitori tendono a volere che la società abbia una certa supervisione governativa per garantire la sua capacità di operare legalmente. Negli Emirati Arabi Uniti, Binance ha firmato un accordo con l’agenzia Dubai World Trade Center per sviluppare un quadro normativo per le criptovalute.

In precedenza, Binance.US, uno scambio regolamentato separatamente, ha nominato un ex dirigente valutario statunitense come CEO per affrontare le preoccupazioni normative. Tuttavia, il suo viaggio terminò rapidamente quando durò solo tre mesi.

Entro la fine del 2021, Binance continua a cercare di raccogliere fondi da fondi immobiliari negli Stati Uniti per perseguire il suo obiettivo ipo. Il Wall Street Journal riporta che gli ex dirigenti potrebbero valutare la società a $ 300 miliardi. Se l’IPO di Binance avrà successo, Zhao diventerà la persona più ricca del mondo, superando sia Elon Musk che Jeff Bezos.