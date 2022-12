Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Quali sono i vantaggi di investire nei fondi ELSS?

Gli Equity Linked Savings Schemes sono fondi comuni di investimento di risparmio fiscale orientati al capitale che ti aiutano a risparmiare le tasse ai sensi della sezione 80C dell’IT Act, offrendo al contempo il potenziale di crescita delle azioni.

Oltre a questi due benefici, hanno un periodo di lock-in inferiore di 3 anni, che è il periodo di lock-in più breve che si possa ottenere nella categoria dei prodotti di risparmio fiscale.

ELSS offre anche pochi vantaggi aggiuntivi in virtù dell’essere un fondo comune orientato al capitale. Puoi investire in ELSS tramite SIP o in lumpsum come preferisci. La funzione SIP è vantaggiosa per la classe salariata in quanto potrebbero preferire accantonare un importo fisso ogni mese per le tasse di risparmio piuttosto che investire in una somma forfettaria alla fine dell’anno.

Possono continuare con i loro SIP anno dopo anno mentre continuano a rimanere occupati.

Mentre il periodo di lock-in di 3 anni è essenziale, un investitore ha la possibilità di continuare il suo investimento anche dopo che il periodo di lock-in è finito, a differenza del caso di altri prodotti di risparmio fiscale in cui il tuo denaro matura automaticamente o smette di guadagnare interessi dopo la fine del periodo di lock-in.

Un investitore può rimanere investito nel fondo per tutto il tempo che vuole e più a lungo l’investitore rimane fermo, più basso è il suo rischio di investimento, mentre le possibilità di guadagnare un rendimento più alto aumentano con il tempo.