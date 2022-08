eToro trading di criptovalute: è il migliore?

Insieme allo sviluppo del mercato delle criptovalute, ci sono sempre più scambi crittografici. Per non diventare vittima di broker truffa, è necessario considerare molti fattori per scegliere una piattaforma di trading sicura, affidabile e adatta. Tra gli scambi di criptovaluta oggi, eToro è uno dei broker più popolari.

Quindi, dovresti scambiare criptovalute su eToro? Scopriamolo nell’articolo qui sotto.

Regolamento e sicurezza eToro

Regolamento

eToro è regolamentato e concesso in licenza da FCA (Regno Unito), CySec (Cipro), ASIC (Australia). eToro è un’impresa fintech che opera sotto la stretta supervisione delle principali organizzazioni di gestione del settore finanziario di prestigio del mondo. Pertanto, eToro è considerato uno scambio affidabile per gli investitori.

Ottenere certificazioni dai principali organismi di regolamentazione del mondo dalla FCA o una licenza CySEC ti dà la massima tranquillità sull’autenticità di questo broker e sugli standard internazionali.

Politica di protezione degli investitori

In qualità di fornitore di servizi finanziari regolamentato dalla FCA, i trader di eToro (Regno Unito) sono coperti dal Financial Services Compensation Scheme (FSCS).

Per i trader sotto la gestione di eToro (Europe) Ltd, i loro fondi sono protetti dal sistema di compensazione degli investitori.

Per garantire la sicurezza dei fondi dei clienti e la protezione dei dati, eToro utilizza anche la più recente tecnologia di crittografia e sistemi di sicurezza per proteggere i propri server da qualsiasi intrusione.

Meccanismo dei conti segregati: eToro mantiene il denaro e le attività dei clienti in conti separati in modo che il denaro e le attività dei clienti siano sempre separati dai beni dell’azienda. Questa segregazione dei fondi è monitorata internamente ed esternamente.

Protezione dal saldo negativo

Crypto Wallet – eToro Money

Il mercato delle criptovalute è in crescita, quindi anche la necessità di sicurezza delle criptovalute è più focalizzata.

eToro Money è uno dei portafogli digitali più sicuri disponibili, con molte funzionalità di sicurezza di alto livello contro l’accesso non autorizzato, tra cui funzionalità multi-firma, protezione DDoS e protocolli standardizzati.

Una volta che le monete sono nel portafoglio, vengono memorizzate sulla blockchain (portafoglio caldo).

Interfaccia e piattaforma eToro

A differenza della maggior parte dei broker, eToro è attualmente uno dei pochi che non utilizza la piattaforma MetaTrader ma utilizza invece la sua piattaforma di social networking WebTrader. L’interfaccia di eToro è amichevole e facile da usare, anche per coloro che imparano il trading di criptovalute per la prima volta. Non è necessario installare software e commerciare direttamente sul browser web.

L’interfaccia di eToro è come un social network come Facebook, Twitter, semplice e facile da usare. Oltre al trading, all’aggiornamento dei prezzi, all’analisi dei grafici, puoi anche comunicare con investitori che la pensano allo stesso modo (criptovaluta) e condividere opinioni sulla scheda News Feed.

Inoltre, l’applicazione mobile è anche completamente integrata con le stesse funzionalità della piattaforma Web, fornendo soluzioni di trading sempre e ovunque per i trader.

Commissioni eToro

Quando fai trading su eToro, potresti beneficiare di zero commissioni. Questo è un buon punto a favore di questo broker mondiale rispetto ad altri. Invece, i prezzi di eToro sono fatti interamente con spread e commissioni overnight.

Come ogni migliore piattaforma di trading, eToro addebita gli spread. Questa è una commissione che eToro riscuote in base alla differenza tra i prezzi di acquisto e di vendita, che possono fluttuare in periodi di elevata volatilità.

Mentre la maggior parte degli altri broker addebita uno spread sia sull’acquisto che sulla vendita di un asset, eToro addebita solo uno spread, prima addebitato quando acquisti l’asset e regolato quando lo vendi.

In genere, lo spread è compreso tra lo 0,75% e il 2,5%, a seconda della criptovaluta in cui si sceglie di investire.

E lo spread viene addebitato alla chiusura di una posizione.

Formazione eToro

eToro offre diversi strumenti che i trader possono utilizzare per migliorare il loro trading di criptovaluta, decidere in quali monete vale la pena investire e prendere decisioni di acquisto rispetto alla vendita.

Alcuni dei nostri strumenti educativi e di trading preferiti disponibili tramite eToro includono:

Conto di investimento virtuale: sull’account virtuale di eToro, puoi eseguire ordini di acquisto / vendita in tempo reale del mercato, affinare le tue capacità di trading e testare l’efficienza delle tue strategie. Il grafico nel conto virtuale è simile al conto reale. Pertanto, puoi imparare a osservare il mercato, praticare il trading senza preoccuparti di perdere denaro reale.

eToro Club: eToro Club offre agli utenti ulteriori vantaggi educativi come newsletter di marketing esclusive o inviti a eventi dal vivo. L’accesso all’eToro Club non comporta costi aggiuntivi e ha più livelli di iscrizione classificati in base al valore totale delle attività nel portafoglio.

Copy Trading-Caratteristica unica che distingue eToro dalle altre piattaforme

CopyTrader e CopyPortfolio sono due prodotti di spicco nell’arsenale strategico di eToro che compete con altri scambi. Queste funzionalità sono tutte gratuite. Quindi gli investitori non devono pagare alcuna commissione tranne che per gli spread come qualsiasi altro broker.

