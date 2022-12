Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Come posso investire direttamente in fondi comuni di investimento?

Puoi investire direttamente in un fondo comune offline o online, se il tuo KYC è completo.

Se ti senti a disagio a fare transazioni online, puoi investire in un fondo visitando la filiale più vicina.

Online è il modo più conveniente per investire direttamente inschemi di fondi comuni di investimento e puoi anche risparmiare sulle commissioni. Puoi investire online attraverso il sito web di un fondo o il suo sito RTA o una piattaforma fintech Investire direttamente sul sito web di un fondo richiede di gestire più accessi.

Investire in un piano diretto significa assumersi la responsabilità di creare un piano finanziario, scegliere i fondi più appropriati per i tuoi obiettivi, monitorare regolarmente il portafoglio per riequilibrarlo se necessario. Non tutti hanno abbastanza conoscenze sui fondi comuni di investimento per scegliere i fondi giusti e gestire il portafoglio. Quindi Direct Plan è pensato per gli investitori che possono gestirlo con facilità. Altrimenti, investire attraverso un distributore è consigliabile per coloro che hanno una conoscenza insufficiente dei fondi comuni di investimento.