Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Che cos’è CAGR o rendimento annualizzato?

Il tasso di crescita annuale composto (CAGR) è una metrica di rendimento ampiamente utilizzata perché cattura veramente il rendimento su base annua guadagnato da un investimento, a differenza del rendimento assoluto che cattura il rendimento punto a punto di un investimento senza considerare il tempo necessario per guadagnarlo.

Il CAGR è preferito perché consente di confrontare i rendimenti tra diverse classi di attività fornendo il rendimento medio annuo guadagnato da un investimento in base all’importo iniziale investito, al valore finale dell’investimento e al periodo di tempo scaduto. Se un investimento di Rs1000 effettuato 5 anni fa vale oggi Rs.1800, mentre il tasso di crescita assoluto è dell’80%, il suo CAGR è il rendimento medio dell’investimento guadagnato ogni anno.

Il CAGR si esaurisa al 12,5%. Se dovessi confrontare questo con una banca FD che prometteva il 12,5% all’anno, CAGR rende più facile il confronto.

Allo stesso modo, se dovessi calcolare il rendimento guadagnato dal tuo investimento dopo aver rimosso l’inflazione, che è una cifra annuale di diciamo il 4%, CAGR rende più semplice calcolare che hai davvero guadagnato l’8,5% dopo aver rimosso l’inflazione.

Il CAGR è utile quando i rendimenti vengono confrontati per un periodo superiore a un anno. L’investimento potrebbe aver dato più del 12,5% in alcuni anni e meno del 12,5% in altri anni, ma in media è cresciuto del 12,5% all’anno durante il periodo di 5 anni.