In genere, un trader deve monitorare le negoziazioni, gestire ordini, emozioni, psicologia, gestione del capitale e gestione del rischio. Hanno bisogno di eseguire molte attività e trascorrere molto tempo prima di investire. Tuttavia, non tutti hanno abbastanza conoscenza ed esperienza nel mercato finanziario.

Con CopyTrader e CopyPortfolio su eToro, il trading diventa più facile. Specificamente:

CopyTrader: Copy trader è una funzione che aiuta gli investitori a copiare tutte le attività di investimento e trading di un altro account utente. Devi scegliere un investitore con risultati di trading efficaci e una strategia di trading adatta e fare clic su copy. Subito dopo, il tuo account copia ogni trade dell’investitore che selezioni. Se il commercio è redditizio, guadagni anche come percentuale del tuo capitale rispetto al conto dell’investitore professionale.

CopyPortfolio: Quando investi in un fondo CopyPortfolio di criptovaluta, il tuo capitale è gestito professionalmente dal comitato di investimento di eToro. Le prestazioni di ogni CopyPortfolio vengono analizzate a fondo e ribilanciate automaticamente per massimizzare il suo potenziale di guadagno. Di conseguenza, un individuo non può modificare la strategia di investimento utilizzata su ciascun fondo Copy Portfolio. Tuttavia, deve essere accuratamente studiato e concordato da molte persone e con l’intervento analitico dell’alta tecnologia. Ciò garantisce una maggiore sicurezza per i conti degli investitori.

Tutte le negoziazioni sono pubbliche al 100% su eToro, cronologia degli scambi e risultati di trading mensili su eToro (continuamente aggiornati e accurati).

Pertanto, puoi investire un po ‘di denaro per copiare le negoziazioni di investitori crittografici professionisti o partecipare a un fondo di investimento in criptovaluta con un’ampia varietà di monete e avere buoni rendimenti.

Ciò rappresenta un’opportunità vantaggiosa sia per i copywriter che per i professionisti. I copiatori non devono ricercare il mercato, fare soldi dal mercato delle criptovalute ed ereditare facilmente la loro esperienza e le loro tecniche con un rischio molto basso. Gli investitori professionali e i fondi di investimento ricevono una commissione extra da eToro, incentivando gli utenti a fare operazioni redditizie.

Se sei un trader esperto e hai una strategia di trading efficace, puoi unirti al programma “Popular Trader” e guadagnare entrate extra per te stesso. I buoni investitori con molte fotocopiatrici ricevono incentivi come conti VIP e politiche bonus da eToro per incoraggiarli a continuare a fare investimenti adeguati e creare valore per gli altri membri.

Tuttavia, sarebbe utile se ricordassi anche che qualsiasi investimento ha potenziali rischi. Puoi allocare il tuo capitale, copiare più investitori con rapporti diversi e piazzare un ordine stop-loss se quell’investitore perde. L’ordine di copia si interrompe automaticamente.

eToro è buono per il trading di criptovalute? I vantaggi di eToro rispetto ad altre piattaforme

eToro è uno degli scambi di criptovaluta affidabili per gli investitori di tutto il mondo, amato e fidato da molte persone grazie alla sua piattaforma di trading amichevole e facile da usare. La caratteristica più notevole è il copy trading e CryptoPortfolio per i clienti che vogliono investire in criptovalute ma non hanno molta esperienza e tempo per ricercare e seguire il mercato.

Al momento della stesura di questo documento, ci sono 43 criptovalute (monete) scambiate su eToro, tra cui Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Ripple (XRP), Dash (DASH), Litecoin (LTC), Ethereum Classic (ETC), Cardano (ADA), Binance Coin (BNB), ecc.

Inoltre, puoi anche scambiare criptovalute sotto forma di coppie crittografiche, coppie virtuale-fiat, coppie di materie prime virtuali. In particolare, ci sono 14 coppie di criptovalute, 63 coppie di criptovalute – Fiat Money e una coppia di materie prime virtuali tra cui scegliere.

Vantaggi del trading di criptovalute su eToro:

Quando acquisti criptovalute senza leva, possiedi l’asset sottostante, che è tenuto al sicuro da eToro per tuo conto in celle frigorifere (offline) o che puoi trasferire su un portafoglio eToro Money.

Tuttavia, puoi anche scambiare CFD su criptovalute utilizzando la leva finanziaria insieme alla vendita allo scoperto (SELL). Questo modo di fare trading di criptovalute significa che non possiedi l’asset sottostante: guadagni dal suo prezzo salendo o scendendo.

eToro offre una vasta gamma di criptovalute investite in monete, croci crittografiche, croci di valuta e croci di materie prime.

eToro offre anche funzionalità di copy trading uniche (CopyTrader, CopyPortfolio), adatte a coloro che hanno poco tempo o esperienza per fare trading in modo indipendente. Ciò consente agli utenti di copiare gratuitamente i portafogli di trader / investitori crittografici professionisti senza incorrere in alcuna commissione.

Interfaccia user-friendly

Offri trading su app mobili

Anche se il rovescio della medaglia di eToro è la sua diffusione relativamente alta. Tuttavia, rispetto ai suoi vantaggi, non influisce troppo sulla tua esperienza, soprattutto se sei un investitore a lungo termine.