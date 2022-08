Commissioni EToro: elenco completo

Sei interessato alla piattaforma di trading eToro? o stai facendo trading su eToro ma non sai che tipo di commissioni ha eToro. Si prega di fare riferimento a questo articolo per informazioni più dettagliate.

Tipi di commissioni di transazione su Etoro

Quando apri un conto su eToro, non dovrai pagare alcuna commissione. Ottieni la gestione gratuita dell’account, la commissione gratuita. Ma dovrai pagare le seguenti tasse:

+ Commissione per la differenza tra prezzo di acquisto e di vendita (Spread)

+ Tariffa per il pernottamento

+ Commissione di conversione di valuta se la valuta che depositi e prelevi non è USD.

+ Commissione di prelievo

+ Soggiorna la quota attiva

1. Spread (Commissione per la differenza tra prezzo di acquisto e di vendita)

Lo spread è la differenza tra i prezzi bid e ask. Con eToro, ogni classe di attività come azioni, valute, CFD, ecc. Avrà commissioni di spread diverse. I dettagli per ogni classe di attività sono i seguenti:

Azioni & ETF

Lo spread per azioni ed ETF è dello 0,09%

2. Tariffa di pernottamento

eToro addebita solo overnight per i CFD e il trading a margine. Attualmente, eToro non addebita una commissione overnight per le posizioni BUY senza leva in azioni, criptoasset ed ETF.

L’essenza dell’utilizzo della leva finanziaria è che hai poco capitale, ma lo scambio ti presta più denaro da investire per aumentare i profitti. Gli scambi ti prestano denaro, quindi addebitano una commissione per compensare gli interessi su questo prestito. Tale commissione viene detratta giornalmente ed è anche nota come tariffa notturna.

Quando fai trading su eToro, non è necessario ricordare la formula per il calcolo delle commissioni di transazione. Invece, eToro ti fornisce una commissione prevista quando stai per aprire un ordine.

Nella finestra dell’ordine, puoi vedere la commissione specifica per ogni ordine nella finestra Popup nella sezione Commissioni di swap (giornaliero e fine settimana).

Per gli ordini di acquisto senza leva finanziaria, non vi è assolutamente alcuna commissione. Inoltre, non devi pagare commissioni o addebiti di gestione aggiuntivi. Questo è un grande vantaggio per gli investitori di eToro.

3. Commissione di conversione valuta

In effetti, eToro non addebita una commissione di deposito sul conto. Tuttavia, poiché i depositi e i prelievi su eToro vengono effettuati in USD, se gli utenti depositano / prelevano in altre valute, ci sarà una commissione di conversione.

Per i canali di deposito / prelievo come iDEAL, Sofort, bonifico bancario, la commissione di conversione è la seguente:

Le commissioni di conversione per altri canali di deposito/prelievo (Carta di credito, PayPal, Skrill, Neteller, RapidTransfer, UnionPay e Banca locale) sono le seguenti:

4. Commissione di prelievo

Quando finanzi il tuo account eToro, non ci sono commissioni. Tuttavia, quando si prelevano fondi dal conto, tutte le richieste di prelievo hanno una commissione di $ 5. Questa è una commissione molto ragionevole rispetto agli scambi di oggi. Per impostazione predefinita preleverai USD, i prelievi dal conto in qualsiasi valuta diversa dall’USD sono soggetti a una commissione di conversione.

5. Rimani attivo

Se non accedi al tuo account entro 12 mesi, ti verrà addebitata una commissione di manutenzione di $ 10 / mese che verrà detratta direttamente dal saldo disponibile nel tuo account.

Sopra ti abbiamo brevemente presentato alcune delle commissioni quando fai trading su eToro. In generale, le commissioni quando si fa trading su eToro sono abbastanza comode rispetto a ciò che eToro porta agli investitori.